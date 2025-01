Jesús Ochoa agrede a compañero en plena entrevista y él abandona el lugar: Video

Recientemente, el elenco de la obra de teatro ‘¡Yo miento, tú mientes, todos mentimos!’ que incluye a Cecilia Galliano, Jesús Ochoa, Rodrigo Brand, Aida Pierce, Lourdes Munguía y Rodrigo Murray, brindó una serie de entrevistas a medios de comunicación para promover su gira por la República Mexicana. Sin embargo, una situación inesperada sorprendió tanto a los reporteros como a los mismos actores durante una de las conversaciones con la prensa.

Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que Jesús Ochoa, quien habló sobre el comienzo del año con la obra de teatro, dijo: “Empezamos el año con carcajadas, que nos hacen mucha falta”. Fue entonces cuando Rodrigo Brand, en un intento por añadir algo a la conversación, comenzó a reírse de manera exagerada y algo fingida, lo que desconcertó tanto a los reporteros como a los compañeros de elenco.

Jesús Ochoa le da un zape a Rodrigo Brand frente a las cámaras

En medio de este incómodo momento que fue un humor forzado, Cecilia Galliano intentó suavizar la situación explicando ante los micrófonos: “Es que está queriendo ser comediante”. Sin embargo, el momento se volvió incómodo cuando Jesús Ochoa, desconcertado por el comportamiento de Brand, le propinó un fuerte zape al joven actor en plena entrevista.

Jesús Ochoa le propinó un zape a su compañero Rodrigo Brand en plena entrevista / YouTube

El golpe causó risas nerviosas entre los presentes, especialmente a Cecilia Galliano, pero la reacción de Rodrigo Brand fue inmediata y contundente: “No seas cab… eh, no seas cab... no seas cabr...ncito”, le dijo sin importarle las cámaras. El momento dejó a los reporteros desconcertados, quienes, sin saber cómo reaccionar, continuaron con las preguntas, mientras Ochoa respondía con humor sobre su experiencia trabajando con sus compañeros de elenco.

Rodrigo Brand abandona entrevista tras agresión de Jesús Ochoa

Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió cuando, minutos después, Rodrigo Brand desapareció de las cámaras. Mientras los demás actores continuaban la entrevista, se escuchó a Jesús Ochoa reclamarle por abandonar los micrófonos: “Con aquel cab... (Rodrigo) ¿cuál empezando? Ya llevamos dos obras él y yo. Con quien no había trabajado es con Lourdes y es una sorpresa maravillosa, ni con la Pierce (había trabajado)… ¡ja! No te vayas (Rodrigo), no seas cobarde”.

Aunque la respuesta de Brand no fue captada por las cámaras, Cecilia Galliano y Rodrigo Murray se quedaron visiblemente sorprendidos y confundidos por el altercado. No obstante, ellos continuaron con las entrevistas, tratando de restar importancia al incidente.

Cecilia Galliano y Rodrigo Murray estaban desconcertados por las interacciones entre sus compañeros / YouTube

Las polémicas de Jesús Ochoa

Este incidente no es el primero en el que Jesús Ochoa se ve involucrado. El actor ha sido calificado en varias ocasiones por medios y personalidades como Gustavo Adolfo Infante como alguien con problemas de ira. Recientemente, Ochoa protagonizó otra controversia durante una entrevista con ‘De primera mano’, donde tuvo un tenso intercambio con una reportera que le cuestionó sobre sus disputas públicas y agresiones a diversas personas. En esa ocasión, el actor reaccionó pidiendo que le mostraran un video del incidente y criticando a la reportera por su trabajo, señalando que lo hacía solo para generar polémica por un “pago miserable”.

Este altercado se suma a otros escándalos que han marcado la carrera de Ochoa, incluyendo peleas callejeras, acusaciones de acoso durante la filmación de la película de ‘La usurpadora’, y una demanda por su negativa a pagar a la Casa del Actor, una residencia para actores retirados en México al ser secretario de la ANDA (Asociación Nacional de Actores).