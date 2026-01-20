Alicia Villarreal, tras denuncia por difamación, se quiebra en vivo; destrozada dice: “No se vale” ¿Qué pasó?

Alicia Villarreal y su novio, Cibad Hernández, vuelven a estar en el centro de la controversia. Tras desmentir los rumores de una presunta crisis en su relación, ratificaron la denuncia que interpusieron por difamación y violencia digital.

Al salir de las instalaciones del Palacio de Justicia de Nuevo León, Alicia Villarreal se quebró frente a los medios y se mostró sumamente molesta, ¿la querella fue desestimada?

Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Qué está pasando con Alicia Villarreal y Cibad Hernández?

Desde que comenzaron su relación en agosto de 2025, Cibad Hernández y Alicia Villarreal han sido víctimas de rumores. Muchos apuntaban a que, presuntamente, Hernández solo estaba con Alicia por conveniencia. Afirmaban que solo quería su “fama y dinero”.

Por otra parte, Francisco ‘N’, un influencer y cantante que se decía haber sido pareja de Alicia, ha dicho que, supuestamente, Cibad lo “amenazó”. La última especulación que se ha hecho sobre Villarreal y su novio es que, presuntamente, la cantante se alejó de su hermana por culpa del creador de contenido.

Se dijo que, presuntamente, Cibad estaba influyendo en las decisiones laborales de Alicia y que Coral, hermana y socia de la artista, se habría peleado muy fuerte por esto. A diferencia de otras especulaciones, esta sí tomó fuerza. Y es que también se ha dicho que Melenie Carmona, hija de la intérprete, no estaría de acuerdo con el nuevo romance de su mamá.

Melenie mencionó en su momento que, a su perspectiva, el noviazgo de su madre y Cibad se dio muy rápido. Recordemos que Alicia anunció la relación semanas después de que se finalizara su divorcio con Cruz N, a quien denunció por el delito de violencia doméstica.

Alicia Villarreal y Cibad Hernández / Redes sociales

Alicia Villarreal rompe en llanto tras denuncia por difamación

Como era de esperarse, diversos medios esperaron a Alicia Villarreal para obtener algunas declaraciones. Justo a su salida, la cantante no evitó romper en llanto. Si bien no dio muchos detalles sobre qué pasó dentro de las instalaciones, entre lágrimas, se dijo muy enojada por todo lo que se ha dicho sobre ella y su romance.

“Siento que no se valen las injusticias contra las mujeres. Yo realmente he sido una víctima. La verdad… me siento ahorita, lo siento, no podemos hablar. Siento que no se vale” Alicia Villarreal

Posteriormente, aseguró que existe una “guerra cibernética” en su contra y espera que este proceso legal pueda detenerla. También aprovechó para desmentir que su hermana sea su mánager y que actualmente estén peleadas.

“Hay tanta barbaridad… Es una guerra cibernética de violencia. Lo que sí es que estamos encontrando responsables y van a tener que acatarse a las consecuencias. Ella no es mi mánager. Tenemos una empresa juntas y seguimos trabajando”, expresó.

Por su parte, Gerardo Rincón, el abogado que los representa, indicó que ya se levantaron varias denuncias por acoso, difamación y hostigamiento digital por, al menos, siete personas.

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Cibad Hernández y Alicia Villarreal?

Luego de que Alicia Villarreal legalizara su divorcio de Cruz N en agosto de 2025, la cantante dio a conocer su romance con Cibad Hernández, un influencer que es 11 años menor que ella.

Tanto en redes sociales como en público se han mostrado muy enamorados. Incluso ya se hicieron tatuajes similares como muestra del gran amor que se tienen. La artista ha dejado ver que está en una de las mejores etapas de su vida.

Por su parte, Cibad ha dicho que ama mucho a Alicia y ante todos los rumores ha dicho que no es ningún mantenido, como muchos afirman. Sostiene que él es un caballero con la celebridad y hasta le invita cosas. También dice apoyarla mucho en el proceso legal contra su exesposo, a quien ella denunció por violencia.

