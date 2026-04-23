Actor de La rosa de Guadalupe, tras agredir a reportero, le rechazan sus disculpas: "¡Matón de barrio!”

Un actor de La rosa de Guadalupe se volvió tendencia tras agredir a un reportero. Insultos verbales, patadas y golpes quedaron evidenciados en un video y el artista salió a pedir disculpas, las cuales no fueron aceptadas por algunos, principalmente por Magaly Medina, presentadora de un programa de televisión al que pertenece el reportero agredido. ¡Esto fue lo que dijo!

Un actor de La rosa de Guadalupe golpeó, insultó y amenazo un reportero cuando se encontraba en otro país. / Foto: Internet / Canva.

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¿Quién es el actor de La rosa de Guadalupe que agredió a reportero?

Se trata del actor mexicano Rodrigo Brand, quien se encuentra en Perú en las grabaciones de una telenovela y fue captado en un momento romántico con Mayra Goñi, una de sus compañeras de grabación.

Al percatarse de la presencia del reportero, el actor se acercó para agredirlo con insultos verbales y dañando la cámara y celular con la que se encontraba grabando el comunicador.

El reportero le preguntó a Brand si oficializaría su romance con Mayra, con quien se rumora una relación y se les ha visto fuera del set de grabación en repetidas ocasiones, por lo que el actor respondió agrediéndolo.

Rodrigo Brand atacó a un fotógrafo que lo captó besando a Mayra Goñi, su pareja en #ValentinaValiente, en un bar el fin de semana en Perú.



El actor mexicano estaba en estado de ebriedad, junto a su hermano. pic.twitter.com/IGcmE8Rd8O — Cultura Pop (@RCulturaPop) April 22, 2026

Todo lo anterior quedó captado en video para el programa ‘Magaly TV Firme’, por lo que al ser transmitido el comportamiento agresivo de Rodrigo Brand, el actor se pronunció al respecto.

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¿Cuál fue el pronunciamiento de Rodrigo Brand tras agredir a reportero?

Rodrigo Brand emitió un comunicado en sus redes sociales donde pidió disculpas tras la agresión al reportero de televisión.

Agregó que su comportamiento no representa sus valores personales.

“A la opinión pública: El último fin de semana, en horas de la madrugada, viví una situación que se salió de control y en la que estuve involucrado junto a mi hermano. No me siento orgulloso de lo ocurrido. Reconozco que pude haber manejado mejor el momento, asumo mi responsabilidad y ofrezco disculpas sinceras a las personas afectadas. Creo firmemente en el respeto hacia mí mismo y hacia los demás, y lo sucedido no representa quién soy ni cómo elijo manejarme. Hoy me enfoco en aprender de esta experiencia, hacerme cargo y seguir adelante con mayor conciencia. Gracias a quienes han mostrado su apoyo y también a quienes, desde la crítica, me impulsan a reflexionar”. Rodrigo Brand.

Rodrigo Brand pide disculpas por agresión a reportero / Foto: Instagram/rodrigobrandr.

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¿Qué dijeron sobre las disculpas de Rodrigo Brand tras agredir a reportero?

Luego de que Rodrigo Brand se disculpara, Magaly Medina presentadora del programa ‘Magaly TV Firme’ rechazó el pronunciamiento del actor.

La presentadora llamó ‘patán’ y ‘matón de barrio’ a Rodrigo Brand por el comportamiento que tuvo contra el reportero y señaló que se encontraba en estado alcohólico.

“¡Al matón de barrio! ¡Al patán ese! Se atrevió a golpear a un equipo de investigación periodística solo porque no le gustó su cara, su oficio, el micrófono. Solo porque de repente el alcohol sacó de ellos lo peor”. Magady Medina.

Tras leer las disculpas del actor en el programa de televisión, Mayra las rechazó y dijo que espera que la productora de la telenovela lo haga.

“Acá tus disculpas no son aceptadas. Estoy esperando un pronunciamiento de Latina”. Magady Medina..

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¿Quién es Rodrigo Brand?

Rodrigo Brand es un actor de televisión que actualmente tiene 30 años de edad y ha participado en diferentes proyectos de programas de televisión, así como en algunas telenovelas como:



La rosa de Guadalupe.

Como dice el dicho.

Esta historia me suena.

La mexicana y el güero.

‘Valentina Valiente’, producción peruana, es uno de sus más recientes proyectos, donde él es protagonista.