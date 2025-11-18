Carmen Aub por condición de su hija ¡sacrifica su carrera y busca ayuda económica! “Tengo que salir adelante”

Que su bebé no pueda escuchar su voz le parte el corazón a Carmen Aub, pero a la vez le hizo tomar la decisión más fuerte de su vida y carrera: Se mudará de Miami, su base laboral y donde radica toda su familia, a Nueva York, para buscar una mejor calidad de vida para su pequeña de 4 meses.

“Tengo que sentir mi enojo, mi tristeza y seguir adelante. Saber que todo estará bien y agradecer que hay una solución. La vida me está cambiando, pero no me puedo lamentar. Tengo que salir adelante”, nos dijo la recordada “Rutila” de El señor de los cielos.

¿Qué decisión tomó Carmen Aub tras el diagnostico de su hija?

De acuerdo con Carmen Aub, La gran manzana representaría un entorno que podría favorecer el desarrollo de su nena:

“Nos vamos a tener que mudar a Nueva York, porque allá está el tema de los seguros (médicos), toda la ayuda que podamos conseguir. Hay una comunidad también mucho más grande de personas sordas. Es empezar a hacer los planes para sacar un mejor futuro para ella”.

Carmen Aub toma fuerte decisión por la calidad de vida de su bebé que padece sordera moderada. / Cortesía de la actriz

¿Qué le pasó a la hija de Carmen Aub e Iván Sikic, su esposo?

Carmen Aub relató que a su hija le diagnosticaron sordera moderada a severa, cercana al nivel profundo en uno de los oídos, lo que implica que no percibe ciertos sonidos y frecuencias: “Por ejemplo, puede escuchar el ladrido de un perro, pero no algunas voces humanas”.

Actualmente, la pequeña ya utiliza audífonos que le permiten acceder al 55-60% del lenguaje. A pesar de ello, aún existen sonidos que no logra percibir. “Ya tiene acceso a algunas palabras, lo cual es importante, para poder darle el lenguaje lo antes posible, el acceso al sonido para desarrollarlo. Por eso tomará más adelante una terapia de habla, para que empiecea distinguir, aunque no escuche, acompañado de la lectura de labios. Con esto, podrá hablar bien y no tendrá problema cuando quiera expresarse”.

También mencionó que ella y su esposo, Iván Sikic, buscan apoyo económico. “Los actores no somos millonarios. Tengo que llamar a mil lugares para tratar de encontrar esta ayuda. Por supuesto que estoy en un lugar privilegiado, comparado con muchas otras personas que no tienen nada, pero aun así no es como que yo tenga la vida resuelta y me sobra. Me causaba un poco de enojo cuando la gente, por hacerme sentir bien, me decía: ‘Pero hay cosas peores...’. Claro, pero tampoco quisiera estar viviendo esto, y también qué privilegio por poderle dar a mi bebé lo mejor y hacer esta mudanza, para buscar ayuda del gobierno”.

Carmen Aub toma fuerte decisión por la calidad de vida de su bebé que padece sordera moderada. / Cortesía de la actriz

¿Cómo enfrenta la maternidad Carmen Aub tras diagnóstico de su hija?

Carmen Aub, la también estrella de la telenovela “Mujer de nadie” nos revela que su pareja ha sido su mayor soporte en este camino.

“Todas las decisiones que tomamos han sido superalineadas. No hemos tenido discusiones en cuanto a qué es lo mejor para ella. Siempre estamos en la misma página. Es un gran compañero para hablar, darnos el permiso de enojarnos y llorar. También la familia, nuestros papás han sido un gran apoyo”.

Admite que la maternidad no ha sido un camino sencillo. “En muchos momentos todavía, aunque ahora menos, me enojo con la vida, porque si de por sí la maternidad ya trae muchos retos y es un proceso de adaptación, de reencontrarnos como mujeres en este nuevo rol, además tengo que lidiar con ir al audiólogo, otorrinolaringólogo... Son muchas cosas que, en otra situación, una mamá primeriza como yo no tendría que estar viviendo, y de ahí viene el enojo”.

Carmen está a la espera de saber si su hija es candidata a un implante coclear y explicó que seguirán con estudios genéticos para entender la causa de la sordera de su pequeña. Comprometida con este desafío, la actriz se ofrece a compartir su experiencia con el fin de ayudar otras personas en la misma situación.

“Estoy en la búsqueda de fundaciones, asociaciones. También deseo que la gente lo vea y quiera acercarse a mí, para invitarme a hablar de estas cosas. Lo importante es informarnos, saber que no estamos solos. Es importante recordar que a todos nos puede pasar. La aceptación ha sido lo que me ha llevado a entender hacia dónde tengo que moverme. Hoy puedo decir que estoy tranquila”.

Carmen Aub y su esposo / IG: carmenaub

¿Qué dijo Carmen Aub sobre su serie de videos ‘Lunes de Lu’?

Carmen Aub compartió que algunos de sus seguidores se han visto reflejados en su historia:

“Siempre va a haber haters, pero la mayoría de los comentarios han sido positivos. Algo que me está encantando es que la gente se está enganchando. Son personas que también se sienten identificadas, no necesariamente porque tengan hijos sordos. Por ejemplo, me dicen: ‘Mi niño es autista o tiene esta otra condición’, y es lo bonito, darse permiso de aceptar un diagnóstico y buscar comunidad, informarte, que las personas, desde su propia situación, se estén enganchando y abriéndome sus corazones. Para mí ha sido bien bonito. La verdad es que sí me ha dado el tiempo de leer comentarios. Trato de contestar los más que pueda”.

Carmen Aub toma fuerte decisión por la calidad de vida de su bebé que padece sordera moderada. / Cortesía de la actriz

¿Quien es Carmen Aub, actriz de “El señor de los cielos”?

Carmen Aub tiene 36 años e inició su carrera con papeles juveniles. Ha participado en telenovelas y series como: ¿Dónde está Elisa?, de Telemundo y Niñas mal, de MTV.

En 2013, alcanzó la fama internacional al ser parte del elenco de El señor de los cielos, de Telemundo, donde interpretó a “Rutila Casillas”. Este trabajo consolidó su carrera. También ha participado en otras producciones como: Pasión prohibida, Parientes a la fuerza, Mujer de nadie y recientemente en la telenovela Regalo

de amor.

¿Qué es un implante coclear y cómo ayudaría a la hija de Carmen Aub?

Es un dispositivo electrónico que permite a las personas con sordera profunda o severa percibir sonidos. A diferencia de los audífonos, que solo amplifican el sonido, estimula directamente el nervio auditivo, mediante señales que envía al cerebro que se interpretan como sonidos.

Mayo Clinic.

