Actor de telenovelas agredido por Jesús Ochoa ¡lo defiende! ¿No es agresivo?

En enero pasado, el joven actor de telenovelas, Rodrigo Brand fue golpeado en plena entrevista por Jesús Ochoa. Compartían escenario en la obra de teatro ‘¡Yo miento, tú mientes, todos mentimos!’, pero en aquel momento a Ochoa no le pareció que su compañero se hiciera el gracioso frente a la prensa y terminó propinándole un zape frente a las cámaras.

El incidente ocurrió frente a la prensa, con la también actriz Cecilia Galliano como testigo, quien trató de suavizar el momento con risas nerviosas sin saber si la situación podría escalar.

Rodrigo reaccionó inmediatamente diciéndole a Ochoa: “No seas cabr… eh, no seas cabr… no seas cabr...ncito”. Aunque la prensa se quedó desconcertada por el momento, continuaron con sus preguntas, pero Rodrigo Brand abandonó la entrevista tras los hechos.

Jesús Ochoa le propinó un zape a su compañero Rodrigo Brand en plena entrevista / YouTube

Momentos después, en tono irónico, Jesús le reclamó por abandonar los micrófonos y le gritó irónicamente de un lado a otro: “ja, ¡no te vayas (Rodrigo), no seas cobarde!”.

La escena, aunque disfrazada de humor negro, no pasó desapercibida para la audiencia ni para los medios y el momento se volvió viral en redes sociales, agregándose a la lista de agresiones por parte de Jesús Ochoa hacia compañeros del medio.

Cecilia Galliano y Rodrigo Murray estaban desconcertados por las interacciones entre Rodrigo y Jesús / YouTube

Rodrigo Brand habla del incómodo momento con Jesús Ochoa: “Tiene su carácter como cualquiera”

Sin embargo, ahora Rodrigo Brand, lejos de sumarse a las voces que cuestionan el comportamiento del actor, habla de la situación y a pesar de lo sucedido, defiende a su agresor: “A Jesús yo lo admiro y respeto muchísimo. Es un compañero que me ha dado la vida y no puedo hablar mal de él porque sería traicionarme a mí mismo”, menciona.

Brand no dio más detalles de lo ocurrido, pero compartió cuál es la enseñanza más grande que ha aprendido de Jesús Ochoa: “El no dejarse llevar por los comentarios externos, por ejemplo esto de que si pasó algo o no. Al final del día eso es completamente irrelevante para el trabajo de uno y entiendo que es parte de su trabajo también, pero para mí no es algo que ni sume ni que reste ni mucho menos y menos si hablamos de alguien con la trayectoria de Jesús Ochoa”, externó.

Rodrigo Brand / Redes sociales

Más allá de lo que pasó, Rodigo Brand insiste en que su respeto por el actor permanece intacto y agregó: “Lo admiro, lo respeto y es un referente en nuestro país y toda Latinoamérica. Es un señor, un actor que tiene su carácter como cualquiera de nosotros, entonces hay que saber que los actos de uno tienen consecuencias”, indicó.

Acerca de su carrera, nos dijo que está incursionando en la música y aunque no dejará la actuación para perseguir ese sueño, quiere compaginar ambas pasiones: “No es fácil, requiere mucha organización. El regional es la línea principal, pero no me cierro a otro género. (Me gustaría trabajar) con Nodal, con Carin León, Edwin Luna”, finalizó emocionado por esta faceta.

Los escándalos de Jesús Ochoa... ¡lo han acusado de ser explosivo!

• Carlos Speitzer. Recientemente lo acusó de agredirlo físicamente con tres manotazos luego de confrontarlo por fraudes y desfalcos en la ANDA

• Fernando Larrañaga. Lo señaló de haberlo empujado o golpeado durante una asamblea en la ANDA. Un video captó un forcejeo, y algunos testigos interpretaron que Ochoa lo golpeó, otros mostraron que el mismo Fernando se había golpeado para culpar a Jesús

• Conflicto en La Casa del Actor. Se presentó una denuncia formal por “lesiones, omisión de auxilio, tortura psicológica y discriminación” en contra de Ochoa. Lo acusaron de violentar y no pagar derechos a actores retirados alojados en la institución

• Pelea callejera. Un video se hizo viral en 2023 donde aparece Jesús Ochoa en una pelea con Fidel Ábrego ‘El chamuco’ un colega de la tercera edad afuera de la ANDA. El actor se ha molestado con medios de comunicación que recuerdan lo sucedido porque alega que no lo golpeó

Jesús Ochoa en pelea callejera

• La Usurpadora. Hubo acusaciones de presunto acoso contra el actor en la filmación de la película y aunque se rumoró que lo habían despedido, esto no sucedió

Ante los señalamientos Jesús Ochoa se ha defendido mencionando que “no hay demandas” en su contra y enfrentando a la prensa en entrevistas donde le cuestionan sus comportamientos.

¿Quién es Rodrigo Brand?

• Es un actor mexicano que ha participado en proyectos televisivos como: ’Minas de pasión’, ‘Mi fortuna es amarte’, ‘La mexicana y el güero’, entre otros.

• Recientemente formó parte del elenco de la obra ‘¡Yo miento, tú mientes, todos mentimos!’, compartiendo escenario con Jesús Ochoa y Cecilia Galliano

• Ha incursionado en la música regional mexicana y se presentó en la Feria de Aguascalientes 2025

• Sueña con tener un dueto con Christian Nodal o Carín León y que una de sus canciones pueda ser el tema principal de una telenovela

