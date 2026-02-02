¿Yuridia exhibió a su suegro? Lanza polémico comentario mientras presume su ‘casa': “No lo supero” | VIDEO

Yuridia mostró un rincón de su casa, un gesto que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y provocó diversas reacciones, convirtiéndose en un tema comentado entre sus fans, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

Yuridia dio un tour por su casa. / Foto: Redes sociales

Yuridia da un tour por su casa: ¿Qué pasó?

Yuridia compartió recientemente un recorrido por su casa a través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, aunque el tour no se desarrolló de la forma habitual. En lugar de mostrar su vivienda real, la cantante optó por hacerlo mediante una casa de muñecas, con la que fue presentando distintos espacios de manera distinta a lo esperado por sus seguidores.

Durante el video, Yuridia mostró habitaciones, el baño, la sala, algunos juguetes y hasta una lamparita con luz real, explicando cada rincón mientras avanzaba en el recorrido. A lo largo del tour, la intérprete fue describiendo los espacios con humor, lo que generó reacciones entre quienes siguieron la publicación.

Al final del video, la cantante de “Te equivocaste”, “Amigos no por favor” y “Él lo tiene” todo hizo referencia a la posibilidad de mostrar su casa real en otro momento. “Después les hago un tour por la casa real. La verdad, no creo, considero que nunca está lista”, comentó en el clip compartido en TikTok.

¡Redes arden! Yuridia hace tour por su casa de muñecas y exhibe comentario de su suegro. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo el suegro de Yuridia que ella le contestó con polémico comentario?

Yuridia continuó compartiendo detalles y durante el recorrido reveló un comentario que, según explicó, hizo su suegro, el papá de su esposo Matías Aranda. La cantante contó que él señaló que las casitas de muñecas no eran para niños, una opinión que ella dijo no haber superado y que decidió mencionar de manera directa durante el clip.

“No, es real. Esta es mi casita… bueno, no es mía, es de mis hijos. Que, por cierto, mi suegro dijo que las casitas de muñecas no eran de niños y yo dije ‘¿Qué?’ No lo supero”, expresó la intérprete de Ya es muy tarde, Cobarde y La duda.

Las palabras de Yuridia generaron reacciones entre usuarios, quienes comentaron el momento en la sección de comentarios del video. Algunos de los mensajes que se leyeron fueron los siguientes:



“Mi Yuri quemando a su suegro y soporte tripón”

“Zaz un vrgaz* para el suegro”

“Me caes bien por sincera. Eres de las mías. Cada quien educa a sus hijitos”.

Tour de Yuridia por su casa: comentario de su suegro divide opiniones. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Yuridia?

Yuridia nació el 4 de octubre de 1986 en Hermosillo, Sonora, y es una cantante y compositora. Alcanzó proyección pública en 2005 al participar en la cuarta generación del reality show La Academia, donde obtuvo el segundo lugar. Durante su paso por el programa mantuvo un romance con Edgar Guerrero, con quien procreó a su primer hijo nacido en 2006. En 2009 conoció a Matías Aranda, también exparticipante del mismo reality show, con quien formó una familia y tiene dos hijos.

A lo largo de su carrera ha lanzado diversos materiales discográficos y ha tenido presencia constante en la televisión. Sus álbumes de estudio y en vivo son:



La voz de un ángel (2005)

Habla el corazón (2006)

Entre mariposas (2007)

Nada es color de rosa (2009)

Para mí (2011)

6. (2015)

Primera fila: Yuridia (2017)

Pa’ luego es tarde (2022)

Sin llorar (2025)

Además, participó como coach en La Voz en su edición de 2022, donde resultó ganadora. En enero de 2023, Yuridia se vio envuelta en una polémica con la periodista Pati Chapoy y el programa Ventaneando, luego de que los presentadores Daniel Bisogno y Pedro Sola la llamaran “gorda”; la cantante respondió a través de una historia en Instagram, en la que acusó comentarios de “gordofobia” y bodyshaming.

