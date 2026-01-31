Violinista de Christian Nodal se sincera sobre su supuesto romance, ¿confirma infidelidad a Ángela Aguilar?

En su momento, Christian Nodal fue tendencia en redes sociales por su supuesta infidelidad a Ángela Aguilar con su violinista, Esmeralda Camacho. Mucho se dijo sobre este tema, principalmente después de que se especulara que, presuntamente, la hija de Pepe Aguilar mandó a despedir a la joven para evitar que “siguiera interfiriendo” en su matrimonio.

El asunto vuelve a tomar relevancia después de que la violinista de Nodal se sincerara y hablara por primera vez sobre la verdadera relación que tiene con el intérprete de ‘Adiós, amor’, ¿confirmó el romance extramarital?

Violinista de Christian Nodal / Redes sociales

Lee: Esmeralda Camacho, violinista de Nodal, reaparece con él tras presunta infidelidad ¿Qué hizo Ángela Aguilar?

¿Quién es la violinista de Christian Nodal y por qué se dijo que era su “amante”?

Todo comenzó a finales del año pasado. En redes sociales comenzó a circular un video en el que, aparentemente, Esmeralda Camacho, violinista de Nodal, hacía “caras” durante la aparición de Ángela Aguilar en uno de los conciertos de Christian. También circuló un clip en el que se ve a Esmeralda y Nodal disfrutando de un buen momento en el escenario.

A partir de allí, se comenzó a especular que eran “amantes”. Esto solo se reforzó después de que Camacho subiera historias a redes sociales usando el sombrero de Nodal y escuchando sus canciones. En ese entonces, se reportó que, supuestamente, Aguilar habría exigido su despido.

Aunado a todo esto, se compartió una presunta historia de Instagram de Ángela en la que expresaba que nada ni nadie la iba a separar de su esposo. Si bien la existencia de esta publicación nunca se pudo corroborar, algunos internautas la tomaron como verdad y la usaron para burlarse de la joven.

Y es que, pese a que ya casi se cumplen dos años desde el matrimonio entre Nodal y su esposa, muchos siguen acusando a esta última de, presuntamente, haberle “robado” el novio a Cazzu, expareja de Christian y madre de su hija. Los detractores afirman que Camacho es el “karma” de Ángela.

Entre las cosas que se dijeron sobre este asunto está que, supuestamente, Nodal estaba muy molesto con la joven por decir de manera indirecta que existe un romance entre ellos cuando realmente no sería así.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

Te recomendamos: Boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal: Kunno destapa ‘pelea’ con Aneliz y responde a rumores de crisis

¿Violinista de Christian Nodal confirma romance con el cantante?

El tema volvió a ser comentado luego de que se confirmara que Esmeralda Camacho sigue trabajando para Christian Nodal. Y es que se le vio en el más reciente concierto del artista en la Feria de León, Guanajuato, realizado el pasado 29 de enero.

A través de sus historias de Instagram, la joven subió imágenes del escenario, desmintiendo así la versión de que, presuntamente, Ángela pidió su despido definitivo.

A su salida del evento, Camacho fue entrevistada por el programa ‘Ventaneando’ y se le cuestionó sobre su relación con Christian. La joven, aunque reacia a responder, aseguró que todo estaba muy bien y dejó ver que la dinámica con el artista y su esposa era meramente profesional.

“No (no me despidieron). Todo súper bien. La verdad, todo bien. No puedo hablar (por contrato). No puedo hablar del tema” Esmeralda Camacho, violinista de Christian Nodal

Pese a la breve aclaración de Esmeralda, muchos siguen afirmando que es “amante” de Nodal. Hasta el momento, el cantante o su esposa no han dado una declaración directa sobre este asunto.

¿Los papás de Nodal no asistieron a su celebración de cumpleaños?

Otro asunto que ha tomado mucha relevancia en las últimas semanas ha sido la fiesta de cumpleaños de Christian Nodal. Para celebrar sus 27 años, se realizó una fiesta de 3 días en Zacatecas, la cual fue denominada ‘Nodal Fest’.

Algo que llamó la atención fue la aparente ausencia de sus padres, Jaime González y Cristy Nodal. Según se reportó en aquel entonces, los progenitores del artista, supuestamente, cancelaron su asistencia de último momento.

De acuerdo con la periodista Adri Toval, Jaime y Cristy decidieron no estar en el festejo, pues, supuestamente, están de lado de su exnuera, Cazzu, en la polémica legal con relación a su pequeña.

“Lo que me han dicho mis fuentes es que la señora está completamente del lado de Cazzu y de su nieta y por eso vemos esa distancia entre Nodal y sus padres”, dijo Toval. Esto no ha sido negado o confirmado por ninguna de las partes, por lo que todo queda como un simple rumor.

Mira: Christian Nodal menciona sus propósitos de año nuevo... ¡y no menciona a su hija! Así fue el momento VIDEO