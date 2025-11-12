De Poncho de Nigris a Otto Padrón: Ellos son todos los amores y rumores que marcaron la vida de Angélica Vale

Angélica Vale cumplió 50 años en un momento de grandes cambios personales, pues acutalmente enfrenta un proceso de divorcio con su esposo Otto Padrón, con quien compartió 14 años de matrimonio y dos hijos. La también hija de Angélica María reveló que la demanda la tomó por sorpresa. Durante una transmisión en vivo, contó que se enteró del trámite mientras cenaba con sus hijos: “Me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos, pero esta noticia me tomó de sorpresa”, expresó. Pese a ello, subrayó que su prioridad es proteger a sus hijos y mantener un proceso respetuoso, “como lo hicieron mis padres, sin escándalos y sin dañar a los niños”.

Angélica Vale / Captura de pantalla

¿Quiénes han sido las parejas confirmadas de Angélica Vale en pasado?

A lo largo de su vida, Angélica Vale ha tenido varios romances que el público conoció por la propia actriz o por confirmaciones públicas. Desde sus primeros amores juveniles hasta su matrimonio con Otto Padrón, su historia sentimental ha sido tema recurrente en los medios.

Alejandro Ibarra fue su primer amor. Ambos se conocieron en la adolescencia y, según ha contado la actriz, fue con él con quien dio su primer beso durante un ensayo teatral.

Ambos se conocieron en la adolescencia y, según ha contado la actriz, fue con él con quien dio su primer beso durante un ensayo teatral. Rony, quien fue su representante, fue una figura importante en su vida; incluso llegaron a planear boda, aunque el compromiso no se concretó.

fue una figura importante en su vida; incluso llegaron a planear boda, aunque el compromiso no se concretó. En 2003, Angélica mantuvo una relación formal con Robert Avellanet , exintegrante del grupo Menudo.

, exintegrante del grupo Menudo. En 2005, le dio “otra oportunidad al amor” con Gabriel Salazar, hermano de uno de sus mejores amigos.

hermano de uno de sus mejores amigos. En 2007, se vinculó sentimentalmente con el actor Manny Pérez , con quien compartió proyectos y una relación pública.

, con quien compartió proyectos y una relación pública. Finalmente, en 2011, contrajo matrimonio con Otto Padrón, un ejecutivo de televisión de origen cubanoamericano, con quien tuvo a sus dos hijos. El matrimonio duró 14 años hasta que en 2025 se dio a conocer que Otto Padrón presentó la demanda de divorcio ante la Corte Superior de Los Ángeles.

Angélica Vale y Alejandro Ibarra / Captura de pantalla

¿Qué rumores de romance han acompañado a Angélica Vale?

La vida amorosa de Angélica Vale no ha estado exenta de rumores y especulaciones. En los años 90 y 2000, varios nombres de figuras del espectáculo fueron relacionados sentimentalmente con ella, aunque muchos fueron desmentidos.



Ricky Martin fue uno de los primeros en ser mencionado como posible pareja, pero ambos aclararon que solo los unía una amistad.

como posible pareja, pero ambos aclararon que solo los unía una amistad. También se habló de un vínculo con Charlie Massó, otro exMenudo, aunque nunca se confirmó nada más allá de una relación cordial.

aunque nunca se confirmó nada más allá de una relación cordial. Ese mismo año, Poncho de Nigris aseguró haber tenido un breve romance con ella. S

Otro nombre que causó revuelo fue el de José Manuel Figueroa

En otro momento, se le vinculó con Fernando del Rincón, rumor que también fue desmentido.

Más recientemente, la periodista Chamonic informó que Angélica presuntamente habría tenido un vínculo con un bailarín de la obra “Vaselina con Timbiriche”, donde participó junto a varios compañeros del medio. La versión indica que esta situación habría sido uno de los factores que impulsó a Otto Padrón a tramitar el divorcio, aunque ninguno de los involucrados ha confirmado la información.

Angélica Vale y Ricky Martin / Captura de pantalla

¿Qué se sabe sobre los rumores de infidelidad en el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón?

En redes sociales han circulado diversas versiones sobre los motivos detrás de la separación entre Angélica Vale y Otto Padrón. Una de las más comentadas apunta a una presunta relación extramarital de la actriz con un integrante del elenco de Vaselina con Timbiriche, producción teatral en la que participó durante los últimos meses. Sin embargo, hasta el momento, Angélica Vale no ha confirmado dicha información, y ninguna de las partes ha ofrecido declaraciones oficiales sobre las causas del divorcio.

Programas de espectáculos retomaron el tema luego de que trascendiera que el proceso legal incluiría ciertas condiciones que “apuntan a la existencia de otra pareja”. Aun con la difusión constante de rumores, tanto Vale como Padrón han mantenido una postura reservada y han solicitado respeto para su familia, priorizando el bienestar de sus hijos.

La versión que más eco generó surgió a partir de declaraciones de la periodista Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, quien aseguró que presuntamente Angélica Vale habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una supuesta relación desde hace un año con un bailarín de Vaselina.

