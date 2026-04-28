¿HotSpanish enfrentará multa millonaria por ‘La mansión VIP’? Planaerían demandarlo, revelan

Una polémica más se sumaría en torno a ‘La mansión VIP’. Y es que, recientemente, está circulando la versión de que, aparentemente, Endemol, empresa detrás de proyectos como ‘Big Brother’ y ‘La casa de los famosos’, planearía demandar a ‘HotSpanish’, creador del reality, ¿multa millonaria en puerta? Te contamos todos los detalles.

La mansión VIP / Redes sociales

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¿Qué es ‘La mansión VIP’, concepto creado por ‘HotSpanish’?

‘La mansión VIP’ es un reality que reúne a celebridades de internet y medios tradicionales para que convivan 24/7. En entrevista para TVNotas, ‘HotSpanish’ señaló que, a diferencia de otros formatos similares, este solo durará 30 días y podrá verse completamente gratis a través de YouTube.

De igual manera, los fans podrán votar por su habitante favorito mediante donaciones hechas en el ‘Superchat’ de la plataforma.

“El concepto, la manera en la que el público apoyará a sus creadores, las puntuaciones. No habrá confesionario. Estarán unos guardias protegiendo mi casa. Durará 30 días y los colores no serán aseñorados, sino juveniles. En otros formatos permiten alcohol una vez a la semana, pero aquí será un poco más accesible. Habrá barra libre los viernes. La gente enloquecerá”, señaló.

También está el hecho de que un nuevo habitante entrará cada lunes, tras la expulsión semanal. Esto, para mantener a 16 concursantes. El premio final será de dos millones de pesos.

Mucho se ha dicho sobre el show. Más allá del éxito generado en redes sociales, se le ha señalado de cometer “fraude”. Niurka Marcos, quien fue la primera eliminada y se llevó consigo a su novio, Bruno Espino, acusó a ‘HotSpanish’ de tener favoritismos hacia ciertos habitantes y de no respetar ciertos puntos del contrato. El creador de contenido ha negado esto y se ha reportado que, presuntamente, procedería legalmente contra la cubana.

La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

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La demanda que ‘HotSpanish’ enfrentaría por ‘La mansión VIP’

Hace poco, el periodista Horacio Villalobos comentó que, aparentemente, Endemol planea proceder legalmente contra ‘HotSpanish’. Según el comunicador, la empresa ha encontrado “demasiadas similitudes” entre sus realities y ‘La mansión VIP’.

“Tienen planeado ejercer alguna acción jurídica en contra de este señor (‘HotSpanish’) porque hay demasiadas similitudes entre ‘La casa de los famosos’, ‘Big Brother’ y este programa (‘La mansión VIP’)”. Horacio Villalobos

Si bien no dio mayores detalles, sostuvo haber obtenido la información de una fuente fidedigna. Esto ha desatado muchas teorías; la gran mayoría apunta a que el influencer tendría que pagar una suma millonaria por haber “plagiado” varios aspectos de los conceptos de Endemol.

De acuerdo con el Código Penal de México, el delito de plagio puede castigarse con hasta seis meses en prisión, además de una multa que va desde los 300 hasta los 3 mil días de salario mínimo. Con base en esto, la sanción económica que tendría que pagar ‘HotSpanish’ superaría el millón de pesos.

Hasta el momento, el creador de contenido no ha comentado sobre esta situación, por lo que no hay una confirmación de que realmente haya una demanda en su contra.

Endemol prepara una demanda contra La Mansión de HotSpanish por plagio del formato, cuyos derechos ellos pagaron para tener exclusividad en México. #LCDLF6 #LaMansionVip #lamansíonvip #LaMansionVIP pic.twitter.com/Ls05qAemV8 — Lexy (@Lexykaoltz) April 26, 2026

¿Qué habitantes están actualmente en ‘La mansión VIP’?

La última eliminada de ‘La mansión VIP’ fue Queen Buenrostro. Además, ‘HotSpanish’ mencionó que habrá una expulsión express esta semana, es decir, otro participante abandonará el show este martes 28 de abril. Estas son las celebridades que siguen en la contienda:

Carlos Alberto Fuentes

‘El Suavecito’

Eli Esparza

Sol León

Aldo Arturo

La Jesu

Katy Cardona

Alfredo Adame

Aida Victoria

Jessica Sodi

Maza Clan

Rocío Sánchez del Río

Agustín Fernández

Naim Darrechi

Daniel Borjas

Michelle Lando

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