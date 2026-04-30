Gaby Spanic acusa a la revista TVNotas de alterar sus fotos, pero ¡tenemos otros datos! ¡Solo la verdad!

Lo que comenzó como una entrevista cordial terminó en polémica. Gaby Spanic nos acusó públicamente de alterar su imagen y manipular una conversación que, asegura, ni siquiera se grabó. Pero en TVNotas tenemos videos, fotos y hechos que contradicen su versión. Aquí te contamos nuestra verdad, porque cuando algo no cuadra, las pruebas hablan.

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Gaby Spanic / Instagram: @gabyspanictv

¿Por qué Gaby Spanic lanzó un comunicado contra la revista TVNotas y nos acusó de manipular su imagen?

Luego de publicar en TVNotas un extracto de la entrevista que Gaby Spanic nos otorgó, en la que abordamos los comentarios que circulan en redes sobre sus presuntos cambios estéticos, la actriz decidió deslindarse públicamente del contenido.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que incluso hizo uso de nuestro logo sin autorización, pese a ser una marca registrada, Gaby expresó su indignación y aseguró que nuestra publicación era falsa y malintencionada.

Gaby Spanic “Ante la publicación realizada por la revista TV Notas, me veo en la obligación de manifestar mi profunda indignación por el contenido difundido, el cual no solo es falso, sino también claramente malintencionado”

En el mismo mensaje, Gaby nos acusó de manipular imágenes, editar entrevistas de forma tendenciosa y dañar su reputación como mujer y artista. También aseguró que se habló irresponsablemente de un abuso de procedimientos estéticos, cuando lo único que hicimos fue cuestionarnos acerca de los comentarios en contra de la actriz en redes y darle un espacio para responder.

Estas declaraciones encendieron la polémica y generaron confusión entre el público, por lo que consideramos necesario aclarar, punto por punto, qué fue lo que realmente ocurrió.

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¿TVNotas alteró las fotos de Gaby Spanic o son imágenes reales sin manipulación?

Gaby Spanic afirmó que publicamos fotografías alteradas para proyectar una versión distorsionada de su imagen. Sin embargo, nada más alejado de la realidad.

Las imágenes publicadas por TVNotas, tanto en la edición impresa como digital, son fotografías reales: algunas captadas directamente por una de nuestras fotógrafas y otras obtenidas de bancos de imágenes pertenecientes a eventos públicos a los que la actriz asistió.

No se alteraron rasgos, no se manipuló su apariencia ni se editó con intención de dañarla. Jamás alteraríamos la imagen de una mujer que, además de talentosa, es reconocida por su carrera y trayectoria.

Aquí se pueden ver las imágenes que publicamos y su fuente original. ¡NO HAY NINGUNA EDICIÓN!

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¿La entrevista de Gaby Spanic con TVNotas sí se grabó? La cámara estuvo frente a ella todo el tiempo

Uno de los señalamientos que más llamó la atención fue cuando Gaby Spanic aseguró que la entrevista no se grabó. Esta versión definitivamente es falsa.

La conversación entre Gaby Spanic y nuestro periodista sí fue grabada, y no solo eso: durante la charla, la actriz interactúa claramente con la cámara. Incluso, fiel a su carácter, hace pequeños gestos y miradas directas al lente.

Nunca se le ocultó que estaba siendo grabada. La cámara estuvo frente a ella en todo momento y la entrevista transcurrió con total naturalidad y sin engaños.

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¿TVNotas habló de abuso de procedimientos estéticos de Gaby Spanic o solo le dio espacio para responder al hate?

En su comunicado, Gaby Spanic también aseguró que se afirmó irresponsablemente que existe un abuso de procedimientos estéticos. Esto tampoco es cierto.

Lo que hicimos fue preguntarle directamente sobre los comentarios que circulan en redes sociales y darle el espacio para responder a esos ataques, como lo hacemos con cualquier figura pública. Jamás dimos por hecho ni afirmamos que exista algún abuso.

En algo coincidimos con ella: los comentarios malintencionados que recibe son mínimos en comparación con el cariño del público.

En TVNotas reiteramos que jamás alteraríamos la imagen de Gaby Spanic, ni de ninguna otra figura pública. Nuestro trabajo se basa en preguntar, documentar y presentar los hechos con respaldo. Porque en TVNotas, como siempre, contamos ¡solo la verdad!