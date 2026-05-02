¿Ángela Aguilar en el Ring Royale 2? Integrante de la dinastía sería parte del evento: ¡Esto dijo Poncho!

La posibilidad de ver a un miembro de la Dinastía Aguilar en el Ring Royale 2 parece estar más cerca de lo que se espera, luego de una reciente declaración que fue tomada, por muchos, como una referencia al gran evento. Te contamos de quién se trata.

Emiliano Aguilar y Dinastía Aguilar / Redes sociales y canva

¿El Ring Royale será transmitido por Netflix?

Netflix ha sido epicentro de diversos eventos a nivel mundial, por medio de su plataforma, millones de usuarios se han conectado en tiempo real para disfrutar de transmisiones en vivo. Ahora, Poncho de Nigris reveló que el Ring Royale podría ser visto a nivel mundial en dicho medio.

Según se ha reportado a lo largo de esta semana, Netflix presuntamente evalúa otras opciones diferentes a Supernova, un evento que también reúne a celebridades para boxear.

Se especula que Netflix no estaría contento con la producción y los errores de la edición más reciente de Supernova, por lo que el Ring Royale podría ser una opción real para la plataforma. A esto, se suman las declaraciones de Poncho sobre este tema:

“Ya se nos acercó Netflix”, dijo Pincho.

Aunque esta noticia no se ha confirmado, se ha revelado que las conversaciones comenzaron y el Ring Royale podría ser visto globalmente.

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¿Qué miembro de la Dinastía Aguilar pelearía en el Ring Royale 2?

Tras el rotundo éxito de la primera edición del Ring Royale, el proyecto liderado por Poncho De Nigris ya prepara su segunda entrega, y todo apunta a que el Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, podría ser uno de los protagonistas.

Durante la presentación de una portada de revista, y retomado del medio Revista Fama, Emiliano Aguilar dejó entrever su posible participación con un mensaje que rápidamente se volvió viral. Sin confirmar directamente su presencia en el evento, el cantante envió un saludo a Poncho De Nigris que muchos interpretaron como una señal clara:

“ Le quiero mandar un gran saludo a mi compa Poncho… aquí andamos a la orden ”, declaró.

Tal vez Poncho de Nigris escuchó el reto que lanzó Emiliano Aguilar hace unos días, cuando pidió a Nodal, Kunno y Leonardo (su hermano) arriba del ring:

Se la voy a dejar más fácil a Nodal: tú, Kunno y mi carnal, los tres al mismo tiempo en el Ring Royale. A ver si es cierto. Emiliano Aguilar

En plática con el programa La mesa caliente, Poncho aseguró que estaría bueno subir a Emiliano y Leonardo a pelear:

A mí me gustaría ver a Emiliano con su hermano. Leonardo y Emiliano sería buen tiro en el Ring Royale y que el papá salgo con el hijo que prefiere. Poncho de Nigris en La mesa caliente

A falta de confirmación oficial, la participación de Emiliano Aguilar en el Ring Royale podría significar una de las más esperadas por la audiencia, pues ha ganado una gran base de fans debido a su “guerra” de declaraciones con miembros de su famillia.

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@lamesacaliente 🥊Poncho de Nigris quiere ver a Emiliano Aguilar vs Leonardo Aguilar en el ring 💥Y lanza otra bomba: ¿Pepe Aguilar vs el “hijo preferido”? 💣 ♬ sonido original - La Mesa Caliente

¿Quién es Emiliano Aguilar y qué música hace?

Emiliano Aguilar es un cantante mexicano, conocido por formar parte de la Dinastía Aguilar, que ha buscado abrirse camino en la música con un estilo propio, alejado en parte del regional mexicano tradicional que caracteriza a su familia.

A nivel musical, Emiliano Aguilar ha desarrollado un estilo que mezcla influencias del rap, el hip-hop y sonidos urbanos, con letras que suelen abordar temas personales, identidad y críticas sociales.

Algunas de sus canciones más conocidas son las siguientes:



“Con la frente en alto”,

“Soy el vato”,

“Estado activo”, entre otras.

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