Habitante de ‘La mansión VIP’ sufre grave accidente, ¿abandona el show?: “Pegó la cabeza en la pared”

‘La mansión VIP’ vuelve a dar de qué hablar. A menos de un día de la impactante entrada de Kim Shantal, una habitante del reality sufre un grave accidente mientras jugaba con sus compañeros. La famosa dejó ver que podría abandonar el concurso por la gravedad de sus heridas. Te contamos todo lo que se sabe.

Accidente Eli Esparza en La mansión VIP / Redes sociales

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¿Qué habitante de ‘La mansión VIP’ se accidentó?

Se trata de Eli Esparza. El incidente ocurrió hace algunas horas, cuando los habitantes de ‘La mansión VIP’ estaban jugando a resbalarse en el piso de la cocina. Pusieron jabón en el suelo e impulsaron a dos chicas, incluyendo a Eli, para que se deslizaran con más facilidad.

Al parecer, empujaron a Eli con más fuerza de la necesaria y, si bien habían puesto una especie de esponja gigante, la famosa terminó impactando contra la pared. Al ver que no se levantaba, fueron a ver cómo estaba. La joven dijo sentir mucho dolor.

Tras ser atendida por producción, Esparza regresó con vendaduras en la cabeza y el hombro. Comentó que, probablemente, tendría que abandonar el show, ya que, al parecer, sus lesiones sí eran graves.

Contó que le realizarán rayos X para saber si realmente tiene una fractura, pues resaltó que no podía mover su codo derecho. Esto preocupó al resto de sus compañeros, quienes se dijeron muy consternados por el suceso.

“Me voy a tener que ir. Me van a hacer rayos X porque no puedo mover el codo. Me dí en el mero codo, no lo puedo mover. Si sí estoy lastimada, me voy a tener que ir de ‘La mansión’. Traigo un golpe hasta la espalda, el codo porque me golpee. Sí (la cabeza también). Pegó la cabeza en la pared”. Eli Esparza

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¿’HotSpanish’ confirma salida de Eli Esparza tras accidente en ‘La mansión VIP’?

Entre lágrimas, Eli Esparza detalló que, dentro de un rato, ingresará una persona para hacerle los rayos X y dictaminar si realmente no sufrió una fractura. Mencionó que, si la lesión es seria, tendría que abandonar el show.

La creadora de contenido se dijo muy triste por eso, ya que no desea salir del show. Al ver esta escena, el resto de los habitantes la consoló y le dijo que todo iba a salir muy bien. Incluso resaltaron que sí podría estar dentro del show con el yeso.

“Yo sé que, si me fracturo, me voy a ir. Ahorita me van a hablar para hacerme rayos X. Sí, (así me dijeron), sí (me dieron antiinflamatorios). Me pusieron para la quemada, la traía infectada”, expresó.

Hasta el momento, ‘HotSpanish’, creador del concepto, no ha dicho nada acerca de lo que pasará con Eli y solo se limitó a compartir el video en el que la propia influencer explica lo que le pasó.

En redes sociales, ya han comenzado a crear teorías. Si bien algunos están preocupados por el estado médico de la famosa, otros creen que es “puro invento” para generar más contenido y realmente Esparza no está grave de salud.

Accidente Eli Esparza en La mansión VIP / Redes sociales

¿Quién es Eli Esparza, habitante que se accidentó en ‘La mansión VIP’?

Eli Esparza es una influencer que nació en Estados Unidos. Su familia es originaria de México, por lo que domina bien el español.

Tiene 29 años.

Comenzó su carrera digital durante la pandemia.

Tiene 16 millones de seguidores en TikTok, y cerca de 3.5 millones en Instagram.

Está en una relación con un hombre apodado ‘el Pichón’. Tiene dos hijos pequeños.

En su momento, Niurka

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