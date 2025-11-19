Christian Nodal: ¿Cuál es la cifra millonaria que presuntamente le exige Universal Music? Esto aseguran

La disputa legal entre Christian Nodal y Universal Music escaló esta semana a un nuevo capítulo. Tras una maratónica audiencia inicial que se extendió desde la tarde del martes hasta la madrugada del miércoles, el cantautor sonorense ha estado en el centro de las miradas, y es que un nuevo dato salió a la luz: una millonaria cifra que presuntamente Universal Music le pide a Nodal por daños. ¿Cuánto es?

¿Por qué Christian Nodal y Universal Music entraron en una batalla legal?

El conflicto entre Christian Nodal y Universal Music comenzó en 2021, cuando el cantante decidió emanciparse artísticamente del sello que lo lanzó a la fama para firmar con Sony Music.

Posteriormente, Universal acusó al cantante y a su familia de falsificar al menos 32 contratos con los que habrían buscado adjudicarse derechos de obras musicales cuyo registro original pertenecía al sello.

Aunque la familia Nodal entregó documentos para demostrar que las canciones pertenecían al esposo de Ángela Aguilar, la empresa sostiene que dichos archivos presentaban irregularidades, señalando que esto podría constituir un posible fraude.

La defensa del artista, sin embargo, ha insistido en que se trata de un intento de Universal por retener regalías y frenar la independencia profesional del intérprete de “Adiós amor”.

¿Cuál es suma millonaria que presuntamente Universal Music le exige a Christian Nodal?

De acuerdo con información exhibida por Marce Torres (abogada), junto al periodista Javier Ceriani, Universal Music presuntamente exigiría a Christian Nodal alrededor de 30 millones de pesos como reparación del daño:

Va a seguir el litigio en materia civil, o sea, en materia de derechos de autor. Ellos van a seguir, creo que están alegando alrededor de 30 millones de pesos, los que dicen que Nodal les debe hasta la fecha o los que invirtieron también en relación a la producción de la música que hizo con Universal. Marce Torres, abogada.

La demanda también menciona un supuesto contrato firmado por Silvia Cristina Nodal en el que, según Universal, presuntamente se cederían derechos de autor fundamentales para la explotación comercial de varias canciones en disputa.

Durante la espera de este conflicto legal, según Marce Torres Universal Music mantendría congelados las regalías generadas de los siguientes álbumes:



Me dejé llevar ,

, Ahora y,

y, Ayayay!,

En estos tres discos hay grandes éxitos como: “Probablemente”, “Te fallé”, “No te contaron mal” y “Dime cómo quieres”.

¿Christian Nodal fue vinculado a proceso tras audiencia del martes 18 de noviembre?

La audiencia, que se llevó a cabo en la sala 4 del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, culminó con un revés para la disquera: el juez resolvió no vincular a proceso Christian Nodal al considerar insuficientes las pruebas presentadas por la parte acusatoria.

“ Siempre he creído en la justicia ”, declaró Nodal en un breve y atropellado encuentro con la prensa. Además, agregó las siguientes palabras:

Hoy estamos aquí con mi señor padre, mi señora madre, fue una jornada muy larga… Llevamos aquí 17 horas. Valió la pena. No fuimos vinculados a proceso. Una jueza ya dictó que no hay vinculación. No hay ni siquiera un solo papel que justifique que nosotros hemos falsificado cualquier documento. Christian Nodal

Aunque la resolución de esta audiencia representa una victoria estratégica para Nodal, aún queda un camino largo. Marce Torres, abogada y colaboradora del periodista Ceriani, recordó que sigue activo un juicio mercantil derivado de la misma disputa por la titularidad de más de 20 canciones.

Este proceso mercantil podría ser incluso más determinante: ahí se decidirá quién es el dueño legítimo de algunas de las obras que catapultaron al cantante al estrellato.

