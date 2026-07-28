‘Hoy’ de luto: Interrumpen transmisión EN VIVO para anunciar inesperada muerte: “Te quedas con momentos hermosos”

El programa Hoy vivió un momento lleno de emociones cuando Galilea Montijo reaccionó a una dolorosa pérdida que golpeó a uno de los productores más reconocidos de Televisa. La conductora no pudo ocultar su conmoción al escuchar el difícil proceso que atraviesa el creativo, quien además enfrenta complicaciones de salud tras despedirse de la persona que lo acompañó durante más de cinco décadas.

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¿Qué pasó en el programa Hoy y por qué Galilea Montijo se mostró tan conmovida?

La mañana de este martes 28 de julio, los conductores del programa Hoy dedicaron unos minutos a recordar el complicado momento personal que vive el productor Miguel Ángel Herros, figura clave dentro de Televisa y responsable de exitosas producciones como La rosa de Guadalupe.

Durante la sección de espectáculos, el matutino retomó imágenes de una reciente misa realizada a un mes de una dolorosa pérdida familiar que marcó la vida del productor. La situación generó un ambiente de profunda reflexión entre los presentadores.

Fue entonces cuando Galilea Montijo tomó la palabra y expresó la admiración que siente por Herros, destacando la fortaleza que ha mostrado pese a la difícil etapa que atraviesa tras compartir gran parte de su vida con una persona muy especial.

“Abrazos a usted, a toda la familia ufff 56 años ¿qué difícil, no? te quedas con todos los momentos hermosos, con la familia, que admiración” Galilea Montijo

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A un mes de la muerte de su esposa, Miguel Ángel Herros recibe emotivo apoyo en Hoy

¿Quién era la persona cuya partida recordó el programa Hoy?

Durante la transmisión se recordó a Rebecca Vargas, quien fuera esposa de Miguel Ángel Herros y una de las personas más importantes en la vida del productor.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por el propio Herros semanas atrás. La pareja construyó una historia de amor de más de cinco décadas, formando una familia integrada por tres hijos y tres nietas.

El recuerdo de Rebecca Vargas volvió a ocupar un espacio importante en la televisión nacional debido a la misa realizada al cumplirse un mes de su partida, ceremonia a la que acudieron familiares, amigos y reconocidas figuras del medio artístico.

La emotiva cobertura de este encuentro permitió que los conductores del programa Hoy enviaran mensajes de apoyo y solidaridad a uno de los productores más respetados de la empresa.

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¿Qué problemas de salud enfrenta Miguel Ángel Herros tras esta difícil etapa?

Además del proceso de duelo, Miguel Ángel Herros reveló que atraviesa complicaciones físicas que se agravaron durante los últimos días de vida de su esposa.

En entrevista para el programa Hoy, el productor explicó que continúa trabajando y manteniéndose activo, aunque reconoció que la situación no ha sido sencilla tras más de 54 años de matrimonio.

“Estamos cerrando un ciclo 54 años de casados con 3 hijos, 3 nietas y aquí seguimos dándole”. Miguel Ángel Herros

Herros también detalló que padece distonía cervical, una condición que afecta su movilidad y calidad de vida. Según explicó, el problema se intensificó debido al esfuerzo físico que realizó mientras cuidaba a su esposa en sus últimos días.

Miguel Ángel Herros “Algo que se me presentó hace 5 años ya, que se llama distonía cervical que no tiene cura y se me presentó por un problema derivado de los últimos días de mi esposa que yo tengo prohibido cargar peso y tuve que cargarla en algún momento, en alguna madrugada y de ahí tengo más acentuado el problema, no solamente de mis cervicales sino de mis lumbares”.

Pese a las dificultades emocionales y de salud, Miguel Ángel Herros aseguró que continuará adelante, apoyado por su familia y por el cariño de sus amigos y compañeros, quienes no han dejado de acompañarlo en este complicado momento.