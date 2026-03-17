Joanna Vega-Biestro acusa al novio de Alicia Villarreal de “sumarle problemas” a la cantante, VIDEO

La relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández ha sido muy criticada desde su comienzo en agosto de 2025. Además de lo que se ha especulado sobre su romance y cómo este habría afectado la unión de la cantante con sus hijos, muchos han acusado al influencer de usar a la celebridad para tratar de “llamar la atención”.

Entre aquellos que criticaron fuertemente a Hernández se encuentra Joanna Vega-Biestro, conductora de ‘Sale el sol’. En una de las emisiones más recientes del matutino de Imagen Televisión, la presentadora se le fue con todo. Esto fue lo que dijo.

Joanna Vega-Biestro / Redes sociales

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¿Quién es Cibad Hernández y cómo comenzó su historia de amor con Alicia Villarreal?

Cibad Hernández es un influencer y conferencista de 42 años. Se dedica a crear contenido motivacional en redes sociales. Cuenta con 191 mil seguidores en Facebook, 1 millón en Instagram y más de 4 millones en TikTok.

Su historia de amor con Alicia Villarreal comenzó en agosto de 2025, justo unas semanas después de que ella finalizara su divorcio de Cruz ‘N’, el padre de sus dos hijos más pequeños y a quien acusó formalmente por violencia familiar.

Mucho se ha dicho sobre el romance. Algunos sospechan que el creador de contenido realmente es un “mantenido” y solo está con Alicia para “sacarle dinero”. Y es que todo ha ido escalando demasiado rápido para algunos; la pareja incluso ya se hizo un tatuaje para dejar claro lo mucho que se aman.

En entrevista para TVNotas, Cibad negó ser un “mantenido”. Incluso aseguró ganar el suficiente dinero para “consentir” a Alicia en lo que desee. Dijo estar muy enamorado y espera que, en un futuro próximo, las especulaciones maliciosas se detengan.

Por otra parte, Melenie Carmona, hija mayor de Alicia, ha expresado abiertamente no estar de acuerdo con esta relación, pues considera que todo se dio demasiado rápido. Se ha reportado que, presuntamente, los otros hijos de la cantante tampoco apoyan a su mamá en esto, lo que ha creado un distanciamiento familiar.

Alicia Villarreal y Cibad Hernández / Redes sociales

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¿Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, solo busca “fama”?

En la más reciente emisión de ‘Sale el sol’, se pasó una entrevista que la prensa le realizó recientemente a Alicia Villarreal, en la que justamente estaba presente Cibad Hernández. Durante la plática, el influencer se dijo muy molesto de que se critique su relación.

Tras pasar la nota, Joanna Vega-Biestro dijo que era “innecesario” que Cibad se comportara de manera grosera con la prensa. Asimismo, explicó que nadie está cuestionando su “relación bonita”, sino el hecho de que, aparentemente, le gusta “el foco público”.

“Nadie ha criticado que tengan una relación bonita. Simplemente lo que se dice es que le gustó el foco, que, de repente, le sumó problemas a Alicia porque, mientras Alicia está en un proceso legal en contra de su exesposo por violencia intrafamiliar, también tiene que salir a hablar y tratar el tema de que a Cibad no le gusta que hablen de él. La realidad es que le gustó el foco” Joanna Vega-Biestro

La prese3ntadora concuerda con los usuarios que le han recomendado a Cibad “hacerse tantito a un lado y permitir a Alicia llevar sus procesos. Sí, él de la mano, acompañándola, pero dejando de querer atraer el foco”.

Finalizó resaltando que los hijos de Alicia también han salido perjudicados por la relación de la cantante con Cibad Hernández, principalmente por la manera en la que se hizo público todo. Hasta el momento, el influencer no se ha pronunciado ante estos comentarios.

¿Cómo es la relación actual de Alicia Villarreal con sus hijos?

Pese a lo que ha dicho su hija mayor, Melenie Carmona, Alicia Villarreal sostiene que la relación con sus hijos está bien. Asegura que, si bien han sido meses complicados para todos, son muy unidos como familia.

“Están bien. Ellos saben cómo son sus papás, así que se mantienen al margen”, manifestó y aprovechó para aclarar la supuesta publicación que hizo uno de sus hijos menores, en la que expresa que la abogada de su mamá “miente”.

Alicia sostiene que sus hijos menores no tienen redes sociales y afirma que ya sabe “de dónde vino” la polémica. Sin embargo, no quiso dar más detalles.

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