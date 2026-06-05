Mario Bezares rompe el silencio sobre el nuevo documental de Paco Stanley, ¿está en contra?: “fuimos víctimas”

El estreno del documental sobre el asesinato de Paco Stanley volvió a sacudir el caso y ahora Mario Bezares habló sin filtros. El ganador de La casa de los famosos México 2024 confirmó que ya vio el proyecto y adelantó detalles que podrían cambiar la historia: exagentes aseguran quién ordenó el crimen y lo deslindarían, junto a Paola Durante. ¿Se acerca la verdad definitiva?

mIRA: Paul Stanley reacciona y explota por documental de Paco Stanley; señala: “ganan dinero a costa de mi jefe”

Mario Bezares prepara documental sobre Paco Stanley

/ Archivo TVNotas

¿Cómo reaccionó Mario Bezares al documental de Paco Stanley y qué reveló sobre quién ordenó el asesinato?

El nombre de Mario Bezares, comediante y ganador de La casa de los famosos México 2024, vuelve al centro de la conversación tras el lanzamiento del documental “Testigos: la verdad tiene voz, caso Paco Stanley”, una producción que promete revelar detalles inéditos sobre el asesinato del conductor Paco Stanley, ocurrido en 1999.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Mario Bezares rompió el silencio sobre el documental de Paco Stanley y sorprendió al confirmar que ya vio el contenido completo. Según relató, el proyecto incluye los testimonios de dos exagentes judiciales que habrían estado presentes en el momento en que se dio la orden del crimen.

“Yo ya vi el documental, lo vi ayer en la noche. Son dos personas exagentes judiciales de Jalisco, de los que hablan y mencionan que estuvieron ahí en ese momento cuando dieron la orden”, contó.

¿Por qué Mario Bezares asegura que él y Paola Durante son inocentes?

Uno de los puntos más contundentes del nuevo documental del caso Paco Stanley es que, según Mario Bezares, los testimonios exoneran tanto a él como a Paola Durante, quienes durante años cargaron con señalamientos públicos.

El conductor reiteró que ambos fueron víctimas de una investigación mal llevada y de un sistema que los señaló sin pruebas sólidas.

Mario Bezares “Ellos mismos dicen que nosotros, tanto Paola como yo, no tenemos absolutamente nada que ver ahí, que no tenemos absolutamente nada que nos inculpe ni nada de eso, ¿no? Y pues yo creo que… desde el documental que hizo Diego Enrique Osorno… ahí están las pruebas fehacientes de que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, ¿no?”

Mario Bezares insiste en su inocencia en el asesinato de Paco Stanley, recordando que legalmente fue absuelto, aunque el costo emocional y profesional fue enorme.

Digo, independientemente, pues se hizo un juicio y nos exoneraron, y tenemos totalmente esa libertad completa de que nosotros no hicimos nada y que fuimos víctimas de un sistema, víctimas de una administración mal hecha, y que desafortunadamente esos años que pasamos no se pueden recuperar, ¿verdad? Mario Bezares

También dejó ver que tiene expectativas sobre el impacto del documental:

“Pues mira, yo creo que espero que realmente tengan totalmente todas esas pruebas contundentes de todo lo que está pasando…” Mario Bezares

Paco Stanley y Mario Bezares / FB: Paco Stanley/YouTube: Programasretro

¿Paola Durante lloró por las revelaciones del documental de Paco Stanley?

Mientras el tema genera debate, Paola Durante reaccionó de forma completamente distinta al conocer el contenido del documental sobre Paco Stanley. En entrevista, confesó que rompió en llanto, pero esta vez por una razón muy distinta: alivio.

“He llorado mucho, pero ya no de tristeza, sino de emoción, de felicidad… Estoy en shock”. Paola Durante

Durante explicó que durante décadas vivió con el peso de las acusaciones, por lo que este proyecto representa una posible reivindicación pública.

“Por fin se va a hacer justicia. Estoy feliz… mi mamá luchó por el día de hoy”. Paola Durante

La también conductora recordó el impacto que tuvo el caso en su familia, dejando claro que busca cerrar ese capítulo:

“Estoy muy contenta… que todo México sepa de verdad que yo no fui, que soy inocente…” Paola Durante

Paola Durante, acusada de mentir durante su tiempo en prisión, dicen que si estuvo presa pero no librada de privilegios y comodidades. / Archivo TVNotas

¿Dónde ver el documental “Testigos: la verdad tiene voz” del caso Paco Stanley?

El documental “Testigos: la verdad tiene voz, caso Paco Stanley” es uno de los proyectos más esperados sobre este crimen que marcó la historia de la televisión mexicana.

Hasta ahora, se ha confirmado que estará disponible en la plataforma Reellee Tv, aunque todavía no cuenta con una fecha oficial de estreno.