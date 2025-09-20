Ricardo Pérez y ‘La cotorrisa’ hace parodia de los “shows de chismes” tras pelea con la prensa

Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, no ha estado en los mejores términos con la prensa. Esto, luego de que, durante un encuentro, les reclamara a los reporteros por un tropiezo que sufrió su novia, Susana Zabaleta, y posteriormente comentó que ya estaba harto de ellos. Ahora, el standupero, junto a su compañero José Luis Slobotzky, publica su “propio programa chismes” que, para muchos, es un nuevo ataque contra los medios de comunicación.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta / Redes sociales

¿Por qué Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, está peleado con la prensa?

Hace algunas semanas, Ricardo Pérez y su novia, Susana Zabaleta, fueron captados por los reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Los medios aprovecharon para preguntarle a la actriz sobre si realmente le desagradó la presentación de Ángela Aguilar en el evento de ‘Los 300 líderes de México’.

Mientras negaba todo y respondía más cuestionamientos, Zabaleta se tropezó y casi cayó al suelo. Esto hizo enfurecer a Ricardo, quien culpó a la prensa del incidente y les reclamó por solo “estar buscando chisme”.

Luego, el influencer usó su pódcast para decir que ya estaba cansado de los reporteros y manifestó que jamás necesitaría de ellos, ya que su fama nació en redes sociales.

La polémica no acabó allí, pues después, cuando los medios encontraron sola a Susana e intentaron entrevistarla, un amigo y aparente empleado de Ricardo, identificado como Rori, empezó a molestar a los comunicadores con preguntas tipo: ‘¿Estás orgulloso de lo que ganas siendo reportero?’ o ‘¿No te casas de estar las 12 horas aquí?’.

Muchos conductores de programas de espectáculos se dijeron indignados por esto, asegurando que esta clase de cosas solo perjudican la carrera de Susana.

Ricardo Pérez se pelea con la prensa / Redes sociales

¿Cómo fue la parodia que Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, hizo sobre los programas de “chismes”?

Hace poco, ‘La corporrisa’, canal secundario de ‘La cotorrisa’, compartió su propio “show de chismes” llamado ‘No tenemos vida’, en el que hace sátira de programas como ‘Ventaneando’ y ‘Sale el sol’.

En algún punto de la “emisión”, se mostró el problema que tuvo Rori al tratar de entrevistar a los reporteros. Slobotzky, quien estaba caracterizado de mujer y que, para muchos, hacía referencia a Pati Chapoy, indicó que su “colega” solo estaba haciendo “su trabajo” y lo recibieron con “una lluvia de agresiones”.

“Nuestro especial se convirtió en la víctima de un ataque brutal a plena luz del día…. se convirtió en un ring improvisado de lucha”, dijo.

Poco después, Ricardo Pérez, quien aparentemente hacía referencia a Pedro Sola, mostró las ‘heridas’ de Rori y comenzó a “hablar mal” de “los de La cotorrisa”, asegurando que todos sus integrantes tomaban sustancias ilícitas.

¿Ricardo Pérez le es infiel a Susana Zabaleta?

Durante la emisión del “programa”, dijeron que iban a mostrar un audio que comprobaría la infidelidad de Ricardo Pérez a Susana Zabaleta. No obstante, cuando la “invitada especial” Flor puso dicha grabación, se escucharon sonidos extraños que le provocaron el “llanto”.

Flor afirmó que esa grabación fue de un momento privado con su marido y no entendía cómo “la producción” lo tenía. Tras esto, Slobotzky dio por finalizado el programa y prometió que se “verían” en otra ocasión, despidiéndose así de sus “cinco televidentes”.

Para muchos, el video no solo fue una manera de burlarse de aquellos medios que han criticado a Ricardo, sino que también es una forma de desmentir los rumores que han surgido sobre la presunta infidelidad del standupero hacia Susana.

Como era de esperarse, los fans apoyaron esta “sátira” y aplaudieron la manera tan “magistral” de contestarles a los medios de comunicación. Hasta el momento, el clip tiene más de 300 mil vistas y casi 60 mil likes.

