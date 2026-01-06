¿La cotorrisa en el reclusorio? Xuxo Dom reaparece en nueva audiencia y afirma sentirse “devastado”

El caso legal de Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, conductores de ‘La cotorrisa’, y Jessica Bustos, esposa de Xuxo Dom da un nuevo giro. Este martes 6 de enero las partes fueron citadas para una audiencia por la demanda que Bustos inició contra los influencers, a quienes acusa de presunto acoso y abuso sexual.

Xuxo Dom, quien se había mantenido alejado de las redes sociales tras el polémico video en el que sugiere que hay ciertas “irregularidades” en el proceso, estuvo presente y habló en entrevista para TVNotas sobre los pormenores del caso.

¿Por qué la esposa de Xuxo Dom demandó a Ricardo Pérez y Ricardo Pérez, conductores de ‘La cotorrisa’?

Hace algunos meses, Jessica Bustos, esposa de Xuxo Dom, inició un proceso legal contra los conductores de ‘La cotorrisa’ por una serie de comentarios que estos realizaron sobre su físico. Si bien los presentadores habían ofrecido una disculpa, esto no fue suficiente para la parte acusatoria.

En respuesta, el equipo legal de Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky lanzó un comunicado resaltando que sus representados estaban siendo víctimas de una “campaña de desprestigio” derivada de la guerra mediática con la llamada “Prensa digna”.

Luego de que Slobotzky celebrara un “triunfo legal” en sus redes sociales, tanto Jessica como Xuxo afirmaron que había irregularidades en su proceso. En el caso de Dom, también dijo estar recibiendo amenazas de muerte y burlas en redes sociales.

Ante esto, los abogados de ‘La cotorrisa’ emitieron un nuevo comunicado negando cualquier “irregularidad” y señalando que, tras diversas evaluaciones, “quien hoy se duele de ser víctima NO LO ERA y que no TENÍA NINGÚN TIPO DE DAÑO, por lo que todos los demás elementos que deriven de dicha imputación y contravengan esta prueba se encuentran viciados y no podrán tener sustento jurídico”.

¿Qué pasó en la nueva audiencia entre Jessica Bustos y ‘La cotorrisa’?

A las afueras del juzgado, Xuxo Dom, esposo de Jessica Bustos, explicó que la audiencia era para ratificar las “medidas de seguridad” para la creadora de contenido, pues insiste en que tanto ella como él han recibido amenazas de muerte y agresiones en redes sociales.

“Nos sentimos devastados. Realmente han sido muchos ataques, muchas amenazas. El proceso penal que se está llevando a cabo es muy desgastante. Sin embargo, trato de mantenerme firme. La audiencia es para sus medidas de seguridad y para ratificar los ataques que se han hecho. Mínimo 100 mensajes diarios de amenazas y ofensas hacia nuestras personas” Xuxo Dom

Mencionó que la parte acusada no asistió y solo estuvieron sus abogados. También expresó estar muy triste por todo lo que está sucediendo, siendo esa la razón por la que grabó el video llorando.

“Tengo que mantenerme bien por mi esposa. Hay inconsistencias. La autoridad no ha hecho su papel. Estas personas se han manejado corruptamente para salir beneficiadas. Solo queremos justicia”, resaltó, sosteniendo que, pese a todo, el proceso aún continúa.

¿Qué dijeron los abogados de ‘La Cotorrisa’ tras la audiencia con Jessica Bustos?

Por su parte, los abogados de Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky reiteraron lo dicho en el comunicado, afirmando que ya se hizo una evaluación a la presunta víctima y se concluyó que no tenía algún daño correspondiente a acoso y/o abuso sexual.

También explicó que la audiencia fue “programada para una ratificación de medidas de protección para brindar protección a la supuesta víctima”.

“Se solicitó una ratificación, pero ahorita, al llegar a la audiencia, nos percatamos de que es una nueva carpeta administrativa en la que no estamos nombrados. Como no pudieron venir los defendidos, no pudimos tener participación en esta audiencia. Hay un dictamen que dice que no hay ninguna afectación”, indicó.

