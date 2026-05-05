Músicos acusan a Pepe Aguilar de ser grosero y revelan: “Nos torció los ojos”; ¡lo exhiben! VIDEO

¿Ay, Pepe Aguilar, por qué eres tan grosero? Y es que el suegro de Christian Nodal fue acusado de presuntos malos comportamientos con sus músicos en medio de la cancelación de sus conciertos, ¿qué pasó? Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: Nodal es captado con una niña, ¿tiene otra hija?: Lo acaban las críticas: “En todos lados, menos con su hija”

Pepe Aguilar bajo polémica: lo acusan de ser grosero con músicos. / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

¿Por qué Pepe Aguilar canceló sus conciertos?

Las cancelaciones de conciertos de Pepe Aguilar en Estados Unidos realizaron de manera progresiva y sin comunicados oficiales, pues las fechas comenzaron a desaparecer de plataformas de venta sin mensajes dirigidos al público, lo que se reflejó inicialmente en marzo de 2026 con la eliminación de varias presentaciones del calendario, marcando el inicio de los ajustes en su gira y las bajas ventas que se han reportado.

Posteriormente, los cambios continuaron en los meses de mayo y junio, cuando más conciertos dejaron de estar disponibles en sistemas como Ticketmaster, donde los eventos aparecen con la leyenda “CANCELADO” junto al mensaje:

“Desafortunadamente, el organizador del evento tuvo que cancelar tu evento. No necesitas hacer nada. Emitiremos un reembolso al método de pago original utilizado al momento de la compra, tan pronto como recibamos los fondos del organizador del evento. El reembolso debería aparecer en tu cuenta en un plazo de 14 a 21 días”. Ticketmaster.

No te pierdas: Christian Nodal registra nuevo nombre en medio de conflicto con sus papás: ¡Le apagan el brillo! | FOTO

Pepe Aguilar cancela conciertos en medio de las diversas polémicas que enfrenta su hija Ángela por su matrimonio con Christian Nodal. / Foto: Redes sociales

¿Qué conciertos canceló Pepe Aguilar?

Las fechas canceladas de los conciertos de Pepe Aguilar son:



Marzo 2026

Houston, Texas Santa Ynez, California Temecula, California

Mayo 2026

Uncasville, Connecticut Atlantic City, Nueva Jersey

Junio 2026

Las Vegas, Nevada Concord, California Ontario, California Fresno, California



Hasta el momento, únicamente se mantiene vigente la presentación del 12 de julio de 2026 en Vienna, Virginia, en el Wolf Trap Filene Center, donde aún una gran hay disponibilidad de boletos.

No te pierdas: ¿Ángela Aguilar en el Ring Royale 2? Integrante de la dinastía sería parte del evento: ¡Esto dijo Poncho!

¡Se le van encima! Acusan a Pepe Aguilar de grosero con músicos. / Redes sociales

¿Por qué dicen que Pepe Aguilar trata mal a sus músicos?

Durante una entrevista en Radio Metroplex con Alex Gaona y Yeni Guerra mencionaron que un músico identificado como Fabián reveló los malos tratos presuntamente del cantante Pepe Aguilar a sus músicos, una polémica más que se suma a las que ya han manchado su carrera desde hace meses por la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

En medio de todo esto, Alex Gaona comentó que hay músicos que “no han querido ni siquiera acompañarlo porque dicen que es muy déspota, que no los trata bien”.

A lo que Fabián recordó que, en una ocasión, Pepe Aguilar tenía una entrevista en una emisora de radio, a la cual habría llegado junto a sus hijos, Ángela, Leonardo y Aneliz Aguilar, así como su esposa Aneliz Álvarez Alcalá, pero a todos los músicos les pidieron que permanecieran en sus automóviles y no se bajaran hasta que se les diera el aviso correspondiente.

“En una ocasión, estábamos en una estación de radio aquí en Dallas, para empezar, se me hizo muy extraño la manera en que nos dijeron ‘Lleguen a la radio, pero si están en sus carros, ni siquiera se bajen, quédense ahí’. Nos quedamos ahí y vimos que llegó una camioneta, venía Pepe, sus hijos y creo que su esposa. Ya que estaban ellos en plena entrevista nos dicen ‘Alístense y van a entrar con cierta canción’, nosotros a lo que nos indiquen”, dijo Fabián.

Mencionó que cuando entran tocando el tema que les pidieron, Pepe Aguilar:

“Volteó y como que nos torció los ojos. En ese momento hasta te desanimas, sentimos la mala vibra, el rechazo, estábamos tocando e hizo una seña, le dijo al locutor '¿Me vas a entrevistar o vas a hacer que cante?’ El locutor siguió insistiendo a que cantara y ‘No, es que yo no vine a cantar’, al último cantamos un pedacito mínimo, pero dijo ‘Ya estuvo, yo vine a la entrevista’”. Fabián, músico presuntamente de Pepe Aguilar

Hasta el momento Pepe Aguilar no ha dado declaraciones sobre esta nueva polémica que protagoniza en medio de las cancelaciones de conciertos y los comentarios negativos de los internautas a su familia.

No te pierdas: ¿Cazzu no llena conciertos? Afirman que están rematando boletos para sus shows en E.U, ¿por Pepe Aguilar?