Hija de Daniel Bisogno: Alex Gou revela la razón por la que no fue elegida como Matilda ¿Estaba destrozada?

Hace unos días trascendió que la hija de Daniel Bisogno ya no formaría parte del elenco de “Matilda”, el musical, producción de Alejandro Gou. La versión que comenzó a circular señalaba que el productor presuntamente habría incumplido la promesa de apoyar en todo a la hija del conductor de “Ventaneando”.

Tras los comentarios, Alex Gou salió a aclarar esta situación. Mencionó la triste razón por la cual la hija de Daniel Bisogno no continuará en el proyecto, pese a que ya había participado en Vaselina y se ha preparado para seguir los pasos de su padre sobre los escenarios.

Daniel Bisogno habla de sus problemas de salud / Instagram: Ventaneando

¿Qué promesa le hizo Alejandro Gou a Daniel Bisogno sobre su hija?

Tras la muerte de Daniel Bisogno, ocurrido en febrero de 2025, trascendió que Alex Gou, productor teatral y amigo cercano del conductor, habría prometido apoyar a la hija Bisogno en su camino artístico.

Incluso, en entrevistas previas, Gou habló del cariño que sentía por Daniel y del compromiso moral que asumió con su familia.

En una charla para “Ventaneando”, Alex Gou declaró: “Yo le prometí a mi Dani siempre y se me pone la piel chinita, dije que voy a apoyar a su hija siempre”.

En ese mismo espacio, el productor aseguró que la pequeña tenía talento y que se estaba preparando profesionalmente con clases de canto, baile y actuación. Además, recordó que la niña ya había debutado en el teatro musical con “Vaselina”, donde compartió escenario con su hija.

En entrevista con la prensa y tras rumores de que habría dejado fuera a la hija de Daniel Bisogno de “Matilda”, Alejandro Gou reafirma su promesa:“Yo le juré a Dani apoyar a su hija en todo y lo voy a hacer hasta el último momento”.

Alejandro Gou promete apoyar a la hija de Daniel Bisogno. / Instagram

¿Por qué la hija de Daniel Bisogno no estará en el elenco de Matilda el musical, según Alejandro Gou?

A pesar de que la hija de Daniel Bisogno formó parte del casting e incluso se llegó a especular que sería la protagonista, Gou desmintió que él la hubiera dejado fuera del proyecto.

El productor aseguró que fue la propia niña quien decidió no participar, ya que el duelo por la muerte de su padre le resultaba especialmente difícil de sobrellevar en el teatro, un espacio cargado de recuerdos. Ahí, Daniel Bisogno participó en su última obra, “Lagunilla, mi barrio”, y también fue el escenario donde se le rindió un homenaje de cuerpo presente, acompañado por amigos y compañeros.

“No va a estar. No me gustaría decirlo porque en redes están diciendo tonterías, que según yo le di la espalda. Ella es mi sobrina del alma, casi mi hija; viví con ella muchas cosas, con Bisogno también, pero estaba pasando por un momento terrible tras la muerte de su papá. No quería estar. Se me acercó y me dijo: ‘Tío, yo no quiero estar en la obra’”. Alex Gou

Agregó que fue una decisión tomada en conjunto y que nunca la habría obligado a participar en esas condiciones porque entiende lo difícil que es para ella.

“Fue decisión de ella y yo tampoco iba a permitir que estuviera así. Cada que venía aquí la veía sufrir; todo le recordaba a su papá. Estuvo en estos dos teatros y toda la gente de producción le recuerda a su papi. No estaba preparada, no había vivido su duelo y por eso decidimos que no estuviera”, comentó.

Daniel Bisogno / Francisco Mancera y archivo TVNotas

¿Quién será la protagonista de Matilda y quiénes estarán en la obra de Alex Gou?

Hace unos días en Todo para la mujer se reveló que la nueva “Matilda” sería Lara Campos, hija del productor discográfico y compositor Kiko Campos. La menor ya es conocida como artista infantil y cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram.

También se ha especulado que estará Ricardo Margaleff, Verónica Jaspeado, María Elisa Gallegos, Gloria Aura y Gicela Sehedi.

Sin embargo, Gou aseguró que no está definida la protagonista de “Matilda”, porque el director original del musical será quien tenga la última palabra y tendrá que elegir entre 40 niñas finalistas.

“Hay 40 niñas candidatas. El director de Londres llegó a México ayer y el coreógrafo de España... el director original va a escoger. Es muy difícil. El sábado vamos a reunirnos en un cabildo, pero él va a elegir.” Alex Gou

El estreno de “Matilda” está programado para el viernes 13 de marzo de 2026 en el Centro Cultural Teatro 1 de la CDMX.

