Hija de Lupillo Rivera y Mayeli Aloso protagonizan intensa pelea, ¡la acusa de “no superar a su papá”!

En su momento, Lupillo Rivera y Mayeli Alonso protagonizaron uno de los romances más sonados del medio artístico. No obstante, en 2018 se separaron tras 12 años de matrimonio y dos hijos juntos. Según Alonso, el motivo fueron los celos de Rivera. Se divorciaron legalmente en 2019.

A siete años de la ruptura, Mayeli vuelve a verse involucrada con los Rivera. Y es que, recientemente, protagonizó una pelea con Aereana Rivera ‘la Baby’, quien en el pasado fue su hijastra. Si bien la pelea fue mediante redes sociales, fue tan intensa que dio mucho de qué hablar.

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera / Redes sociales

Te podría interesar: Mayeli Alonso se sincera sobre los problemas que ha tenido con Lupillo Rivera

¿Qué pasó entre la hija de Lupillo Rivera y Mayeli Alonso?

La pelea entre la hija de Lupillo Rivera y Mayeli Alonso se dio durante una transmisión en vivo en TikTok de esta última. ‘La Baby’ se metió y, sin ningún tipo de mediación, le exigió que dejara de hablar de ella y su familia.

La mujer aseguró que Mayeli solo se la pasa “hablando mal” de ellos para “sacar dinero” y ser relevante. Si bien la influencer trató de mantener la calma y pedirle respeto, ‘la Baby’ continuó con sus reclamos y hasta la acusó de haberse “metido con sus hijos”.

“Pen… Arregla tus problemas y déjame en paz. Te metiste con mis hijos y con mis hijos no. Déjame en paz y deja a mi papá en paz. Sigue con tu nivel. Para de utilizar a mi papá. No es mi problema que ocupes a mi papá para hacer dinero”, expresó.

En respuesta, Mayeli sostuvo que ella le daba sustancias ilícitas a sus hijos. También le aclaró que ella solo estaba contestando a lo que su padre mencionó de ella en su libro autobiográfico ‘Tragos Amargos’.

“Estás muy enojada con la vida. Estás muy enojada con Dios. Ese no es mi problema. Hablo de toda mi vida, de mi familia ¿y por qué yo no puedo hablar de él? Tú déjame en paz a mi. Tú pones a tus páginas a que hablen de mí” Mayeli Alonso

Al final, ‘la Baby’ se fue sin decir palabras, en tanto que Alonso, evidentemente sorprendida, sostuvo que su exhijastra era muy maleducada.

No te pierdas: Mayeli Alonso: así reaccionó cuando le preguntaron por la boda de Lupillo Rivera

¿Quién es ‘la Baby’ Rivera, hija de Lupillo Rivera?

Areana Rivera es la cuarta hija que Lupillo Rivera tuvo con su primera esposa, María Gorola. No está involucrada en el mundo del espectáculo, por lo que muy poca información se sabe de ella.

Se dio a notar durante la estancia de su padre en ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. La mujer defendió al cantante ante las acusaciones que dieron en ese entonces sobre de que él era “machista” y “violento”.

Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre su discusión con Mayeli Alonso. De igual forma, esta última tampoco ha querido emitir mayores comentarios.

La Baby Rivera / Redes sociales

¿Cómo fue la historia de amor entre Mayeli Alonso y Lupillo Rivera?

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera se casaron en 2006, luego de que su relación pasara del terreno profesional a lo romántico. Y es que ella trabajaba para él en su momento. Durante el matrimonio, tuvieron dos hijos.

Durante su tiempo juntos, ambos apoyaron la carrera del otro. Y es que, mientras él crecía en la industria musical, ella empezaba a ser más popular como empresaria, vendiendo productos de belleza.

Anunciaron su separación en 2018. Si bien la causa referida en los documentos fue “diferencias irreconciliables”, posteriormente salieron muchas cosas a la luz. Mayeli aseguró que Lupillo de fue infiel, hubo abandono “emocional y económico”, además de manipulación y celos.

Por su parte, Lupillo resaltó que discutían constantemente y había muchos problemas de comunicación. También se habló de que un trío habría provocado la separación. Si bien Mayeli confirmó que sí hubo esta actividad, sostuvo que no fue el motivo de la ruptura.

Mira: Mayeli Alonso acusa de mal padre a Lupillo Rivera