Exparticipante de La mansión VIP, tras accidente en el reality, se somete a cirugía estética; así quedó: FOTO

La mansión VIP finalizó hace apenas unas semanas, coronando a Sol León como gran ganadora del reality creado por HotSpanish. Ahora, una exparticipante se roba la atención en redes, luego de anunciar su reciente cirugía de aumento de busto. ¿De quién se trata?

¿Quién es la exparticipante de ‘La mansión VIP’ que se aumentó el busto? / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quién es la exparticipante de La mansión VIP que se sometió a cirugía estética?

La creadora de contenido Eli Esparza, quien sufriera un accidente en pleno reality, sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a una cirugía estética pocos días antes de celebrar su cumpleaños número 30. La influencer, compartió fotografías y videos de todo el proceso.

Fue durante la noche del miércoles 10 de junio cuando la influencer compartió una publicación en Instagram en la que anunció que había decidido adelantarse su regalo de cumpleaños.

“ Me adelanté mi regalo de cumpleaños ”, escribió en una primera publicación.

Se viene una nueva etapa en mi vida y me emociona mucho que ustedes sean parte del proceso. Eli Esparza

La polémica en comentarios no se hizo esperar, ya que muchos criticaron el hecho de que el “sueño” de la joven sea una cirugía de esta índole. Muchos otros también defendieron la decisión de la influencer.

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Eli Esparza se somete a cirugía para aumentarse el busto / IG: eliesparzaa

¿Cuál fue el resultado de Eli Esparza tras cirugía para aumentarse el busto?

Luego del anuncio realizado por Eli Esparza, exparticipante de La mansión VIP, compartió el proceso en sus redes sociales, y se mostró emocionada por el resultado. En un video, Esparza, entre lágrimas, dijo:

Estoy llorando de felicidad. Ya estoy chich*na. Eli Esparza

Posteriormente, Eli añadió nuevas historias en donde contó aún más detalles de su cirugía, revelando el momento en el que recibió la anestesia, hasta terminar:

Qué experiencia tan loca, yo no me imaginaba que era así. Literal me metieron, me estaban preguntando que de dónde era, cositas muy equis y de repente ya no supe de mí. Cuando me levantaron, yo sentí que fue un segundo. Y ¡pum! me miro las chich*s. Eli Esparza

Aunque iniciará un proceso de recuperación que, según ella, generará algo de dolor, se dijo lista y contenta con el resultado de su cirugía.

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Eli Esparza se aumentó el busto / IG: eliesparzaa

¿Quién es Eli Esparza y qué contenido hace?

Elizabeth Esparza, mejor conocida en redes sociales como Eli Esparza, es una creadora de contenido digital e influencer mexicana que ha logrado conformar una amplia comunidad digital.

En Instagram, Eli Esparza cuenta con más de 4,5 millones de suscriptores, mientras que en TikTok ya suma casi 20 millones, siendo una de las figuras mexicanas más seguidas en el mundo digital.

En redes sociales comparte cosas sobre su día a día, estilo de vida y su participación en diversos eventos que reúnen a influencers y otros creadores de contenido.

Su llegada a La mansión VIP terminó haciéndola aún más conocida, ya que estuvo presente en diferentes momentos icónicos del reality show que fue transmitido en YouTube.

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