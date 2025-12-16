Yuri revive sus besos apasionados con Ricky Martin y se lamenta de que le gusten los hombres

Durante su gira Icónica, Yuri compartió una ardiente anécdota con Ricky Martín. La cantante veracruzana recordó uno de los momentos más comentados de su carrera: los besos que protagonizó junto a Ricky Martin en el video de “Todo mi corazón”, grabado hace más de tres décadas.

Sus palabras, dichas ante miles de fans en Monterrey, se viralizaron rápidamente y despertaron reacciones encontradas por la forma directa y coloquial con la que habló del cantante puertorriqueño y de aquel intenso recuerdo.

Yuri recuerda a Ricky Martín y los besos apasionados que se dieron. / Instagram

¿Qué dijo Yuri en su concierto sobre sus besos con Ricky Martin?

Durante su segunda presentación en la Arena Monterrey, justo antes de interpretar “Todo mi corazón”, Yuri decidió abrir su corazón frente al público. Entre aplausos y carcajadas, expresó:

“Yo sé que ya nos quedan pocos hombres y que muchos se están yendo pa’l monte... yo no sé por qué se van pa’l monte”.

Más adelante, al recordar el rodaje del video, la cantante fue aún más explícita sobre lo que vivió junto a Ricky Martin:

“Yo lo besé en un video y todo se me acaloró. Y yo le digo a mi dios: por qué Ricky Martin y no Coque Muñiz; por qué los guapos”.

Finalmente, dejó claro que aquella experiencia fue real y muy intensa para ella:

“Ricky es un guapo. No importa que se vaya pa’l monte; nosotras nomás como el chinito: mirando. Sigue igual de precioso: yo tuve la oportunidad de besuquearlo en esto que viene a continuación (la canción ‘Todo mi corazón’) y todo se acaloró. Para qué les digo que no. No eran besos de ficción”.

Ricky Martin sesión de fotos, serio con fondo azul y suéter negro / Instagram: @ricky_martin

¿Por qué Yuri lamenta que Ricky Martin sea gay?

Al referirse a Ricky Martin, Yuri lamentó, de forma irónica, que uno de los hombres que consideraba más atractivos ya no estuviera disponible para las mujeres.

“Dios mío, ¿por qué ya todos los guapos son guapas? O sea, yo entiendo pero por qué por ejemplo, Ricky Martin se nos fue pa’l monte”, comentó entre risas.

Yuri intentó suicidarse / IG: @oficialyuri

¿En qué video Yuri y Ricky Martin se besaron?

Los besos que Yuri recordó ocurrieron en el video oficial de “Todo mi corazón”, uno de los más sensuales de su trayectoria. En él, la cantante aparece en una habitación iluminada en tonos azules, mientras espera a su amante.

Ricky Martin entra en escena con ropa interior, visiblemente cansado, y ambos protagonizan una secuencia que culmina en la ducha, donde se dan los besos que, años después, siguen dando de qué hablar.

Al interpretar nuevamente la canción en Monterrey, Yuri recordó aquel video apasionado y los besos con el cantante boricua.

