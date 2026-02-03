¿Christian Nodal celoso? Cantante de regional mexicano confiesa su amor por Ángela Aguilar: “Es una mamacita”

Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, vuelve a la polémica, esta vez no por algo que dijo o hizo, más bien porque un famoso cantante de regional mexicano declaró recientemente que es su admirador. Más allá de contarlo de manera discreta, confesó sus sentimientos públicamente y las redes sociales explotaron ante los comentarios. ¿De quién se trata?

Ángela Aguilar / Foto: IG/angela_aguilar_

¿Qué cantante de regional declaró su amor por Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal?

En una charla con Blanca Martínez, conocida como “la Chicuela”, Chelo Ramírez, famoso cantante colombiano, se sinceró y relató cómo desde hace años siente admiración por la cantante Ángela Aguilar, describiéndola como una mujer hermosa, talentosa y con quien siempre soñó compartir algo especial.

Sin filtros, el artista colombiano incluso reconoció que escribió una canción inspirada en su amor no correspondido por la joven estrella:

Le hice una canción que se llama Para hacerme viral. Y le digo: ‘Te hice esta para hacerme viral, para que TikTok hiciera lo suyo, que mi sueño se hiciera real para que yo fuera tuyo. Chelo Ramírez

Y los halagos no pararon ahí, además de revelar su “enamoramiento” hacia ella, también la describió como su “amor imposible: “ Me encanta, es una mamacita y además es demasiado talentosa ”, comentó.

Chelo Ramírez revela su amor por Ángela Aguilar / Mi Gente 3.0

¿Qué dijo Chelo Ramírez sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

A pesar de que Ángela Aguilar ahora está casada con Christian Nodal, Chelo Ramírez comentó que respeta la relación y que considera que ambos forman una pareja ideal:

“ Me parece muy lindo lo que pasó, porque siento que son dos personas que se deben entender muy bien. O sea, a la final tienen como el mismo estilo, hacen lo mismo ”, explicó.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

Esta declaración ha causado revuelo entre los fanáticos del regional mexicano, quienes algunos señalan que las palabras de Chelo podrían crear algún tipo de conflicto con Christian Nodal.

Al momento, Christian no ha hecho alguna publicación o comentario acerca de las recientes declaraciones del artista colombiano, sobre su esposa Ángela Aguilar.

¿Quién es Chelo Ramírez, cantante que declaró su amor por Ángela Aguilar?

Chelo Ramírez nació en Colombia, en 1995. Desde muy joven comenzó a tocar distintos instrumentos musicales. Aprendió a tocar la flauta, la trompeta y el saxofón, lo que le brindó una sólida formación que más adelante le permitió explorar diversos géneros y estilos musicales.

Su amor por la música trascendió la interpretación instrumental, pues desde joven se dedicó a componer y escribir canciones.

Hoy, Chelo Ramírez se ha establecido como uno de los representantes colombianos más destacados del regional mexicano. Su trayectoria combina la esencia auténtica del género con influencias contemporáneas.

