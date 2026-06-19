Tras documental que revive el caso Paco Stanley, Mario Bezares llega a Hoy pero ¿Paul Stanley no aparece?

El caso de Paco Stanley volvió a sacudir el espectáculo y, justo en medio de nuevas revelaciones sobre su asesinato, Mario Bezares apareció en el programa Hoy sin Paul Stanley en el foro. La ausencia no pasó desapercibida y encendió las especulaciones, aunque el conductor ya había perdonado públicamente el pasado.

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¿Por qué Mario Bezares fue a Hoy tras revelarse quién mató a Paco Stanley?

El nombre de Mario Bezares, Paco Stanley y Paul Stanley volvió a colocarse entre las principales tendencias luego del estreno del documental “Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley”, donde se revelaron nuevos detalles sobre el asesinato del famoso conductor.

En este contexto mediático y con el tema nuevamente en boca de todos, Mario Bezares, ganador de La casa de los famosos México, apareció como invitado especial en el programa Hoy. Su presencia no fue casualidad: llegó justo cuando el caso revivía.

Durante su participación, Bezares convivió con conductores como Galilea Montijo y Andrea Escalona, integrándose con normalidad a las dinámicas del programa, como si el tiempo hubiera pasado sin peso… pero no todos estaban presentes.

El detalle que realmente llamó la atención fue que, en plena visita, el tema de Paco Stanley se sentía en el ambiente, aunque no se tocó de forma directa en cada segmento.

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¿Por qué Paul Stanley no estuvo en Hoy cuando fue Mario Bezares?

El hijo del conductor asesinado,Paul Stanley, quien actualmente es una de las caras principales del programa, no apareció en ninguna sección durante la visita de Bezares, lo que generó una ola de comentarios, teorías y cuestionamientos entre la audiencia.

Sin embargo, la explicación parece más simple de lo que muchos imaginaban. A través de sus redes sociales, Paul Stanley compartió que se encontraba en Guadalajara, Jalisco, disfrutando del Mundial 2026.

Es decir, su ausencia no necesariamente estuvo relacionada con la visita de Bezares, aunque el timing fue lo que desató las especulaciones.

Cabe recordar que el propio Paul Stanley ya había dejado claro en el pasado que perdonó a Mario Bezares, quien fue señalado como sospechoso tras el asesinato de su padre, aunque posteriormente quedó libre de responsabilidad.

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Paul Stanley / Redes sociales

¿Quién mató a Paco Stanley según el documental “Testigos: La verdad tiene voz”?

De acuerdo con lo expuesto por la investigación retomada en “Testigos: La verdad tiene voz, Caso Paco Stanley”, el conductor habría sido asesinado por un expolicía identificado como Carlos Acevedo, alias “el Pato”.

En entrevista con el programa De primera mano, el productor del documental, Juan Carlos Uribe, explicó que el móvil del crimen estaría relacionado con una fuerte suma de dinero.

Según lo que se revela, Paco Stanley habría recibido cerca de 4 millones de dólares de un grupo delictivo, dinero que supuestamente debía lavar. Sin embargo, el conductor no habría cumplido con esa operación, lo que habría derivado en una represalia fatal.

Estas versiones, aunque no son nuevas del todo, toman fuerza con el documental, lo que vuelve a poner el caso en el ojo público después de años de controversia.

Mario Bezares rompió el silencio después de las declaraciones de Jorge Gil / Facebook

¿Qué pasó entre Mario Bezares y el caso Paco Stanley?

El nombre de Mario Bezares quedó marcado desde el inicio por el asesinato de Paco Stanley en 1999. El comediante incluso fue detenido y permaneció en prisión como parte de las investigaciones.

Durante años, su figura estuvo ligada a la polémica, aunque finalmente fue liberado y exonerado, al no comprobarse su responsabilidad en los hechos. Con el paso del tiempo, Bezares ha intentado reconstruir su carrera y su imagen pública, algo que logró reforzar tras ganar La casa de los famosos México, donde consiguió el apoyo del público.

Por su parte, Paul Stanley ha hablado abiertamente sobre el tema, asegurando que decidió dejar atrás el rencor y otorgar el perdón, un gesto que fue ampliamente comentado en su momento.