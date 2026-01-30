¿Alicia Villarreal se queda sin abogados en caso contra Cruz ‘N’? Documento lo aseguraría

En las últimas horas, una nueva polémica se ha sumado al proceso legal que enfrenta Alicia Villarreal contra su exesposo, Cruz ‘N’. A través de redes sociales comenzaron a circular documentos que presuntamente confirmarían la renuncia del equipo de abogados que hasta ahora representaba a la cantante regiomontana en dicho caso, lo que ha generado incertidumbre sobre el rumbo del procedimiento judicial. ¿Es real?

¿Por qué terminó el matrimonio de Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ y de qué lo acusa la cantante?

El divorcio entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ marcó el cierre de una relación de más de dos décadas; sin embargo, lejos de concluir de manera cordial, dio paso a un conflicto legal que ha mantenido la atención pública. La intérprete optó por presentar una denuncia por presunta violencia intrafamiliar, al señalar situaciones que (de acuerdo con su defensa) impactaron su integridad personal y la de su círculo familiar.

Por su parte, Cruz ‘N’ ha negado de forma tajante los señalamientos, asegurando que no participó en ninguna conducta violenta y que será el propio proceso judicial el que esclarezca los hechos.

El caso se intensificó en el mes de julio, cuando se giró una orden de aprehensión en su contra tras no acudir a una audiencia vinculada al expediente. No obstante, dicha orden fue cancelada poco después, luego de que su equipo legal argumentara que la inasistencia se debió a complicaciones de salud. Entre posturas enfrentadas, documentos oficiales y versiones contradictorias, el proceso de divorcio continuó envuelto en controversia.

¿Los abogados de Alicia Villarreal habrían renunciado al caso en contra de Cruz ‘N’?

De acuerdo con un escrito que se difundió en plataformas digitales, los abogados de Alicia Villareal presuntamente habrían señalado su renuncia de manera directa y sin detallar las razones que los llevaron a tomar dicha decisión. El texto establece:

“ En nuestro carácter de asesores jurídicos debidamente acreditados, ante usted comparecemos para exponer: se renuncia al cargo de asesores jurídicos, por así convenir a nuestros intereses ”, comunicado difundido en redes sociales.

Además, el equipo presuntamente habría solicitado al juez dejar sin efecto sus nombramientos y requerir formalmente a Alicia Villarreal para que designe nuevos representantes legales, con el fin de que el procedimiento continúe conforme a la ley y se garantice la recepción de notificaciones oficiales.

Aunque la autenticidad del documento no ha sido confirmada por las autoridades o por la propia Alicia Villarreal, por lo que queda en puntual rumor, el contenido ha sido retomado por diversos usuarios y medios, generando un intenso debate sobre el estado actual del caso.

¿Qué ha dicho Cruz ‘N’ sobre su batalla legal con Alicia Villarreal?

Hace algunos días una escena tocó vibras sensibles en los fans y seguidores de Alicia Villarreal, pues en un pequeño encuentro con la prensa, fue vista llorando a su salida del Palacio de Justicia de Nuevo León.

La cantante no entró en detalles, pero aseguró que ha sido víctima de injusticias a lo largo de este proceso. La imagen rápidamente se viralizó y Cruz ‘N’, su exesposo, comentó lo siguiente:

A lo mejor lo que esperaba llegando ahí no resultó. Desde el principio de todo esto, yo sigo siendo inocente y solamente lo que sucedió en este tiempo fue saliendo la verdad. (...) Ese llanto, para mí que conozco su rostro, de ese día sí fue de verdad porque no esperó lo que quería escuchar, que se le pasó el tiempo. Cruz ‘N’

Cruz ‘N’ señaló que, durante casi un año, han circulado versiones que él considera contradictorias y que su equipo legal ha solicitado aclaraciones respecto a ciertos señalamientos, incluyendo los videos de las cámaras de seguridad que podrían haber sido usados como evidencia en su contra.

