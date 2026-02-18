Alicia Villarreal, tras presunto embargo, ¿se queda sin abogado por culpa de Cibad Hernández? Esto se sabe

Alicia Villarreal está pasando por momentos complicados. En medio de su batalla legal contra su exesposo, Cruz N, y el tema de un supuesto embargo, circula la versión de que, presuntamente, se habría quedado sin abogado por culpa de Cibad Hernández, ¿qué está pasando?

¿Alicia Villarreal fue embargada?

Durante la tarde del pasado martes 17 de febrero, diversos medios reportaron que Alicia Villarreal estaba siendo víctima de un embargo. Su abogado, Genaro Rincón, confirmó que sí existen varios procesos relacionados con este asunto.

Si bien no quiso dar muchos detalles al respecto, indicó que este tema no era algo nuevo y que, aparentemente, se realizó un embargo en un inmueble diferente al que se marcaba en el oficio, por lo que ya está realizando las investigaciones correspondientes.

“Son varios procedimientos, hay amparos, hay mucho procedimiento ahí, son unas cuestiones de embargos en un domicilio que no era, es lo que estoy validando ahorita. No era el mismo que tenían en el oficio, es lo que estoy validando apenas. Es mucho y muy extenso, hay amparos.” Abogado de Alicia Villarreal

Y agregó: “Vamos a pensar que fue algún error, vamos a revisarlo, pero si encontramos la diferencia o hubo mala fe por el actuario, va a proceder conforme a derecho”

Hasta el momento, la llamada ‘Güerita consentida’ y el licenciado no han hecho más comentarios sobre este asunto. En tanto que los internautas, principalmente sus fans, se han mostrado muy preocupados por los problemas que ha estado enfrentando en los últimos meses.

¿Abogado de Alicia Villarreal renuncia por culpa de Cibad Hernández?

Recientemente, se comenzó a especular que Gerardo Rincón, abogado de Alicia Villarreal, presuntamente ya no quería representarla legalmente por culpa de Cibad Hernández. Según información del programa ‘Sale el sol’, el licenciado no toleraría la supuesta actitud insoportable del influencer. Recordemos que también trabaja para él.

“Creo que está cambiando de abogado. Gerardo me dijo que estaba por dejar a Alicia Villarreal porque no puede con Cibad”, informaron en una edición reciente del matutino.

En respuesta a esto, el propio licenciado, a través de redes sociales, compartió un video desmintiendo esto. Aseguró que seguía colaborando con la cantante y no tiene problemas con el creador de contenido.

Abogado de Alicia Villarreal “Soy el abogado de Alicia Villarreal, sigo siendo el abogado de Alicia Villarreal. No he dejado la defensa ni la voy a dejar. Alicia es mi amiga, ya tengo mucho tiempo de conocerla. También sigo siendo el abogado de Cibad Hernández. No sé, se generó un chisme por allí, un comentario. Sigo siendo el abogado de Alicia y Cibad Hernández”.

Dicho material fue compartido por el propio Cibad. Si bien no emitió ningún comentario al respecto, todo parece indicar que esa fue su forma de echar por tierra todos los rumores.

¿Arturo Carmona deja a Cruz N por Alicia Villarreal?

Otro tema relacionado que ha tomado relevancia es la postura que ha tomado Arturo Carmona ante el problema legal entre su exesposa Alicia Villarreal y Cruz N. El actor y el productor musical llevan tiempo de conocerse y hasta trabajan juntos en diversos proyectos.

Cuando salió a la luz que la madre de su hija lo denunció por presunta violencia, Carmona tomó una postura neutral y trató de no involucrarse. Ahora se le volvió a preguntar del asunto durante un reciente encuentro con los medios. De manera un poco más directa, dejó claro que Cruz sigue siendo su amigo y no dejará de colaborar con él.

“Hemos sabido separar la parte profesional de la personal y, bueno, si vamos a hablar de lo afectado, solo se retrasaron ciertos proyectos. Nada que no se pueda poner a andar nuevamente”, expresó.

Su actitud ha sido muy criticada en redes sociales, pues muchos consideran que debería alejarse de Cruz y solidarizarse con la mamá de su hija.

