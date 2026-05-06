Ernesto D’Alessio con problemas económicos tras divorciarse de Charito Ruiz: “Pidiendo prestado”

El actor y cantante Ernesto D’Alessio sorprendió al hablar sobre todos los problemas que vivió tras divorciarse de Charito Ruiz, en un matrimonio que los mantuvo juntos por casi 17 años. Las consecuencias para él, lo afectaron física, emocional y hasta económicamente. ¿Qué dijo el intérprete?

Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz / Archivo TVNotas

¿Cuándo se divorciaron Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz?

A mediados de 2023, Ernesto D’Alessio y su entonces esposa Charito Ruiz dieron a conocer el fin de su matrimonio tras 16 años de relación, en medio de versiones sobre supuestas infidelidades y posibles reconciliaciones.

Es necesario confirmar que dichas versiones de presuntas infidelidades nunca fueron confirmadas, y solo se trató de rumores que circulaban en redes sociales y medios de espectáculos.

Ya con el divorcio formalizado, ella inició una nueva relación con un empresario originario de Monterrey, vínculo que, según ha señalado, cuenta con el respaldo de sus hijos.

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La novia de Ernesto D’Alessio ya tiene el visto bueno de su familia / IG: @ernestodalessio / @soylupitadalessio

¿Qué problemas tuvo Ernesto D’Alessio tras su divorcio de Charito Ruiz?

Una nueva confesión en torno al divorcio entre Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz enloquece a las redes, pues el hijo de Lupita D’Alessio reveló que ha pasado por una serie de problemas tras su separación.

El intérprete contó que su separación terminó siendo complicada y dolorosa: “ Fue dolorosísimo, pasé meses de luto, meses de rodillas orando, confundido, desesperado, no sabía qué hacer ”, dijo Ernesto.

Durante la conversación, D’Alessio relató que el proceso de divorcio no solo implicó un golpe emocional, sino también una inestabilidad financiera que lo tomó por sorpresa. El intérprete confesó que atravesó momentos en los que literalmente se quedó sin dinero, situación que lo obligó a recurrir a préstamos para salir adelante:

Después del divorcio pasé tiempos económicos difíciles… he pasado momentos en donde me he quedado sin un peso, hasta pidiendo prestado. Ernesto D’Alessio

Su mamá, Lupita D’Alessio, fungió como heroína para él, ya que en aquella época de incertidumbre, ella le ofreció incluirlo en su gira y así poder regresar a su vida normal: “ Pasé más de un año de no tener una relación con nadie, y ahí entra mi madre y me dice ‘vente de gira conmigo, quiero dejarte algo, quiero que salgas y cantes’ ”, señaló D’Alessio.

La vida de Ernesto D’Alessio tras divorciarse de Charito Ruiz, fue complicada, pero poco a poco se le vio reintegrándose a la vida normal. Actualmente, el cantante tiene una relación sentimental con Alejandra Gálvez, una mujer fuera del ámbito artístico.

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¿Quién es Ernesto D’Alessio?

Ernesto D’Alessio es un reconocido actor y cantante mexicano, además de ser hijo de la icónica intérprete Lupita D’Alessio, lo que lo vinculó desde muy joven al mundo del espectáculo.

Su carrera comenzó en la década de los 90, cuando lanzó sus primeros discos dentro del género pop, logrando posicionarse entre el público juvenil de la época.

Paralelamente, incursionó en la actuación, participando en diversas telenovelas mexicanas. Con el paso del tiempo, consolidó una trayectoria que combinó ambas facetas: la musical y la actoral.

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