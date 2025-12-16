El novio de Daniel Bisogno ¡podría ser demandado! Exesposa del ‘Muñe’ le prohíbe monetizar con su hija

Charly Moreno, la última pareja de Daniel Bisogno, está envuelto en la polémica. Según nos contó un amigo del joven, su proyecto de subir a redes sociales videos del conductor para mantener vivo su recuerdo le trajo un problema con Cristina Riva Palacio, exesposa del ‘Muñe’, quien ya le habría prohibido que lucre con la imagen de su hija. Según nuestra fuente, el influencer podría ser demandado si lo hace.

“Aunque Charly y Cristina llevaban una muy buena relación, cuando ella se enteró de esta situación, no dudó en mandarle a decir que para nada fuera a sacar a su hija en esos videos. Que, si quería recordar a Dani, lo hiciera, pero sin lucrar con su pequeña. No quiere que monetice con ella”.

¿Por qué Cristina Riva Palacio se molestó por los videos de Charly Moreno?

Recordemos que apenas hace unas semanas, Charly Moreno nos compartió emocionado que subía a su cuenta de TikTok videos de detrás de cámaras que le tomó al conductor de Ventaneando, a manera de homenaje, pero esto habría alertado a Cristina, quien no quiere que su hija sea expuesta.

“Cuando Charly comenzó a subir los videos del detrás de cámaras de Daniel a finales de agosto, todos pensaron que era como un recuerdo aislado, pero cuando a ustedes les declaró que tenía más, eso a Cristina la puso sobre alerta. Y es que, efectivamente, si Charly exhibe a la niña, podría ser demandado”.

¿Charly Moreno está lucrando con la imagen de Daniel Bisogno?

Nuestra fuente nos compartió que Charly Moreno se quedó muy sacado de onda con esta situación: “Mi amigo para nada lucra con ello. Quiso compartir con el público videos inéditos de Daniel para que se dieran cuenta de cuánto lo querían sus amigos y verlo en momentos tras las cámaras”.

El amigo del influencer asegura que este no busca conseguir beneficios: “Charly se dedica al modelaje y le está empezando a ir bien. No necesita este tipo de cosas y lo ha demostrado con su prudencia. Cuando estaba con Daniel, siempre era el más discreto y, cuando murió, en el homenaje se escondió y pasó totalmente desapercibido. Desde que falleció ‘el Muñe’, ha dado muy pocas entrevistas y nunca ha contado algo íntimo. Para nada Charly quiere buscar fama con esto”.

¿Por qué Charly Moreno borró videos de Daniel Bisogno y qué pasará con su proyecto?

No ha sido la única polémica en la que Charly Moreno se ha visto envuelto por su decisión de subir videos de Daniel: “Tan pronto ustedes publicaron su entrevista donde contaba de este proyecto, la gente en redes sociales se le fue encima. No lo han bajado de vividor y oportunista, de monetizar con el morbo, de intentar sacar lana de alguien fallecido. Le dicen que lo hace porque ahora no hay quien lo mantenga, que se ponga a trabajar, que ojalá Cristina le ponga una restricción. Se le han ido muy feo encima, cuando él solo ha obrado de muy buena voluntad”.

Además, nos platicó que recientemente sucedió algo muy raro: “Charly subió apenas en días pasados unos videos de una de las varias ocasiones que acompañó a Daniel al foro de Ventaneando y de una vez que fue con él a la grabación del programa 100 mexicanos, y ya los eliminó. Fue muy extraño”.

Nuestra fuente comentó que el modelo no les dijo por qué bajó los videos, pero que continuará con este proyecto: “Le preguntamos qué había pasado, si tal vez recibió presión del programa del cual era titular ‘el Muñe’, donde, para ser honestos, Charly para nada era querido, pero no nos contestó. Sin embargo, por lo que nos ha dicho, no dejará de subir videos para recordar a Daniel, porque eso es lo que a él le hubiera gustado. Pero con tanta tormenta alrededor, quién sabe qué ocurra”.

¿A qué se dedica Charly Moreno, pareja de Daniel Bisogno. además de ser modelo e influencer?

Es influencer. Le gusta compartir su vida personal, eventos y viajes.

También se dedica a la planificación de eventos sociales, orientado a marcas de ropa y hoteles.

Busca oportunidades en el terreno de la actuación.

Cuenta con 12 mil 700 seguidores en Instagram y más de 6 mil en TikTok.

