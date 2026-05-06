Pareja de Carin León es hospitalizada de emergencia tras terrible accidente en un elevador, ¿confirma fractura?

En medio de la presentación de su nuevo disco ‘Muda’, Carin León recibió una noticia que ha impactado a sus seguidores. En medio de su gira de medios, se ha dado a conocer que su pareja sufrió un fuerte accidente en el pie al caer en un elevador.

Carin León genera preocupación en sus seguidores tras accidente de su esposa. / Captura de pantalla

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¿Qué pasó con pareja de Carin León en la presentación de su disco ‘Muda’?

De acuerdo con información de Gabo Cuevas, Carin León se mostró abierto a platicar con la prensa y sus seguidores durante su llegada a la presentación de su nuevo disco, donde estuvo acompañado por su pareja, Meylin Zúñiga.

A lo largo del evento, el sonorense se mostró tranquilo, pero minutos más tarde ocurrió un accidente, el cual se buscó mantener fuera del alcance público, según Gabo Cuevas.

En medio de la insistencia de los medios de comunicación, Carin León y su equipo abandonaron el lugar para dirigirse al Hospital Español, donde el reportero logró algunas declaraciones.

“No pasó nada, nada más ella se quebró el pie. Ahorita ya la llevamos a que descanse. Muchas gracias.” Carin León

Pese a que el intérprete de “Según quién” aseguró que la situación estaba fuera de riesgo, nos confirmaron en TVNotas que Carin León canceló todas las entrevistas debido a que su pareja podría entrar a cirugía, incluso se está considerando la posibilidad de viajar a Estados Unidos.

Carin León y Meylin Zúñiga estaban juntos al momento del accidente.

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¿Cómo fue el accidente de la pareja de Carin León?

Poco antes de las primeras declaraciones de Mey Zúñiga, la cuenta de Instagram de Chamonic dio a conocer que el accidente que llevó a la pareja del cantante al hospital ocurrió en el elevador del lugar.

Según reportes de medios, el elevador cayó un piso por exceso de peso, y aunque varias personas se encontraban en el espacio, solo fue Zúñiga quien terminó con una fractura.

Por el momento, se desconocen las acciones que realizará el cantante, pero tanto Gabo Cuevas como Chamonic coinciden en que los doctores del Hospital Español están considerando la posibilidad de operar a Mey Zúñiga.

Pareja de Carin León sufre fuerte accidente. / Redes sociales

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¿Qué dijo Mey Zúñiga sobre el accidente que sufrió junto a Carin León?

A través de sus redes sociales, Mey Zúñiga decidió romper el silencio y compartió detalles sobre el accidente que la llevó al hospital tras la presentación del más reciente material discográfico del cantante.

La versión de Zúñiga coindice con la información de Chamonic, pues confirma que el incidente ocurrió en el elevador del recinto, en el que se encontraba con parte del equipo del intérprete.

“El elevador en el que bajábamos saliendo de la presentación de Armando, cayo 1 piso, íbamos muchas personas del team. Gracias a Dios todos estamos bien, solo una ligera fractura en el tobillo. Gracias por sus mensajitos. Tuvimos una noche increíble, peor lo tomare como un buen augurio.” Mey Zúñiga

Mey Zúñiga da sus primeras declaraciones. / Redes sociales

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¿Quién es Mey Zúñiga, pareja de Carin León que sufrió un fuerte accidente?

Meylin Zúñiga, originaria de Tampico, Tamaulipas , es una modelo y empresaria.

, es una modelo y empresaria. Principalmente se desempeña como publirrelacionista tras crear su propia marca de ropa deportiva.

tras crear su propia marca de ropa deportiva. Continuamente aparece junto a Carin León

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