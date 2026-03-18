Ricky Martin: Destapan que habría querido seducir a exparticipante de Survivor tras ser expuesto como ‘amante’

Ricky Martin sigue en medio del escándalo. Luego de que la exreina de belleza, Kelly Reales, asegurara que un exnovio presuntamente le fue infiel con él, ahora se filtra que, supuestamente, intentó seducir a un exparticipante de ‘Survivor México’. Esto es lo que se sabe.

Ricky Martin / Redes sociales

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¿Cómo fue que Kelly Reales exhibió la presunta infidelidad de su exnovio con Ricky Martin?

Kelly Reales, exreina de belleza y quien actualmente se encuentra en un reality show, habló de la relación romántica que tuvo con el modelo Max Barz hace algún tiempo. En algún punto de la conversación, contó que, presuntamente, había descubierto que su ex le estaba siendo infiel con Ricky Martin.

Según su versión, descubrió el engaño después de que el propio cantante subiera una historia de Instagram en la que pudo identificar el calzado de Max.

“Ricky justo sube una foto unos cinco días antes de que yo vaya, de que él me había comprado mi ticket a Tailandia, con unos pies, una chancleta. Sale él y otra persona. Literal fue una historia en Instagram. Mi mejor amigo lo ve y dice: ‘Kelly, estos no son los pies de este man’. Y yo lo veo y no los reconozco. Yo le dije: ‘Papi, no creo’. Pero igual, guárdala para ver por qué voy a estar pendiente ahora que llegue”, relató.

Si bien lo confrontó, su ex lo negó todo, asegurando que solo era un buen amigo del cantante. Kelly dejó claro que este hecho no causó la ruptura, sino otras situaciones que se dieron con el paso del tiempo. Comentó que, tras la separación, vio a Max y Ricky juntos en una imagen en redes sociales.

“Cuando yo lo enfrento, me dijo: ‘No, nosotros somos amigos, que no pasa nada, que no sé qué’. Él montó una foto en Tailandia con Ricky Martin”, indicó.

Cabe mencionar que, en agosto de 2024, a un año de la separación entre Ricky y Jwan Yosef, el artista compartió una serie de imágenes de viajes por diversas partes del mundo, incluyendo Tailandia. En algunas de ellas se le podía ver acompañado de Max, lo que ha reforzado la teoría de que realmente eran “amantes”.

Ricky Martin / Redes sociales

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¿A qué exparticipante de ‘Survivior México’ intentó “seducir” Ricky Martin?

El tema se hizo tan viral que diversos medios de comunicación y periodistas lo abordaron. Uno de ellos fue Gabo Cuevas, quien no solo dio su contundente opinión sobre todo esto, sino que también ventiló que, supuestamente, Ricky Martin habría intentado seducir a un exparticipante de ‘Survivor México’.

Supuestamente, el cantante quiso coquetear con Yusef Farah. Según su anécdota, el encuentro entre ellos habría pasado hace 3 o 4 años, aproximadamente. Presuntamente, el boricua le mandaba mensajes al atleta y hasta lo llegó a invitar a un concierto que dio en ese entonces en Guadalajara. Yusef no aceptó y todo quedó en eso.

“Le mandaba mensajitos y todo. Que él estaba en Guadalajara y Ricky Martin le mandó un mensaje privado para invitarlo a su concierto. Entonces medio se estuvieron mensajeando. En algún momento, este Yusef tenía ya un compromiso planeado, como que le dio miedito y le dijo que no. Yo me sé esa historia” Gabo Cuevas

Afirmó que “intentó seducir” al atleta en su momento, pero este simplemente lo rechazó, explicándole que le gustaban las mujeres. Cabe destacar que hasta ahora esto queda como un simple rumor. Y es que Yusef ha comentado en algunas ocasiones que Ricky sí lo sigue en redes sociales, pero nunca dijo nada respecto a sentir que intentaban “coquetearlo”.

¿Quién es Yusef Farah, exparticipante de ‘Survivor México’?

Yusef Farah

Actualmente tiene 33 años.

Saltó a la fama en 2018, cuando participó en la segunda temporada de Exatlón México.

También estuvo en Survivor México.

Desde 2023, es un coach y conferencista enfocado en concientizar sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, condición con la cual vive.

Alcanzó el título nacional de judo en 12 ocasiones.

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