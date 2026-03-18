Nodal rompe el silencio sobre pleito con Universal Music, ¿habrá reconciliación?: “Hay mucho que podemos crear”

El cantante Christian Nodal se refirió recientemente al conflicto que mantiene con Universal Music, al compartir su postura sobre la situación, ¿será que existe la posibilidad de un regreso a la disquera? Te contamos qué dijo el cantante.

No te pierdas: ¿Indirecta para Cazzu? Ángela Aguilar dice que “el amor gana” tras demanda de Nodal por su hija

Nodal mantiene un conflicto con la disquera Universal Music. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Christian Nodal y Universal Music?

Todo comenzó en 2021. En ese momento, Christian Nodal rompió relaciones con Universal Music y firmó un nuevo contrato con Sony Music. Ante esto, la disquera Universal presenta una demanda civil contra el cantante y sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal, por el derecho de algunas canciones.

El artista y su familia se defienden y muestran documentos que presuntamente comprobarían la autoría de los temas. Ante esto, la disquera contraataca y asegura que dichos papeles son supuestamente falsos, por lo que los acusa de fraude.

En septiembre de 2025 se judicializa el caso y un juez ordena programar una audiencia inicial. En octubre, Nodal comparece ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se reporta que habría cambiado de equipo legal.

Los abogados de la compañía afirman que su intención no es perjudicar al artista y dejaron ver que están dispuestos a llegar a un acuerdo. También señalaron que el delito de falsificación de documentos podría tener consecuencias penales graves para él y sus padres.

No te pierdas: Christian Nodal rompe el silencio sobre la balacera cerca de su rancho: “Mi esposa tenía mucho miedo”

¿Christian Nodal llegará a un acuerdo con Universal Music? / Redes sociales

¿Christian Nodal se reconcilia con Universal Music?

Christian Nodal se refirió al conflicto con Universal Music durante un encuentro con medios, donde habló sobre el momento que atraviesa en su carrera y las posibilidades de retomar su relación con la empresa. En sus declaraciones, dejó ver que se encuentra en una etapa de transición dentro de la industria musical.

“Estoy por terminar mi ciclo con Sony Music. Estoy por empezar con Universal una buena negociación”, explicó el intérprete de “Botella tras botella” y “Adiós amor” al referirse al cierre de una etapa y a la apertura de conversaciones con la disquera.

También hizo mención de los efectos que han tenido las diferencias en su carrera: “Esperemos que no se siga peleando, porque al final del día me he perdido, por ejemplo, del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, eventos que para mí me hacen un montón de ilusión”.

El artista recordó además su historial con la compañía, al destacar algunos de los temas que surgieron durante esa colaboración. “Para Universal también hice varios hits, hice buena música, música que se quedó ya, como ‘Adiós, amor’, ‘Te fallé’, ‘De los besos que te di’ y demás”, señaló, al hablar sobre el catálogo que desarrolló en esa etapa.

Finalmente, el cantante dejó abierta la posibilidad de retomar el vínculo profesional con la disquera, al apuntar hacia lo que podría venir. “Entonces, creo que hay mucho que podemos crear juntos”, comentó, en referencia a un posible nuevo acuerdo que dependerá del desarrollo de las negociaciones en curso.

No te pierdas: ¿Ángela Aguilar estuvo desaparecida? Revelan que Pepe Aguilar no la hallaba en medio de escándalo con Nodal

Christian Nodal habló sobre su conflicto con Universal Music . / Redes sociales

¿Pepe Aguilar será mánager de Christian Nodal?

Christian Nodal aclaró versiones sobre un posible vínculo profesional con Pepe Aguilar, luego de que surgieron especulaciones en torno a que el intérprete podría asumir un rol como su mánager. Durante un encuentro con medios, el artista fue directo al abordar el tema y descartar esa posibilidad.

“No, mi suegro creo que está cien por ciento enfocado en su carrera. Está lejano de ser mánager”, explicó, al referirse a la actividad actual de Aguilar dentro de la música. Con estas palabras, dejó claro que no existe un cambio en su equipo de trabajo en ese sentido.

Sin embargo, el cantante también reconoció que sí ha recibido apoyo desde otro ámbito. “Aunque no como mánager, creo que sí me ha ayudado mucho con varios consejos en temas sobre todo legales”, puntualizó el sonorense.

No te pierdas: Pati Chapoy explota tras denuncia vs. Nodal como ‘deudor alimentario’ en el 8M: “Nos consta que sí paga”