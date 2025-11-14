Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, de ‘La cotorrisa’, frustran terrible robo ¡en su oficina! VIDEO

Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, conductores de ‘La cotorrisa’, causaron preocupación entre sus seguidores al dar a conocer que estuvieron a punto de ser víctimas de robo, luego de que unos desconocidos armados entraran a su oficina. Esto es lo que pasó.

Intento de asalto a La cotorrisa / Redes sociales

¿Qué pasó en la oficina de Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky, conductores de ‘La cotorrisa’?

En el más reciente capítulo de su pódcast, ‘La cotorrisa’, Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky narraron que, hace poco, unas personas armadas entraron a la oficina donde suelen grabar sus episodios.

A través de las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraron los influencers, se puede observar a varios individuos ingresando con armas y una caja de herramientas, las cuales, aparentemente, utilizarían para abrir cajas fuertes.

“Se metieron unos güeyes armados a nuestra oficina. Se ve que es gente que busca sobre todo joyas, dinero, porque entraron con herramientas” Ricardo Pérez

Pese a lo serio de la situación, Slobotzky no dudó en bromear un poco y decir que se debería haber una “limpia con palo santo”, con el fin de sacar las malas vibras que pudieron haber dejado los delincuentes.

Resaltaron que, al momento de los hechos, nadie se encontraba en el lugar, por lo que, afortunadamente, nadie salió herido.

¿Qué pasó con los delincuentes que quisieron robar en la oficina de Ricardo Pérez y Slobotzky, de ‘La cotorrisa’?

Ricardo Pérez señaló que los ladrones no lograron su cometido debido a que uno de sus trabajadores se dio cuenta de la situación mediante las cámaras y le habló a la policía. Al oír a las patrullas, los criminales dejan las cosas y huyen de la escena, llevándose solo una funda para celular.

De acuerdo con los cómicos, la policía llegó de manera inmediata al lugar, resaltando que, aparentemente, los oficiales desconocían quiénes eran.

“Ahí empezaron a dejar todo. No sabían (que éramos de La cotorrisa) hablamos al 911 y en dos minutos había cuatro patrullas aquí y eso es real. Honor a quien honor merece”, señalaron.

Pese a que la autoridad llegó a tiempo, no logró capturar a los responsables, por lo que ya se abrió una carpeta de investigación para dar con su paradero. En tanto que los presentadores le aconsejaron a su público que tomaran sus precauciones, pues aparentemente, los ladrones habrían estado vigilando el domicilio por varias semanas para gestionar su crimen.

Aunque Ricardo evitó el robo de su oficina, su novia, Susana Zabaleta, no corrió con la misma suerte. Y es que, hace algunos días, la actriz contó que unas personas entraron a robar a su casa mientras se encontraba de vacaciones.

¿Cómo fue el robo a la casa de Susana Zabaleta, novia de Ricardo Pérez?

A finales de octubre, Susana Zabaleta, novia de Ricardo Pérez, usó sus redes sociales para compartir que, mientras estaba de vacaciones en Australia, unos criminales extorsionaron a la persona que trabajaba en su hogar para sacar objetos valiosos.

“Como muchos saben, no estoy en casa, estoy disfrutando de unas vacaciones, como siempre lo hago en octubre. Hace como media hora, me mandó un mensaje alguien raro, se me hizo raro, hablé por teléfono a mi casa y extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar las cosas valiosas. Todas las cosas valiosas de mi casa”, expresó.

Destacó que esta no es la primera vez que le pasa, por lo que se mostró muy fastidiada de la situación. Hasta el momento, se desconoce si ya interpuso una denuncia legal por lo ocurrido.

