¿Arturo Carmona explotó vs. Alicia Villarreal y criticó su nuevo romance? El actor defiende a Melenie

La vida personal de Arturo Carmona, Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales. El tema resurgió después de que la joven compartiera que no coincide completamente con la nueva relación sentimental de la cantante, quien recientemente inició una nueva etapa tras su separación de Cruz Martínez.

Te puede interesar: Hija de Alicia Villarreal rompe el silencio sobre su relación actual con la cantante, ¿hubo reconciliación?

Melenie Carmona y Arturo Carmona / Redes sociales

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre la postura de su hija Melenie sobre la relación de Alicia Villarreal?

Durante un encuentro con la prensa, Arturo Carmona fue interrogado acerca de los comentarios que surgieron después de que Melenie Carmona expresara que no está completamente de acuerdo con la nueva relación sentimental de Alicia Villarreal.

El actor respondió a las preguntas y aclaró que su hija no se ha involucrado directamente en la relación de su madre. Sin embargo, señaló que la joven tiene derecho a expresar lo que siente frente a la situación familiar.

“Mi hija no se ha metido. Nadie nos hemos metido en la relación de su mamá” Arturo Carmona

Carmona también subrayó que Melenie únicamente compartió su sentir, algo que considera natural dentro de una familia que atraviesa cambios importantes tras la separación de Villarreal y Cruz Martínez.

Te puede interesar: ¿Denuncia de Alicia Villarreal vs. Cruz N es falsa? Filtran supuestos mensajes de su hijo: “Mientes”

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre la nueva relación de Alicia Villarreal?

Durante la conversación con los reporteros, Arturo Carmona también fue cuestionado sobre la nueva etapa sentimental de su exesposa. El actor señaló que las decisiones relacionadas con la vida personal de Alicia Villarreal corresponden únicamente a ella.

En sus declaraciones, explicó que tanto la cantante como su hija tienen libertades distintas dentro del entorno familiar y que ambas posturas deben respetarse.

“Tiene todo el derecho mi hija de no estar de acuerdo o sí estar de acuerdo, así como su mamá tiene derecho de rehacer su vida” Arturo Carmona

El actor remarcó que se trata de decisiones personales que forman parte de la vida privada de cada integrante de la familia. Por ello, explicó que las opiniones externas no siempre reflejan la realidad de lo que viven quienes están involucrados directamente en la situación.

En ese sentido, reiteró que nadie dentro de la familia ha intervenido en la relación de la cantante y que cada persona tiene la libertad de tomar sus propias decisiones.

Te puede interesar: Alicia Villarreal aclara su relación con sus hijos tras polémica por su noviazgo, ¿vio a Melenie en Navidad?

Arturo Carmona y Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Que dijo Melenie Carmona sobre su mamá Alicia Villarreal?

Luego de varios meses de especulaciones sobre un posible distanciamiento, Melenie Carmona habló públicamente sobre cómo es actualmente su relación con su madre, Alicia Villarreal. La joven fue cuestionada por reporteros después de la polémica que surgió tras la denuncia que la cantante presentó contra Cruz ‘N’ y el inicio de su nueva relación sentimental con Cibad Hernández.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona aclaró primero algunos rumores que circularon en redes sociales, particularmente sobre unos mensajes en X (antes Twitter) que se viralizaron y que presuntamente habrían sido escritos por su hermano para cuestionar a la abogada de la cantante. Melenie explicó que, hasta donde ella sabe, sus hermanos no tienen cuentas en esa red social, por lo que consideró que esos mensajes podrían ser falsos.

“Están de los dos lados (mis hermanos), de repente una semana están con Cruz y la siguiente semana están con mi mamá. En realidad, no solo están viviendo con uno” Melenie Carmona

Sobre su relación personal con Alicia Villarreal, Melenie fue clara al afirmar que actualmente se encuentra bien con su madre, a pesar de las especulaciones que surgieron durante los últimos meses en redes sociales y programas de espectáculos. “Yo con mi mamá estoy muy bien”, expresó ante los medios.

En contraste, también explicó que no mantiene relación con Cibad Hernández, actual pareja de la cantante. Sin embargo, señaló que la situación familiar se mantiene estable.

“Con él no tengo ninguna relación, pero bien, estamos bien” Melenie Carmona

Te puede interesar: ¿Melenie Carmona se alejó de Alicia Villarreal, su mamá? Arturo Carmona aclara los rumores familiares