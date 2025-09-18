Susana Zabaleta hace frente a los rumores de infidelidad de Ricardo Pérez, su novio ¿Ruptura?

La relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez volvió a colocarse en el ojo del huracán luego de que surgieran rumores de una supuesta infidelidad por parte del standupero. Ahora, la actriz sorprendió con su reacción en medio de este escándalo. ¿Terminarán su relación?

Luego de que la prensa se acercó a cuestionar a Susana Zabaleta sobre su reacción a la presentación de Ángela Aguilar en en el evento de ‘Los 300 líderes de México’ en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde todo se salió de control con Ricardo Pérez, su novio, por el zafarrrancho que se ocasionó. En esta ocasión, se desataron rumores de que el comediante, presuntamente, habría traicionado a la cantante.

¿Por qué dicen que Ricardo Pérez le fue infiel a Susana Zabaleta con Samii Herrera?

De acuerdo con Gabo Cuevas, Ricardo Pérez habría mantenido comunicación con su expareja, la influencer Samii Herrera, a través de supuestos mensajes de tono coqueto, lo que generó especulaciones sobre una presunta traición hacia Susana Zabaleta.

El periodista afirmó que Pérez habría buscado a Herrera para proponerle una salida a comer. Incluso, aseguró haber presenciado la supuesta charla entre ambos.

“Usted póngase a serle fiel a Susana Zabaleta porque usted le ha coqueteado a la niña que, según, no le ha pagado a las otras niñas, a Samii Herrera. Yo vi los mensajes, no sé si quiera recalentado, pero ¿para qué le escribes a tu ex? No hagas cosas buenas que parezcan malas”, dijo Gabo en su programa ‘Cállate los ojos’.

Ante esta situación, Ricardo reapareció en redes sociales con un mensaje romántico dedicado a Zabaleta, lo cual habría disipado las especulaciones de que su relación de noviazgo, presuntamente, enfrentaría una ruptura por estos rumores.

¿Qué dijo Susana Zabaleta sobre los rumores de infidelidad de Ricardo Pérez, su novio?

Ahora, Susana Zabaleta reaccionó a los rumores de traición de Ricardo Pérez, su pareja. Luego de que la cantante protagonizó con el comediante un zafarrancho con la prensa, esta vez, se paró unos minutos para hablar con los reporteros sobre esta controversia.

“¿Alguna vez yo he sido de una forma agresiva con ustedes?… Aquí estoy dándoles la cara”, comentó Susana con respecto al tema del zafarrancho con los reporteros.

Además, una periodista señaló que Ricardo Pérez la llamó “pend**” durante una emisión de ‘La cotorrisa’, a lo que Zabaleta contestó:

“Es otra persona, somos individuos… Si alguien atacara a tu novia, ¿cómo crees que va a reaccionar? Lo pisaron tres veces y a mí me pisaron... pasan una y otra vez (videos) en donde ustedes mismos hacen que me caiga, entonces eso es una burla” Susana Zabaleta

Aunque la actriz pidió que responsabilicen a Ricardo por sus acciones en contra de la prensa, lo que más llamó la atención fue su reacción cuando le cuestionaron qué opina de los rumores de traición de su novio. Sin embargo, sin decir más, le contestó a una reportera:

“Ves cómo eres”, dijo la actriz.

Tras esta contestación, Susana optó por retirarse y no responder más preguntas.

¿Samii Herrera admitió que Ricardo Pérez presuntamente le fue infiel a Susana Zabaleta con ella?

Por su parte, Samii Herrera, ex de Ricardo Pérez, compartió un video en el que aclaró cómo es su relación actual con el comediante. A través de sus redes sociales, afirmó que nunca ha tenido contacto con el periodista Gabo Cuevas y que, por lo mismo, no entiende por qué él aseguró que existieron mensajes entre ella y su exnovio.

“Jamás he hablado con él. No entiendo”, comentó en una historia de Instagram mientras exhibía una captura de pantalla que, según ella, comprobaría que nunca ha mantenido una conversación con Cuevas.

Asimismo, publicó una historia en Instagram donde explicó que, aunque Ricardo le envió un mensaje recientemente, no fue con intención de “coquetear”, sino con el propósito de reunirse y hablar sobre algunas situaciones que han empezado a hacerse públicas.

“Nuevamente, puedo confirmar que esta lucha de egos y poder nunca acaba en este medio. Ese mensaje nunca fue una invitación a comer, fue una invitación a platicar situaciones que habían salido a la luz, de mi parte, siempre con respeto y sin ningún interés”. Samii Herrera

Al momento, Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, no ha hablado acerca del escándalo sobre su presunta infidelidad a Susana Zabaleta. Aunque sus seguidores esperan que muy pronto aclare esta polémica situación.