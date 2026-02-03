¿Miguel Bosé pierde la voz? Reaparece en CDMX con dificultad para hablar y enciende las alarmas por su salud

El cantante Miguel Bosé volvió a dejarse ver en público en la Ciudad de México, pero no fue precisamente una aparición tranquila. El cantante lució cansado y volvió a convertirse en tema de conversación entre el público y la prensa. La escena encendió las alertas, sobre todo porque su regreso a los escenarios mexicanos está cada vez más cerca.

Mira: Miguel Bosé sufrió un terrible accidente que lo hundió en la depresión ¡su espalda colapsó! VIDEO

Miguel Bosé / Redes sociales

¿Qué le pasó a la voz de Miguel Bosé y por qué preocupa su estado de salud?

La voz de Miguel Bosé ha sido motivo de preguntas durante años, pero su reciente aparición en CDMX volvió a poner el foco en su problema vocal. El cantante ha enfrentado complicaciones que no solo afectan su manera de hablar, sino también su desempeño artístico, algo delicado para alguien con conciertos programados en México.

Durante el evento en el Teatro de los Insurgentes, donde fungió como padrino por las 100 representaciones del musical El fantasma de la ópera, Bosé habló con lentitud, haciendo pausas constantes. Aun así, quiso compartir su emoción por la obra y su historia con ese recinto.

“Yo vi esta obra hace años, si no mal recuerdo. Este año, en octubre, se cumplirán 40 años de su estreno” Miguel Bosé

Según dicen en redes, el tono no fue potente ni firme; al contrario, se percibía frágil. Esa condición vocal, que ya había sido tema en el pasado, volvió a evidenciarse en un escenario.

Mira: Miguel Bosé hace una revelación sorpresa de la canción estrella de ‘Mentiras, la serie’ y desata debate

¿Miguel Bosé anuncia retiro por sus problemas de voz? Esto reveló el cantante

A pesar de la dificultad al hablar, Miguel Bosé no dejó pasar la oportunidad de mostrarse agradecido y conmovido. Su participación estuvo cargada de emoción, al punto de que su voz se quebraba no solo por la condición médica, sino también por el sentimiento.

“Por la amistad con Claudio y por la historia tan grande que este teatro tiene en mi vida, aquí estoy”, dijo visiblemente tocado.

También dedicó palabras de reconocimiento a la producción del musical y al equipo que hace posible la puesta en escena, que forma parte de la temporada 2025.

“Seguramente esta obra pasará a la historia de este teatro y del teatro en México. Gracias por estar aquí, gracias a tu compañía y que sean mil representaciones”, añadió.

Sin embargo, tras ese mensaje, el artista se retiró con rapidez, sin detenerse a convivir, algo que no pasó desapercibido.

Por si te los perdiste: ¿Miguel Bosé en pánico por el sismo durante su concierto en el Auditorio Nacional? Esto dijo tras el temblor

¿Cuál es la enfermedad que afecta la voz de Miguel Bosé?

El propio Miguel Bosé ha explicado en el pasado que su problema vocal no era simplemente algo emocional, como llegó a creer. Durante mucho tiempo se pensó que su afonía podía estar relacionada con estrés o situaciones personales, pero el diagnóstico final fue distinto y más complejo.

Según contó, la raíz del problema fue una sinusitis crónica provocada por una infección derivada de un implante dental mal colocado. Con el tiempo, esa infección se extendió hacia los senos paranasales, generando una inflamación severa que terminó afectando directamente su capacidad vocal.

El cantante relató que los especialistas fueron claros al detectar el origen del problema:

“Me dijeron: ‘Esa sinusitis no es crónica. Es una infección y la podemos quitar’”. Miguel Bosé

Este padecimiento se sumó a otros temas de salud, entre ellos una cirugía de columna de gran magnitud, lo que muestra que su cuerpo ha pasado por procesos médicos fuertes en los últimos años. No se trató de un simple cambio de voz por edad, sino de una condición médica que estuvo sin tratar durante mucho tiempo.

Miguel Bosé / Instagram: @miguelbose

¿Miguel Bosé cancelará sus conciertos en el Auditorio Nacional tras sus problemas de voz?

Con este panorama, la gran pregunta gira en torno a sus conciertos del 15 y 16 de mayo en el Auditorio Nacional. Miguel Bosé tiene programado su reencuentro con el público mexicano, un regreso muy esperado, pero su reciente aparición dejó dudas sobre su resistencia física y vocal.

Aunque el cantante sigue cumpliendo compromisos públicos, su imagen cansada, la dificultad para hablar y su retiro inmediato del evento en CDMX muestran que su estado no es el mismo de antes.

Por ahora, sus fans se han mostrado solidarios y han mandado muestras de amor y apoyo.