Cantante revela su secreto: ¡Tiene una colección de dientes humanos!: “Bandera roja”

Una reconocida cantante reveló que colecciona dientes humanos y el peculiar motivo te sorprenderá, ¿de qué famosa se trata? Te contamos todo con lujo de detalles.

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cantante / Foto: IA

¿Qué cantante colecciona dientes humanos?

Se trata de la cantante estadounidense Kesha, quién reveló durante una entrevista para el pódcast Call her daddy, que todo comenzó cuando le sacaron unos dientitos a sus gatos hace algunos años, desde ese momento les pidió a sus fans que le enviaran sus dientes.

“Colecciono dientes humanos desde hace tiempo. A mis gatos tuvieron que sacarles los dientitos, eran sus pequeñas muelas del juicio y también las colecciono. Soy como el hada de los dientes”, dijo la cantante.

La solicitud la escribió en aquel entonces, cuando a través de X, antes Twitter, publicó un mensaje a sus fans para decirles que la contactaran para ponerse de acuerdo y sus dientes pudieran llegar a las manos de la cantante.

“Lo puse en Twitter. Dije: '¿Pueden enviarme sus dientes?’. Simplemente como: ‘Envíenme sus dientes. Buenos días. Escríbeme, te quiero”, dijo Kesha.

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Kesha confiesa que guarda dientes humanos y revela el motivo detrás de su colección / Redes sociales

¿Para qué usa los dientes humanos Kesha?

La cantante Kesha reveló que utiliza dientes para crear piezas de arte y accesorios, explicó que desde hace tiempo desarrolla proyectos relacionados con la joyería y que ha elaborado distintos objetos utilizando este material. Entre las piezas que mencionó se encuentran una corona tipo tocado y un cinturón, trabajos que forman parte de sus exploraciones artísticas fuera de la música.

“Bueno, pues yo hago arte. Hago joyería. He hecho una corona como un tocado. He hecho un cinturón”, comentó al hablar sobre el uso que les da a los dientes que sus fans le envían.

Incluso, en sus redes sociales detalló que “mi bandera roja es mi altar lleno de dientes humanos en el escenario y me gusta llevar mi propia cabeza”.

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Kesha confiesa que guarda dientes humanos y revela el motivo detrás de su colección. / Redes sociales

¿Qué hizo Kesha con su placenta?

La cantante Kesha volvió a llamar la atención tras hablar sobre un collar que lleva consigo y que, según explicó, contiene parte de su placenta. En la entrevista, le preguntaron: “Espera, lo que llevas no es un diente, ¿verdad?”, a lo que ella respondió: “Oh, no, esa es mi placenta”. Después, explicó que su madre la conservó desde su nacimiento porque creía que tenía un significado especial. “Supuestamente tu placenta te da una segunda vista, ayuda a abrir tu tercer ojo. Según mi madre”, comentó la intérprete.

Kesha relató que su madre defendió la idea de quedarse con la placenta desde el hospital. “Intentaron quitarle la placenta en el hospital, hizo un berrinche y luchó por ella. Ella luchó por eso”, contó. Según explicó, el tejido fue guardado durante años hasta que volvió a aparecer cuando ella tenía alrededor de 21 años. “La metió en el horno, la envolvió en una caja y la metió en el sótano. Lo encontramos, lo metemos en la batidora y lo metimos en un collar”, dijo sobre el proceso que realizaron para convertirla en una pieza que ahora lleva consigo.

Además, la cantante habló sobre otros proyectos personales relacionados con objetos poco convencionales y materiales que colecciona. “Actualmente estoy intentando, como, diseñar una mesa de centro y que el centro sea simplemente un tazón con todos los dientes. Así que, en serio, si la gente quiere enviármelos, es realmente arte lo que hago con ellos. Me encanta”, puntualizó, así que ya sabes, puedes darle un peculiar regalo a la cantante.

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