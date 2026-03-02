Hija de Alicia Villarreal rompe el silencio sobre su relación actual con la cantante, ¿hubo reconciliación?

Si bien en su momento eran muy unidas, ahora Alicia Villarreal y su hija, Melenie Carmona, mantendrían una relación muy tensa. Todo esto, presuntamente, a raíz de la denuncia de la cantante contra Cruz ‘N’ y su nueva relación con Cibad Hernández.

Tras muchos meses de hermetismo, la también hija de Arturo Carmona rompe el silencio y confiesa cómo se lleva con su madre actualmente. ¿Ya hubo reconciliación?

¿Por qué Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona estarían distanciadas?

La relación entre Alicia Villarreal y Melenie Carmona, presuntamente, comenzó a ir en declive en 2025. En aquel entonces, la cantante no solo le pidió el divorcio a su ex, Cruz N, tras más de 20 años de matrimonio, sino que también lo denunció por presunta violencia.

Mucha gente criticó a Melenie por la postura “neutral” que mantuvo. La joven no quiso pronunciarse ni a favor ni en contra de su mamá. Alicia siempre defendió a su hija y pidió un alto a todos los comentarios negativos.

En agosto de ese año, justo unas semanas después de haber concluido su divorcio, Villarreal anunció su noviazgo con el influencer Cibad Hernández. Poco después de la revelación, Melenie dijo algo que fue interpretado como que estaría molesta por la manera tan rápida en la que hizo público su romance.

“¿Ustedes qué creen que opinamos? (mis hermanos y yo) Porque es una pregunta muy estúpida; ni siquiera tiene un año desde que pasó todo este tema. Es el papá de mis hermanos (Cruz N). Yo crecí con él. Ustedes, ¿qué creen que opinamos que mi mamá ahorita tenga pareja y que sea él, o sea?”, declaró.

Luego se dijo que que tanto Melenie como sus hermanos habían pasado las fiestas decembrinas con Cruz ‘N’, algo que habría sido confirmado por la propia Alicia, pero aclarando que después sí los vio: “Con mis hijos está todo bien. Nos vimos después de la Navidad, el 25, y luego en Año Nuevo se fueron ellos a Nueva York; ya habían hablado de que querían estar los tres juntos”, indicó.

Así es la relación actual entre Alicia Villarreal y sus hijos, según Melenie Carmona

En un encuentro reciente con los medios, Melenie Carmona comenzó aclarando los tuits que se viralizaron hace algunos meses, en los que presuntamente su hermano tachaba de “mentirosa” a la abogada de Alicia Villarreal.

Melenie resaltó que sus hermanos, hasta “donde sabe”, no tienen cuenta en X (antes Twitter), por lo que indicó que “probablemente todo sea falso”. También dijo cómo se lleva con su mamá:

Melenie Carmona “Están de los dos lados (mis hermanos), de repente una semana están con Cruz y la siguiente semana están con mi mamá. En realidad, no solo están viviendo con uno. Yo con mi mamá estoy muy bien, con él (Cibad Hernández) no tengo ninguna relación, pero bien, estamos bien”

Finalizó diciendo que no le interesan las críticas, pues ella sabe “la clase de mujer, hermana e hija que es” y admitió que “el tema familiar ha sido muy complicado”, ya que, si bien está “del lado de sus hermanos y la felicidad de sus papás”, le tiene un cariño muy especial a Cruz.

“Es una parte muy importante de mi vida. Y pues también mis hermanos, que me puedan contar cosas y que vean que estoy bien de los dos lados”, manifestó.

¿Quién es Melenie Carmona?

Melenie Carmona es una influencer y modelo mexicana.

Es hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona.

Actualmente tiene 26 años.

Tiene dos medios hermanos, producto del romance de su madre con Cruz ‘N’.

En los últimos años, ha tenido más presencia en los medios.

En 2024, participó en ‘Juego de voces’ junto a su madre.

Actualmente vive con su pareja, de quien se desconoce la identidad.

