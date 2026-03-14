¿Brenda y Mario Bezares se alejan de los reflectores? La pareja da importante anuncio tras ¿Apostarías por mí?

La participación de Brenda y Mario Bezares en el reality ¿Apostarías por mí? llegó a su fin luego de que la pareja fuera eliminada en la etapa de semifinales. Tras su salida del programa, ambos compartieron con Infobae las emociones que les dejó el proyecto, así como algunas reflexiones sobre lo que significó exponer su relación ante millones de espectadores.

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Mario Bezares y Brenda Bezares / Redes sociales

¿Por qué Brenda y Mario Bezares decidieron retirarse de los realities?

Tras quedar fuera de la competencia, Mario Bezares explicó que su decisión de no volver a participar en realities responde, en parte, a temas de salud y al desgaste que implican este tipo de producciones.

El conductor detalló que arrastra algunas lesiones físicas que requieren atención, entre ellas problemas en la rodilla. Según comentó, el ritmo de los retos y la intensidad del formato influyeron en su determinación.

“No estoy bien, necesito recuperar mi rodilla y muchas cosas que tengo por lastimaduras viejas” Mario Bezares

También señaló que el formato del programa representa un reto considerable a nivel psicológico, físico y emocional, ya que los participantes se enfrentan a situaciones de presión constante mientras son observados por la audiencia.

De acuerdo con el también conductor, este tipo de dinámicas pueden generar un desgaste importante, por lo que prefirió cerrar este capítulo tras su participación en ¿Apostarías por mí?. Con ello, tanto él como Brenda Bezares confirmaron que este fue el último reality en el que participarán.

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¿Cómo vivieron Brenda y Mario Bezares la experiencia de mostrar su relación en televisión?

Durante su paso por el programa, Brenda y Mario Bezares compartieron diversos momentos de su vida cotidiana frente a las cámaras. La dinámica del reality implicaba convivir y superar pruebas mientras su relación era observada las 24 horas del día.

Mario Bezares recordó que una de las experiencias más llamativas fue la exposición constante de su vida privada. Entre risas, comentó que el público pudo ver prácticamente todos los aspectos de su convivencia.

“Nos vieron todo. Qué bárbaro”, expresó el conductor al recordar la intensidad del formato.

Por su parte, Brenda Bezares explicó que uno de los retos más grandes fue acostumbrarse a la sensación de estar siendo observados permanentemente. De acuerdo con sus palabras, durante algunos momentos olvidaban que había cámaras, aunque después recordaban que su comportamiento estaba siendo visto por la audiencia.

La empresaria señaló que mostrar momentos personales frente al público puede resultar complejo, sobre todo cuando se trata de situaciones vulnerables o días difíciles.

“Mostrarte vulnerable en tus peores días, en tus peores fachas, es lo más difícil” Brenda Bezares

Ambos coincidieron en que el reality implicó adaptarse a una dinámica distinta a la vida cotidiana, ya que dentro del programa los participantes enfrentan retos y situaciones fuera de su control.

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Redes sociales

¿Qué aprendizajes dejó '¿Apostarías por mí?’ en la relación de Brenda y Mario Bezares?

Más allá de la competencia, la pareja afirmó que la experiencia también les permitió reflexionar sobre su relación y redescubrir aspectos de su vida en común. Brenda Bezares comentó que durante el programa pudieron identificar dinámicas que habían dado por sentadas después de tantos años juntos. Según explicó, el tiempo dentro del reality les permitió replantear la forma en que se apoyan y acompañan mutuamente.

“Aprendimos a reinventarnos, a ser más cómplices y a cuidarnos” Brenda Bezares

Mario Bezares también habló sobre algunos momentos que vivieron durante el programa, especialmente aquellos en los que podían descansar después de las pruebas o retos del día. El conductor relató que esas pausas le permitieron valorar aspectos de su relación que, en la rutina diaria, pueden pasar desapercibidos.

Ambos coincidieron en que el reality les permitió reforzar su comunicación y recordar la importancia de apoyarse mutuamente en situaciones de presión.

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