Paul Stanley reacciona y explota por documental de Paco Stanley; señala: “ganan dinero a costa de mi jefe”

La historia del asesinato de Paco Stanley está lejos de ser olvidado. A casi tres décadas del crimen que conmocionó a México, un nuevo documental promete sacar a la luz información inédita, incluyendo la presunta identidad de quien ordenó el asesinato y nuevos testimonios que podrían cambiar la percepción sobre algunos de los personajes involucrados en el caso.

Uno de los primeros en reaccionar fue Paul Stanley, hijo del conductor asesinado, quien fue cuestionado por la prensa sobre el proyecto y no ocultó su postura. ¿Enojado por tocar la memoria de su padre?

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¿Qué revelaciones promete el documental sobre el asesinato de Paco Stanley?

El nuevo documental de Paco Stanley ha generado enorme expectativa porque sus productores aseguran que contendrá información capaz de modificar la narrativa que ha rodeado el caso durante más de dos décadas.

De acuerdo con la rueda de prensa a la que asistió TVNotas, la producción abordará cuatro puntos fundamentales que han permanecido rodeados de dudas durante años.

Entre las supuestas revelaciones se encuentra la identidad de quien habría ordenado el asesinato de Paco Stanley, los presuntos motivos detrás del crimen, el nombre del sicario que habría ejecutado el ataque y nuevos testimonios que respaldarían la inocencia de Mario Bezares y Paola Durante.

Precisamente este último punto ha llamado especialmente la atención, debido a que ambos personajes fueron durante mucho tiempo objeto de señalamientos públicos y especulaciones relacionadas con el caso.

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¿Qué dijo Paul Stanley sobre el documental que promete revelar quién mató a Paco Stanley?

Paul Stanley, hijo no reconocido de Paco Stanley, hasta sus tres años, dejó claro que no conoce a fondo el contenido del documental sobre su padre y aseguró que hasta ahora no ha recibido información detallada sobre las supuestas revelaciones que contendrá la producción.

Al ser abordado por medios de comunicación, el conductor respondió con evidente sorpresa cuando le preguntaron sobre el proyecto.

“No tengo idea, bro. La neta, no tengo idea. Pues esperar a ver qué pasa”, declaró.

Las declaraciones de Paul Stanley sobre el documental de Paco Stanley llamaron la atención porque, lejos de mostrar entusiasmo por las nuevas revelaciones, prefirió mantenerse reservado y esperar a que el material sea estrenado para conocer realmente su contenido.

Cuando los reporteros insistieron sobre la posibilidad de que el documental deslinde definitivamente a Mario Bezares y Paola Durante, quienes durante años estuvieron ligados mediáticamente al caso, el conductor respondió:

“No sé ni de qué me estás hablando. Ya que salga, pues ya”. Paul Stanley

Respecto a la posibilidad de que finalmente se revele quién fue el responsable del asesinato de su padre, Paul Stanley se limitó a señalar:

“Pues bueno, quien tenga que pagar, pues pagará culpas”. Paul Stanley

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¿Por qué Paul Stanley aseguró que están “ganando dinero” con la muerte de su padre?

La declaración del conductor de Paul Stanley más contundente llegó cuando fue cuestionado sobre los sentimientos que le genera que el caso de Paco Stanley vuelva a ser tema de conversación pública.

Paul Stanley expresó que, independientemente de las nuevas versiones o revelaciones que puedan aparecer, nada cambiará el hecho de que su padre murió hace muchos años.

“Mi papá ya está muerto, desde hace mucho tiempo. O sea, nadie, nada, ni, ni verdades o no verdades de mucha gente, pues lo va a revivir. O sea, nada más están ganando dinero a costa de mi jefe”. Paul Stanley

¿Paola Durante rompió en llanto tras conocer el contenido del documental?

Mientras Paul Stanley reaccionó con escepticismo, Paola Durante vivió un momento completamente distinto al enterarse de las presuntas revelaciones incluidas en el documental sobre Paco Stanley.

La exedecán confesó en De primera mano que la noticia la hizo llorar, pero esta vez por motivos muy diferentes a los que la acompañaron durante años.

“He llorado mucho, pero ya no de tristeza, sino de emoción, de felicidad, porque es algo que no solo mi familia y mi mamá querían escuchar, sino yo también. Estoy en shock”. Paola Durante

Paola Durante, acusada de mentir durante su tiempo en prisión, dicen que si estuvo presa pero no librada de privilegios y comodidades. / Archivo TVNotas

Durante explicó que durante décadas cargó con el peso de los señalamientos y que espera que este proyecto permita limpiar definitivamente su nombre ante la opinión pública.

Paola Durante “Por fin se va a hacer justicia. Estoy feliz, estoy agradecida con Dios, con la vida, con mi madre, porque mi mamá luchó por el día de hoy”.

La también conductora recordó que su familia sufrió profundamente debido a la persecución mediática y las acusaciones que enfrentó tras el asesinato de Paco Stanley.