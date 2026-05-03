Reviven VIDEO de Leonardo Aguilar menospreciando a su hermano Emiliano en medio de polémica con Ángela

Para nadie es un secreto que Emiliano Aguilar no tiene una relación con su papá, Pepe Aguilar, y sus medios hermanos, Ángela y Leonardo. Con quién más ha tenido roces, al menos de forma pública, ha sido con este último.

En medio de la polémica por la presunta separación y posterior reconciliación de Ángela y Christian Nodal, se viraliza un video de Leonardo burlándose y menospreciando a Emiliano. Te contamos los detalles.

Leonardo Aguilar / Redes sociales

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¿Por qué Emiliano Aguilar y su hermano Leonardo se pelearon?

En diversas ocasiones, Emiliano Aguilar y Leonardo Aguilar han protagonizado discusiones en redes sociales. Una de las más escandalosas se dio en junio de 2025, durante las celebraciones por el Día del Padre.

En aquel entonces, Emiliano decidió postear un mensaje dedicado a su padrastro y también mánager, Adrián Arcero. Mencionó que él fue la persona que “lo forjó” y que lo consideraba un padre.

No hizo mención de Pepe, lo que habría molestado a Leonardo. Este último, en su felicitación del Día del Padre, dijo admirar mucho a su papá y lamentaba que mucha gente “malagradecida” no supiera valorarlo. Si bien no mencionó nombres, para muchos fue una clara indirecta para su hermano.

“Mi papá es tan grande que muchas veces da más de lo que la gente se merece. No sé qué hubiera sido de mi vida sin tu ejemplo. Hacen falta más papás como tú. Por último, quisiera decirte que de lo que más admiro de ti es tu capacidad de quedarte en silencio. No entiendo cómo aguantas que la gente sea tan malagradecida. Que la gente tenga tan mala memoria, que la gente piense que se merecían tu bondad, tu dinero, tu ayuda, tus consejos”, manifestó.

Y es que, en el pasado, Emiliano ha dicho que su papá tenía favoritismos hacia sus medios hermanos. Según su versión, Pepe alojaba a Ángela y Leonardo en hoteles de lujo cuando salían de vacaciones, mientras que a él siempre lo alojaban “con los empleados”.

Emiliano Aguilar / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

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Así fue como Leonardo Aguilar se burló de su hermano Emiliano

En los últimos días, se ha viralizado un video que data de 2019 y en el Leonardo Aguilar se burla de su hermano Emiliano. En aquel momento, Leonardo estaba siendo entrevistado para el programa ‘Sale el sol’.

En algún punto, le preguntaron si invitarían a su hermano a la gira que estaba realizando junto a Pepe y Ángela Aguilar, ‘Jaripeo sin fronteras’. En respuesta, Leonardo dijo considerar que Emiliano no tenía el talento suficiente y que la gente no se interesaría en verlo en el escenario.

“¿Haciendo qué? No, es que le dije... no es un juego. Jaripeo sin Fronteras es una producción de cientos de miles de dólares. Los caballos que se usan, la gente que los cuida a cada uno, sus peluqueros, sus veterinarios, sus camiones. Nuestro trabajo es entretener, pero es un trabajo. Emiliano no canta, no entretiene, así que no lo van a ver en Jaripeo sin Fronteras”. Leonardo Aguilar

Al escuchar esto, Joanna Vega-Biestro, una de las conductoras, se dijo sorprendida por la forma en la que Leonardo se expresaba de Emiliano, pues considera que sus palabras eran innecesarias.

“Se agradece la honestidad, pero creo que Leonardo, con todo respeto, tiene que aprender a ser políticamente más correcto, porque la forma tan despectiva…hablando de su hermano, hay muchas cosas que puede hacer”, indicó.

Siete años después, la declaración da mucho de qué hablar y más ahora por el polémico romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. La mayoría de los internautas considera que esto sería una prueba más de que sí hubo favoritismo entre los hijos de Pepe.

¿Quiénes son los hijos de Pepe Aguilar?

Pepe Aguilar tiene un total de cuatro hijos. El primero, Emiliano Aguilar, lo tuvo con su primera esposa, Carmen Treviño, mientras que los otros tres los procreó con su actual esposa, Aneliz. Estos son los hijos del cantante y a lo que se dedican:

Emiliano Aguilar: Es el primogénito de Pepe Aguilar y es rapero.

Es el primogénito de Pepe Aguilar y es rapero. Aneliz Aguilar : Es empresaria y lleva una vida más privada, a diferencia de sus hermanos.

: Es empresaria y lleva una vida más privada, a diferencia de sus hermanos. Leonardo Aguilar : Siguió los pasos de su papá y es cantante de regional mexicano.

: Siguió los pasos de su papá y es cantante de regional mexicano. Ángela Aguilar: La más polémica de los cuatro. Es cantante de regional mexicano y actualmente es muy criticada por su relación con Christian Nodal.

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