Alicia Villarreal detiene concierto y lanza un contundente mensaje, ¿para Cruz N, su exesposo?

Luego de que se diera a conocer que Cruz ‘N’ fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en agravio a su exesposa, Alicia Villarreal, esta última sorprende a todos al detener una presentación para hablar un poco sobre cómo ve la vida actualmente, ¿indirecta para el productor musical?

Cruz N / Redes sociales

Te recomendamos: Alicia Villarreal rompe el silencio tras vinculación a proceso de Cruz N: “Me pudo haber sucedido otra cosa”

¿Por qué Cruz N, el exesposo de Alicia Villarreal, está vinculado a proceso?

El caso legal entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ comenzó a principios de año. La cantante interpuso una denuncia contra su ahora exesposo por los delitos de robo, violencia intrafamiliar e intento de feminicidio.

Mientras que el productor asegura ser inocente, Alicia sostiene que, en su momento, el productor presuntamente la sometió, le habría quitado varios objetos, incluyendo su celular, y le habría causado lesiones que la enviaron al hospital.

En medio de todo esto, en agosto se dio a conocer que ambos se habían divorciado legalmente tras más de 20 años de matrimonio y dos hijos en común. La artista se dijo muy feliz por ellos, afirmando que ya le había pedido el divorcio desde 2021, pero él nunca quiso ceder, pese a los presuntos maltratos que ejercía en su contra. Al poco tiempo, ella comenzó un romance con Cibad Hernández.

El pasado 19 de noviembre, el propio Cruz dio a conocer que, si bien la autoridad desestimó los delitos de robo e intento de feminicidio, se le vinculó a proceso por violencia intrafamiliar. Podrá llevar su proceso en libertad.

El juez otorgó dos meses de investigación complementaria para que los abogados de ambas partes consigan más pruebas. En tanto que, entre otras cosas, el productor no puede acercarse a Alicia y deberá ir a firmar cada cierto tiempo. En un comunicado para redes sociales, sostuvo ser inocente y se dijo confiado en que todo se solucionará a su favor.

Alicia Villarreal y su novio / Redes sociales

Te recomendamos: ¿Alicia Villarreal se reconcilia con Cruz Martínez en pleno pleito legal? ¡Ella revela todo!

¿Alicia Villarreal le mandó una indirecta a Cruz N en su concierto?

Durante su más reciente presentación en Monterrey, Alicia Villarreal paró el concierto debido a una aparente falla en el audio. Tras cerciorarse con el público de si realmente se escuchaba bien, lanzó un poderoso mensaje.

Sin decir nombres, señaló que existen circunstancias o personas que te cambian la vida, pero que lo importante es quedarse con el aprendizaje que te dan, rematando con un “gracias a ti, soy mejor que tú”.

“Tengo que decirlo… quiero aprovechar para que sepan ustedes lo que públicamente he estado viviendo. Todos vivimos circunstancias que nos convierten en unas nuevas personas, pero no importa tanto lo que vives, sino en lo que te conviertes con lo que vives. Escúchenme todos hoy: Hoy, gracias a ti, soy mejor que tú” Alicia Villarreal

Para muchos, estas palabras fueron una especie de indirecta para su exesposo, Cruz N, quien, hasta el día de hoy, sostiene ser inocente de los delitos de los que se le acusa.

¿Cómo fue la relación entre Cruz N y Alicia Villarreal?

1999: Alicia Villarreal y Cruz N se conocen. Él trabajaba para el grupo Límite, en el que ella era vocalista.

Alicia Villarreal y Cruz N se conocen. Él trabajaba para el grupo Límite, en el que ella era vocalista. 2001: Comienzan una relación

Comienzan una relación 2002: Se casan tanto por la iglesia como de forma civil.

Se casan tanto por la iglesia como de forma civil. 2005-2007: Nacen sus dos hijos.

Nacen sus dos hijos. 2010-2023: La relación parecía ir bien. Al menos públicamente, ambos se apoyaban en sus carreras musicales y se mostraban felices.

La relación parecía ir bien. Al menos públicamente, ambos se apoyaban en sus carreras musicales y se mostraban felices. 2023 : Según declaraciones de Alicia Villarreal, en ese año empieza a tramitar el divorcio.

: Según declaraciones de Alicia Villarreal, en ese año empieza a tramitar el divorcio. 2024: Cruz N es captado con una mujer misteriosa en un bar. Se especula una posible infidelidad y Alicia deja ver que ya la relación se terminó. En entrevista para TVNotas, una fuente cercana mencionó que ambos tenían una relación cordial por el bien de sus hijos y que habían pasado las fechas navideñas juntos.

Cruz N es captado con una mujer misteriosa en un bar. Se especula una posible infidelidad y Alicia deja ver que ya la relación se terminó. En entrevista para TVNotas, una fuente cercana mencionó que ambos tenían una relación cordial por el bien de sus hijos y que habían pasado las fechas navideñas juntos. 2025: Alicia denuncia a Cruz. El divorcio finaliza de forma legal.

Mira: Alicia Villarreal vs Cruz N: ¿Cuántos años podría pasar él en la cárcel de resultar culpable de agredirla?