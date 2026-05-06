Alejandra Guzmán desata dudas sobre el cuadro de Silvia Pinal que pintó Diego Rivera; ¿se lo quedó la cantante?

Uno de los cuadros más preciados de Silvia Pinal es el que le pintó Diego Rivera, una de las mayores dudas es, ¿quién se lo quedó? Y parece ser que Alejandra Guzmán, hija de la fallecida actriz de la época del Cine de Oro lo reveló, te contamos los detalles.

No te pierdas: ¿Silvia Pinal murió por eutanasia? Revelan la verdad del video falso que involucra a Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel

Imágenes compartidas por Alejandra Guzmán reavivan la duda sobre quién resguarda el cuadro de Silvia Pinal. / Redes sociales

¿Por qué Diego Rivera pintó un cuadro de Silvia Pinal?

El cuadro de Silvia Pinal realizado por Diego Rivera tiene su origen en un encuentro ocurrido en 1956, cuando un arquitecto cercano a la actriz decidió presentarlos. De acuerdo con el testimonio de Pinal, la reunión se dio en un momento en el que ella ya tenía reconocimiento en el ámbito artístico, y la posibilidad de ser retratada por el pintor surgió a partir de ese primer acercamiento.

Durante ese encuentro, Rivera aceptó realizar la obra sin reservas. Pinal planteó entonces la cuestión del costo, consciente del prestigio del artista y del valor que implicaba un trabajo de ese tipo. Fue en ese contexto que el muralista respondió: “¿Qué le parece si no le cobro?”. Ante la insistencia de la actriz por ofrecer un pago, él le explicó que solo existían dos opciones: hacerlo sin costo o establecer una cifra que resultaría inalcanzable.

De esta manera, el retrato se concretó sin que mediara un pago económico. Con el paso del tiempo, la obra ha permanecido como una pieza significativa dentro de la trayectoria de Silvia Pinal y como parte del legado artístico asociado a Diego Rivera, vinculando a dos figuras relevantes de la cultura mexicana a través de una historia que comenzó con una simple presentación.

No te pierdas: Stephanie Salas habla del distanciamiento con Alejandra Guzmán: ¿Siguen los problemas en la dinastía Pinal?

Diego Rivera pintó un cuadro de Silvia Pinal en la década de los 50. / Redes sociales

¿Dónde está el cuadro de Silvia Pinal que pintó Diego Rivera?

El paradero del cuadro de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera ha sido una pregunta constante entre el público. La obra, asociada a la historia personal de la actriz, ha mantenido el interés sobre su ubicación en los últimos años, pero una publicación de la hija de Enrique Guzmán habría dado pistas.

Alejandra Guzmán compartió la portada de su nuevo sencillo “Los que nos quedamos”, donde aparece de espaldas frente a un cuadro colocado en la pared. En la imagen se observa una pintura de Silvia Pinal con vestido negro, de pie y reflejada en un espejo, dentro de un marco dorado. La escena muestra a la cantante mirando directamente la obra hecha por Rivera, esposo de Frida Kahlo.

“Este 8 de mayo, no se pierdan la canción para mi mami. La canción que dará vida a este tour 2026”, escribió Guzmán en la publicación de redes sociales, lo que llevó a que se señale que la pieza podría estar en posesión de Guzmán.

Además, anteriormente Luis Enrique Guzmán y su hermana Alejandra Guzmán contaron que el retrato de Silvia Pinal fue trasladado desde la casa donde vivía ‘la Diva del cine de Oro Mexicano’ hacia la residencia de la cantante.

“Mi mamá le dejó el cuadro a Alejandra en 2004, ese cuadro ya era suyo... nada más que por respeto no se lo llevó en ese momento”, afirmó Luis Enrique a los medios. Posteriormente ‘la Reina de corazones’ confirmó después que el cuadro ya se encuentra bajo su custodia y que decidieron mandarlo a restaurar; en su lugar, en la antigua residencia se quedará una copia, mientras la original queda con ella, decisión tomada en conjunto por los tres hermanos.

No te pierdas: ¿La herencia de Silvia Pinal ya está en venta? Revelan qué objetos cuestan más de los bienes de actriz

Alejandra Guzmán y el cuadro de Silvia Pinal: fotos que abren preguntas sobre su ubicación. / Redes sociales

¿Cuánto cuesta el cuadro de Silvia Pinal que pintó Diego Rivera?

El cuadro de Silvia Pinal realizado por Diego Rivera ha sido objeto de estimaciones en el mercado del arte a lo largo del tiempo. De acuerdo con diversas valuaciones, la obra podría alcanzar un valor aproximado de 3 millones de dólares.

Además de Rivera, la actriz también fue retratada por otros artistas, entre ellos Oswaldo Guayasamín, Mario Chávez Marión, Sylvia Pardo y Ignacio Beteta Quintana, quien realizó un retrato de la actriz desnuda.

No te pierdas: Ella es la actriz que murió durante las grabaciones de Carita de ángel y fue reemplazada por Silvia Pinal