Yuri asegura que a Ángela Aguilar le falta un buen guía en su carrera, ¿indirecta a Pepe Aguilar?

Ángela Aguilar vive una situación complicada en su carrera desde que se casó sorpresivamente con Christian Nodal en julio de 2024. Pese a que la integrante de la dinastía Aguilar ha cosechado algunos éxitos desde entonces, todo parece indicar que su matrimonio sigue influyendo negativamente.

En medio de los dimes y diretes sobre la influencia del intérprete de regional mexicano en su trayectoria, Yuri se tomó la libertad de enviar un consejo para Ángela Aguilar, quien asegura no ha tenido un buen guía pese a la presencia de su papá, Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar y Pepe Aguilar mantienen una relación cercana pese a su matrimonio con Christian Nodal. / Redes sociales

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¿Cómo es la relación entre Ángela Aguilar y Pepe Aguilar?

Además de su matrimonio con Nodal, otro de los temas que sigue de cerca a Ángela Aguilar es la relación que mantiene con su papá, Pepe Aguilar, quien en más de una ocasión se ha sincerado sobre su hija menor.

Pese a que se pensó que la cercanía padre e hija se vería fracturada por la relación sentimental de la joven, Pepe Aguilar sigue hablando con orgullo de su hija menor, quien inició su camino en la música desde muy temprana edad: “Ella aprendió desde chiquilla. La primera vez que cantó fue a los dos años y medio”.

Según explicó el intérprete de “Por mujeres como tú”, ha lo largo de su carrera ha estado “muy metido en todo lo que tiene que ver con su carrera, y ella aprendió esa manera de trabajar”, lo que le permitió poder producir, dirigir y crear su propios shows.

Pepe Aguilar asegura que su cercanía con Ángela Aguilar le permitió crear su propio camino. / Redes sociales

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¿Cuál fue el consejo de Yuri para Ángela Aguilar que usuarios creen que es una indirecta a Pepe Aguilar?

En comparación con otras colegas, la relación entre la intérprete de ‘Maldita primavera’ y Ángela Aguilar ha estado marcada por la cercanía y admiración, por lo que en una reciente entrevista la Yuri se sinceró sobre su sentir ante las críticas que rodean a su joven colega.

“Ella se me hace una de las mejores cantantes de la música mexicana de ahora, habló de ahora. De la nueva generación.” Yuri

Además de dejar clara su postura, Yuri recordó que ella también fue joven y estuvo rodeada de críticas, pero aseguró que uno de los mejores caminos para superar esos obstáculos es la compañía de personas con experiencia.

“Yo siento que a lo mejor lo que le falta, lo que creo yo, es una guianza. Que alguien la guíe de: ‘A ver, mija, no contestes esto, porque te estás armando, se está... Porque a veces a mí me pasa.” Yuri

Pese a tener una trayectoria de más de 40 años, reveló que sigue recibiendo regaños de sus representantes cuando no responde de manera adecuada a los cuestionamientos de la prensa, lo que la lleva a comprender la situación que enfrenta la esposa de Nodal.

Pese a que no mencionó directamente a Pepe Aguilar, en redes sociales usuarios señalaron que podría ser una indirecta al también cantante, dado que sería quien no ha “guiado” a su hija a tener las mejores “actitudes”. Incluso, cuando la ha acompañado a lo largo de toda su carrera. ¿Será?

“Ángela Aguilar yo la quiero mucho. He tenido el privilegio de conocerla a ella, a sus padres, a Christian Nodal cuando estaban recién casados. A mí me ha tratado bien”, expresó.

Ángela Aguilar y Yuri colaboraron en febrero de 2025. / Captura de pantalla

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¿Quién es Yuri y en qué canción colaboró con Ángela Aguilar?

Tiene una trayectoria de más de 40 años en la música y actuación.

en la música y actuación. Su debut en la música ocurrió en 1978 con el álbum ‘Ilumina tu vida’.

En televisión dio sus primeros pasos en como edecán del programa ‘En familia con Chabelo’.

Adquirió mayor visibilidad en 1979 tras participar en el Festival OTI , donde fue nombrada ‘Revelación femenina’ .

, donde fue nombrada . Fue en los años 80 y 90 cuando se convirtió en una de las voces femeninas más reconocidas de América Latina con el sencillo ‘Maldita primavera’ .

con el sencillo En febrero de 2025, Yuri y Ángela Aguilar unieron sus voces para lanzar una nueva versión del clásico ‘Maldita Primavera’.

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