¿Quién ganó “¿Apostarías por mí?” y cuánto dinero se llevaron? Así terminó la final del reality

La primera temporada de ¿Apostarías por mí? llegó a su final este domingo 15 de marzo, luego de casi dos meses de encierro, estrategias, alianzas rotas y apuestas de alto riesgo que mantuvieron al público al filo del asiento. Cuatro parejas llegaron a la recta final con la posibilidad de llevarse a casa una cifra millonaria acumulada a lo largo de intensas pruebas físicas y mentales.

Aunque algunos nombres sonaban como favoritos desde semanas atrás, como el del polémico Adrián Di Monte y su prometida Nuja Amar, el desenlace dio un giro inesperado. La decisión quedó en manos del público y el resultado sorprendió a más de uno. Aquí te contamos quién ganó ¿Apostarías por mí?, cuánto dinero se llevó y cómo se vivió la final del reality de ViX que dio tanto de qué hablar.

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Estreno de "¿Apostarías por mí?": René Strickler y Rubí Cardozo estrenan suite y toman una drástica decisión / Redes sociales y canva

¿Quiénes fueron los finalistas de ‘¿Apostarías por mí?’ y cuánto dinero tenía cada pareja?

Tras ocho semanas de competencia en ¿Apostarías por mí?’, solo cuatro parejas lograron sobrevivir a las eliminaciones y llegar a la gran final. Cada una acumuló dinero conforme avanzaban en las apuestas y retos, por lo que el monto final también fue parte clave del suspenso.

Así llegaron las placas de dinero a la noche decisiva:

René Strickler y Rubí Cardozo: 203 mil 251 dólares

203 mil 251 dólares Laysha y El Malito: 159 mil 171 dólares

159 mil 171 dólares Alejandra Jaramillo y Beta Mejía: 126 mil 082 dólares

126 mil 082 dólares Adrián Di Monte y Nuja Amar: 102 mil 166 dólares

Además del premio económico, la final tuvo un ingrediente extra que elevó la tensión: el enfrentamiento directo entre los dos bandos que marcaron toda la temporada. Por un lado, el Team pueblo, integrado por Ale y Beta, conocidos como Los Bebitos, y Laysha junto a El Malito. Del otro, el Team rebelión, conformado por René y Rubí, quienes nunca fueron nominados y Adrián con Nuja, líderes constantes de su equipo.

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¿Quién ganó ‘¿Apostarías por mí?’ y en qué lugar quedaron las demás parejas?

Luego de una noche llena de emociones y votaciones abiertas, se reveló el resultado final. René y Rubí se quedaron con el cuarto lugar, mientras que Adrián Di Monte y Nuja Amar ocuparon la tercera posición, quedándose a un paso de la final definitiva.

El duelo final se vivió entre Laysha y el Malito contra Alejandra Jaramillo y Beta Mejía, dos parejas que conectaron fuerte con el público. Finalmente, las votaciones favorecieron a Ale y Beta, quienes se convirtieron en los ganadores absolutos de la primera temporada de ¿Apostarías por mí?.

Mario y Brenda Bezares podrían abandonar el reality ¿Apostarias por mi? / Captura de pantalla / redes sociales

La pareja triunfadora se llevó un monto aproximado de 206 mil dólares, cifra que equivale a cerca de 3 millones 677 mil pesos mexicanos, consolidándose como los grandes vencedores del reality.

Visiblemente emocionada, Alejandra Jaramillo agradeció el apoyo del público con un mensaje que conmovió a sus seguidores:

Alejandra Jaramillo “Gracias de todo corazón, si algo les puedo dejar es que jamás duden de su esencia, eso los hace llegar muy lejos (…) Estoy muy feliz, sobre todo porque fue muy duro, pero lo superamos juntos”.

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¿Cuánto dinero se llevaron Ale y Beta tras ganar ‘¿Apostarías por mí?’?

Aunque inicialmente se habló de un premio cercano a los 206 mil dólares, la cifra final aumentó gracias a un bono adicional de 80 mil dólares que Ale y Beta ganaron en el último reto del sábado previo a la final.

Con este extra, la cantidad total que la pareja se llevó a casa fue de 207 mil dólares, es decir, alrededor de 3.6 millones de pesos mexicanos, convirtiéndose no solo en los ganadores del reality, sino en una de las parejas más exitosas de la temporada.

Así, ¿Apostarías por mí? cerró su primera edición dejando polémica, emociones y una audiencia que ya se pregunta si habrá una segunda temporada. Mientras tanto, Ale y Beta celebran una victoria que, sin duda, marcó un antes y un después en su carrera televisiva.