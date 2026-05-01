Caos en La mansión VIP: Se arma pelea entre participantes y censuran la transmisión del reality | VIDEO

Una noche de tensión extrema se vivió dentro de La mansión VIP, luego de que una fuerte pelea entre varios participantes derivara en gritos y confrontamientos que pudieron alcanzar al ámbito físico. Ya se maneja la posible salida de algunos integrantes. ¿Qué pasó exactamente?

La mansión VIP: Habitante acusado de extorsión / Redes sociales

¿Por qué hubo una pelea en La mansión VIP que fue censurada?

La madrugada de este viernes 1 de mayo se comenzó a difundir un video redes sociales, en el que un juego en La mansión VIP terminó convirtiéndose en una zona de batalla.

Según reportan en redes, todo comenzó cuando el influencer “Mazaclan” tomó agua de un jarrón de flores, para mojar a otros participantes del reality. El problema radica en que esas flores son las que Naim Darrechi le regaló a Katy Cardona (hay un shippeo entre ambos).

Naim reaccionó molesto y reclamó por lo ocurrido con las flores. Las cámaras cambiaron rápidamente y la toma solo enfoca el cuarto en el que están “Suave” y Kim Shantal, pero de fondo se escuchan los gritos y la presunta pelea: “ ¡Tú te callas! ”, se ve en la transmisión.

¿Qué pasó después entre los habitantes?

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Pelea en La mansión VIP / Redes sociales

¿Expulsarán a participantes de La mansión VIP por pelea?

Internautas ya especulan un posible castigo ejemplar de la producción de La mansión VIP, pues aseguran que Naim Darrechi es quien ha sido el protagonista de fuertes polémicas.

Algunos de los comentarios encontrados en plataformas digitales son los siguientes:



“De la propia boca de “Suave” dice que Naim es un agresivo”,

"¿Por qué censura producción? Como quiera no va a taparle nada a Naim” y,

“Saquen a Naim, es un agresor. Ya lo ha hecho varias veces”.

Hasta esta nota, ni la producción del programa ni HotSpanis, creador del reality, han hecho comentarios sobre este nuevo enfrentamiento. Lo que sí es verdad es que debido al intento de “huida” de Naim hace dos días, el influencer español fue nominado automáticamente.

De último momento, Naim Darrechi decidió salir de La mansión VIP, según sus palabras, para recibir ayuda y aprender a controlar su carácter.

Los castigos no quedaron hasta aquí, y es que también se reveló que “La Jesuu” también tuvo un mal comportamiento, por lo que entró de manera directa la tabla de riesgo.

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Lo que alcancé a grabar antes de la censura:



-Maza agarró el agua del jarrón de las flores que Naim le regaló a Katy y las sacaron.



-Querían mojar a Borjas, Carlos , Katy y Eli.



-Naim se enojó y les reclamó por la flores.



-Censuraron pero se siguen escuchando los gritos.… pic.twitter.com/yRB8TPKhSG — mansion Clips (@mansionclips) May 1, 2026

¿Quiénes han sido los eliminados en La mansión VIP hasta el momento?

La mansión VIP apenas va para tres semanas de su estreno, pero se ha convertido en uno de los realities favoritos por la audiencia.

La primera semana empezó con todo, pues una de las apuestas más fuertes de HotSpanish terminó siendo eliminada. Niurka Marcos, vedette cubana, fue la participante con menos votos, por lo que salió del programa, eso sí, “obligó” a su pareja, Bruno Espino, a dejar el programa.

En la segunda semana otra sorpresa se gestó, pues Queen Buenrostro, novia de “Suavecito”, fue la eliminada. De manera “exprés”, a mediados de la tercera semana fue expulsada Rocío Sánchez del Río, en algo que impactó a sus compañeros.

Poco a poco el caos abunda más en La mansión VIP, mientras los fandoms continúan apoyando desde fuera a sus favoritos.

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