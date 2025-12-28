Laura Flores le da “baje” a Angélica Vale y es captada en tremendo beso con... ¡Otto Padrón! VIDEO

Anoche, en lo que prometía ser una tarde tranquila en el mundo del espectáculo, surgió una “bomba” que dejó a más de uno boquiabierto: Laura Flores fue vista dándose un beso con Otto Padrón, expareja de Angélica Vale, en un momento que hizo explotar las redes sociales. ¡Así fue el momento!

¿Por qué terminó el matrimonio de Angélica Vale y Otto Padrón?

No se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera razón que llevó a Angélica Vale y a Otto Padrón al divorcio, son múltiples las especulaciones que se han generado desde la viralización de la noticia.

Una de las hipótesis que se manejó desde un inicio, fue la de una supuesta infidelidad de la actriz, pues habría sido vista con un bailarín con quien compartió escenario en varias ocasiones en la obra Vaselina.

La hipótesis fue señalada por la especialista en espectáculos, Chamonic:

A mí no me crean, pero según San Lucas y según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de Vaselina. Chamonic

Sin embargo, la misma actriz puntualizó que no se crea todo lo que se especula en redes sociales. Aunque también surgieron rumores de que Otto, posiblemente, ya tuviera un presunto romance con otra mujer. ¡Se trataría de Laura Flores!

¿Cómo fue el beso que se dieron Laura Flores y Otto Padrón?

La última vez que vimos “enamorada” a Laura Flores, fue con Eduardo Salazar, con quien terminó su relación a mediados de este 2025. Pero ahora todo tomó un rumbo sorprendente.

Un internauta compartió el momento en el que se veía claramente a Laura Flores y Otto Padrón en pleno beso , tras salir de un restaurante y mientras esperaban su transporte en una de las calles de la capital mexicana.

El vídeo ya se hizo viral y ha generado miles de comentarios, pues mientras algunos celebran esta nueva oportunidad en el amor para Flores, otros cuantos se encargaron de etiquetar a Angélica Vale para que fuera testigo de este acto de amor.

“Ya se había tardado Laurita”,

“A Angélica Vale le ha de estar hirviendo la sangre” y,

“Esperemos haya boda pronto, ambos lo merecen.”

Pero no solo esto sorprendió a propios y extraños, pues un detalle destacó en todo el vídeo. ¿Compromiso?

¿Laura Flores y Otto Padrón se casarán próximamente?

Mientras el beso entre Otto Padrón y Laura Flores se hacía viral, fue un usuario en redes el que captó un detalle que muchos pasaron por alto: la actriz tenía un anillo en el dedo.

Ante el asombro de fans y seguidores, muchos comenzaron a crear líneas de tiempo, para poder saber el momento exacto en el que pudo iniciar esta relación, al grado de llegar hasta el compromiso.

Hasta el momento, ni Angélica Vale, ni Eduardo Salazar han hecho comentarios al respecto, sobre todo porque pareciera una historia que fue sacada de alguna famosa telenovela mexicana, y así fue, todo esto salió de un episodio sacado de la imaginación del autor. Inocente palomita que te dejaste engañar este 28 de diciembre. ¡Feliz Día de los Inocentes!

