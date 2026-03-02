¿Arturo Carmona le da la espalda a Alicia Villarreal? Sigue en contacto con Cruz N por esta razón

Arturo Carmona habló sobre si actualmente mantiene una relación profesional con Cruz ‘N’ , exesposo de Alicia Villarreal, madre de su hija Melenie Carmona, ¿qué dijo el actor? Te contamos los detalles.

¿Qué pasó entre Cruz ‘N’ y Alicia Villarreal?

Lo que durante años se mantuvo como una relación discreta entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ cambió en febrero de 2025, cuando comenzó a hacerse público un proceso legal entre ambos. Ese mes, diversos medios informaron que la cantante habría sido hospitalizada tras una presunta agresión, lo que marcó el inicio de una serie de acontecimientos que escalaron al ámbito judicial.

Días después, durante un concierto, Villarreal realizó la señal internacional de auxilio por violencia. Posteriormente acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres en Nuevo León para presentar una denuncia por violencia doméstica, robo de pertenencias y otros abusos. En ese momento declaró que, según su versión, llevaba tiempo enfrentando maltrato. En abril de 2025 se celebró la primera audiencia en el Palacio de Justicia de Monterrey, sin que se dictaran medidas cautelares claras.

En julio de ese año, Cruz ‘N’ no se presentó a una audiencia, por lo que se emitió una orden de aprehensión en su contra; posteriormente obtuvo un amparo que suspendió la orden. En agosto se formalizó el divorcio y días más tarde la intérprete anunció su relación con Cibad Hernández. Finalmente, en noviembre de 2025, el productor fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar; continuará el proceso en libertad, con la prohibición de salir del país y de acercarse a Villarreal, mientras informó que presentará una contrademanda por difamación.

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre Cruz ‘N’?

Arturo Carmona habló sobre el momento que atraviesa Cruz ‘N’ y sobre la relación profesional que mantienen actualmente. En medio del proceso legal que enfrenta el productor con Alicia Villarreal, el actor compartió cómo lo ha visto en el ámbito laboral y por qué decidió colaborar con él.

“Lo veo muy enfocado como siempre en su trabajo, él es un artista, es un gran genio de la producción musical y la gente lo extraña, espera con ansias la nueva música después de 22 años. Lo he visto muy tranquilo, pendiente de su trabajo que ama, por eso y muchas otras cosas más, me hacen hoy poderme asociar con él cuando viene esta propuesta de colaborar juntos, lo veo bien anímicamente”, expresó Carmona en una entrevista con medios.

El actor explicó que su decisión de asociarse responde a temas laborales y a la dinámica que han logrado construir. “Es un buen socio, profesional, honesto y transparente, hoy en día es difícil la sociedad porque son dos cabezas pensantes de manera distinta, pero llevamos un mismo cauce, es buen socio y tengo mucho agradecimiento hacia él”, señaló, dejando claro que, desde su perspectiva, la relación que mantienen se centra en el trabajo y en los proyectos que comparten.

¿Melenie Carmona testificará en el caso entre Cruz ‘N’ y Alicia Villarreal?

En el proceso legal que enfrenta Cruz ‘N’ tras la denuncia presentada por Alicia Villarreal, Arturo Carmona fue cuestionado sobre la posibilidad de que su hija, Melenie Carmona, pudiera rendir declaración. El actor dejó clara su postura y señaló que buscará mantener a la joven al margen de cualquier situación relacionada con el caso.

El también empresario sostuvo que, desde su perspectiva, los asuntos legales deben ser atendidos por quienes forman parte directa del conflicto. Con estas declaraciones, Arturo Carmona reafirmó que su prioridad es resguardar a Melenie y evitar que se vea expuesta a un tema que, aseguró, corresponde exclusivamente a los adultos involucrados.

“Voy a estar pegadísimo, tratar de que las cosas que tienen que resolver los adultos sean ellos nada más. Yo trataría de que no sucediera porque no tienen por qué meterlos en esa situación, voy a defender eso siempre”, expresó Carmona al referirse a su intención de proteger a su hija de cualquier involucramiento directo en el proceso.

