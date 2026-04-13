¿Dónde ver La mansión VIP en vivo GRATIS? Ellos son todos los participantes del reality de HotSpanish

Un nuevo encierro lleno de egos, polémica y creadores de contenidos explosivos acaba de aterrizar en Internet y ya está dando de qué hablar. La mansión VIP, el reality show creado por el youtuber HotSpanish, reunió a figuras de la televisión, influencers y personajes virales en una casa donde todo se transmite en vivo, sin filtros y sin censura. Desde discusiones intensas hasta estrategias para no salir expulsados, el programa promete convertirse en el nuevo vicio digital de miles. Y lo mejor: ¡es completamente gratis!

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La mansión VIP

¿Dónde ver La mansión VIP en vivo y a qué hora se transmite el reality de HotSpanish?

Si te estás preguntando dónde ver La mansión VIP en vivo, la respuesta es simple y directa: en YouTube. A diferencia de otros realities que requieren suscripción o plataformas de streaming, este proyecto apuesta por lo digital y el acceso libre.

La mansión VIP se transmite 24/7 a través del canal HotSpanish Vlogs en YouTube, lo que significa que puedes ver a los participantes en cualquier momento del día, desde estrategias en la madrugada hasta pleitos inesperados frente a la cámara.

Aunque no existe un horario rígido para todas las actividades, las galas principales y momentos clave suelen realizarse alrededor de las 8:00 de la noche, horario del centro de México, tal como ocurrió en su estreno. Es en ese bloque cuando se concentran las nominaciones, anuncios importantes y sorpresas que definen el rumbo del juego.

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¿Quiénes son los participantes confirmados de La mansión VIP y por qué están dando tanto de qué hablar?

Uno de los mayores atractivos de La mansión VIP es, sin duda, su elenco explosivo. HotSpanish apostó por una mezcla de famosos polémicos, estrellas de televisión e influencers virales, lo que garantiza choques de personalidad desde el primer día.

Lista oficial de participantes de La mansión VIP:

Alfredo Adame

Niurka Marcos

Sol León

Naim Darrechi

Queen Buenrostro

Eli Esparza

Aldo Arturo

Katy Cardona

Carlos Alberto

Suavecito

Agustín Fernández

¿Cómo funciona la dinámica semanal y qué pruebas enfrentan en La mansión VIP?

La convivencia en La mansión VIP no es nada sencilla. HotSpanish explicó que los concursantes fueron divididos en dos equipos aleatorios, los cuales compiten constantemente por beneficios básicos y privilegios dentro de la casa.

Cada día tiene un objetivo claro y una consecuencia directa, lo que mantiene la tensión elevada durante toda la semana:



Lunes: Competencia por la comida. El equipo perdedor sobrevive con lo mínimo.

Competencia por la comida. El equipo perdedor sobrevive con lo mínimo. Martes: Reto por el Cuarto VIP. Quien pierde termina en “la cárcel” de la casa.

Reto por el Cuarto VIP. Quien pierde termina en “la cárcel” de la casa. Miércoles: Competencia por dos poderes estratégicos, como proteger a alguien o mandar a otro al riesgo.

Competencia por dos poderes estratégicos, como proteger a alguien o mandar a otro al riesgo. Jueves: Robo del Cuarto VIP con intervención directa del público.

Robo del Cuarto VIP con intervención directa del público. Viernes: Reto por puntos y la esperada fiesta semanal.

Reto por puntos y la esperada fiesta semanal. Sábado: Nominaciones cara a cara, sin máscaras ni estrategias ocultas.

Nominaciones cara a cara, sin máscaras ni estrategias ocultas. Domingo: Expulsión definitiva decidida por la audiencia.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es que el público tiene el control total, pues las votaciones se realizan en tiempo real mediante el Super Chat de YouTube, haciendo que cada transmisión tenga impacto inmediato en el juego.

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¿Cuál es el premio de La mansión VIP y qué gana el público que sigue el reality?

El encierro, las discusiones y la presión constante no son gratis. El ganador de La mansión VIP se llevará un premio de 2 millones de pesos, cifra que ha elevado la competencia y las traiciones dentro de la casa.

Pero los espectadores tampoco se quedan fuera. HotSpanish anunció que rifará 100 mil pesos entre sus seguidores, divididos en 20 premios de 5 mil pesos, como una forma de agradecer el apoyo al proyecto.

Para participar en estos sorteos, los fans deben suscribirse al canal de YouTube, activar notificaciones y seguir las redes oficiales de La mansión VIP en TikTok e Instagram, donde también se publican clips exclusivos y adelantos de lo que no siempre se alcanza a ver en las transmisiones largas.