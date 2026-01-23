Alex Gou da el papel protagonista a su hija en Matilda, el musical y responde a las críticas: “Gente envidiosa”

La confirmación de que la hija del productor teatral Álex Gou, interpretará a Matilda en la versión mexicana del exitoso musical desató una intensa controversia en redes sociales y entre seguidores del teatro. Las acusaciones de nepotismo no tardaron en aparecer, especialmente ante la expectativa que existía por ver a la hija del fallecido conductor, Daniel Bisogno, como protagonista. ¿Cómo respondió el productor?

El productor Alejandro Gou busca renovar su elenco / Redes sociales

¿Por qué criticaron a Álex Gou por darle el papel de “Matilda” a su hija en el famoso musical?

Poco tiempo después del fallecimiento de Daniel Bisogno, ocurrido en febrero, se dio a conocer que su hija era considerada para encabezar el elenco de Matilda, el musical; no obstante, el productor Alejandro Gou aclaró posteriormente que la joven no formaría parte de la puesta en escena.

Aún cuando el público se encontraba a la expectativa de ver actuar a la hija del fallecido conductor de Ventaneando, la cosa cambió totalmente cuando anunció en diciembre que la pequeña no estaría en el elenco de la obra.

Pero la polémica llegó más tarde cuando,

en días recientes, Álex Gou compartió la lista de los actores que participarán en la temporada de Matilda, el musical, y aunque ya se sabía que Jaime Camil interpretará a la directora Tronchatoro, lo que llamó la atención fue el papel de Matilda, mismo que la hija del productor Gou llevará a cabo.

Las críticas se hicieron presentes, pues muchos tacharon la acción como “nepotismo” y estos fueron algunos de los comentarios:



“Tanto casting para que quede la hija”,

“Fracaso seguro” y,

"¿Es tu niña?”

Te puede interesar: ¿Belinda, Diego Boneta y David Bisbal?: Así prepara Alex Gou sus grandes apuestas teatrales en México

Matilda, el musical, producido por Álex Gou / Ticketmaster

¿Cómo reaccionó Álex Gou a las críticas tras elegir a su hija como protagonista de Matilda, el musical?

Tras el anuncio oficial del elenco, el famoso productor, Álex Gou, compartió en sus redes sociales un mensaje que fue interpretado para muchos, como una respuesta a las críticas:

La gente envidiosa es como los sapos: tienen grandes ojos para criticar a los demás y larga lengua para hablar de todos, pero no se dan cuenta que viven en el fango. Álex Gou vía redes sociales

La publicación generó reacciones encontradas. Mientras algunos seguidores defendieron al productor y a su hija, otros consideraron el mensaje como una forma de enfrentar las críticas en su contra.

Gou, hace algunos meses, relató que la hija de Daniel Bisogno sí estaba contemplada para realizar el papel de Matilda, pero según palabras de él, ella no se encontraba lista para actuar tras el reciente fallecimiento del conductor: fue clara al expresar su sentir: “Tío Gou, no lo puedo hacer ”, según explicó.

Lee: ‘Spamalot’ regresa con un elenco estelar bajo la producción de Alejandro Gou

Álex Gou responde a críticas de Matilda, el musical / IG: alexgouboy, redes sociales y canva

¿Quién es Álex Gou y cuál es su trayectoria?

Álex Gou es un productor teatral y empresario mexicano reconocido por su trayectoria en la industria del entretenimiento en México, particularmente en el ámbito del teatro musical.

Su nombre ha estado asociado a producciones exitosas tanto nacionales como adaptaciones de títulos internacionales, lo que le ha permitido trabajar con actores, directores y creativos de amplia trayectoria.

Álex Gou se ha caracterizado por impulsar musicales familiares y espectáculos que buscan replicar el nivel técnico y narrativo de Broadway y el West End, adaptándolos al contexto y público mexicanos.

Tal vez te interese: ¿Belinda hizo exigencias a su llegada al musical ‘Mentiras, all stars’? El productor Alejandro Gou responde